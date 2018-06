Neuvěřitelný bordel kolem uprchlíka, který prý zavraždil dívku a uprchl z Německa. Už i tamní média dávají průchod zděšení

Německem dál cloumá případ čtrnáctileté zavražděné dívky Susanny F., přičemž z jejího zavraždění je obviněn dvacetiletý Iráčan Ali Bashar. Tomu se podařilo utéct z Německa. Nyní pobývá v severním Iráku. Server německého deníku Bild si položil otázku, jak je božné, že Bashar bez problémů odletěl ze země a zda se podaří dostat ho znovu do Německa. K případu se vyjádřil také jeden z uprchlíků. Z toho, co se stalo, je prý zdrcen a nechápe, proč není německá vláda tvrdší vůči uprchlíkům, kteří se dopustí zločinu.

Ali Bashar, jenž je v Německu podezřelý z vraždy čtrnáctileté Susanny F., byl zatčen na severu Iráku kurdskou policií. Stalo se tak na žádost centrální vlády v Iráku. Není však jisté, zda bude vydán do Německa. Mezi Irákem a Německem totiž nebyla podepsána dohoda o vydávání podezřelých. Ale pakliže budou úřady na severu Iráku vstřícné, existuje tu jistá šance, že Iráčan bude vydán. Musí být však sepsána celá řada žádostí.

Státní zastupitelství ve Wiesbadenu musí sepsat žádost. Ali Bashar byl obviněn z vraždy čtrnáctileté Susanny F., tato žádost zamíří na ministerstvo spravedlnosti Hesenska a odtud na úřad ministerstva spravedlnosti v Bonnu. Z Bonnu poputuje žádost do Berlína na ministerstvo zahraničí, které ji předá irácké ambasádě.

Skutečné komplikace mohou nastat v Iráku. Centrální vláda v Bagdádu má totiž na severu Iráku jen omezené pravomoci a je otázka, zda jí Kurdové vyjdou vstříc.

Server deníku Bild však nabízí ještě jednu možnost; kdyby byl Ali Bashar souzen přímo v Iráku, mohl by dostat i trest smrti, který v Německu dostat nemůže.

Deník Bild si také klade otázku, jak je možné, že se Ali Bashar dostal tak snadno z Německa pryč. Odletěl ve čtvrtek. Bashar použil náhradní pas, které německé úřady vydávají cizincům, kteří dorazí na úřad a řeknou, že se jim ztratil pas a oni se nemají jak vrátit do své vlasti. V takovém případě vytvoří úřady zjednodušené jednosměrné doklady, které cizincům umožní právě jen návrat domů. Takovýto pas byl zřejmě vyhotoven v arabštině generálním konzulátem ve Frankfurtu. Zarážející je, že Ali Bashar s rodinou odletěli z letiště v Düsseldorfu s letenkami, na kterých byla uvedena jiná jména než v pasech. Nikdo si toho však nevšiml.

V Německu také dál pokračuje debata o tom, jak se co nejrychleji vypořádat s uprchlíky a migranty, kteří na území Německa spáchají trestný čin, a jak co nejrychleji pomoci těm, kteří se opravdu chtějí integrovat do německé společnosti.

Uprchlíkem, který se chtěl co nejrychleji integrovat, byl i Syřan Mohammad Rabie, který přišel do Německa v roce 2015. Rabie v komentáři pro deník Bild volá po co nejrychlejší deportaci migrantů-zločinců z Německa. Co nejrychlejší deportace je podle jeho názoru v zájmu Němců i slušných uprchlíků.

Po vraždě Susanny nepochybuje o jedné věci: „Každý, kdo žádá v Německu o azyl, ale dopustí se nějakého trestného činu, musí být okamžitě deportován!“ napsal nekompromisně Rabie.

Je vděčen Němcům za to, že mu dali možnost začít znovu. Poskytli mu prý opravdu velkou pomoc a on je za ni neskonale vděčný. O to víc prý nechápe, proč není německá vláda vůči migrantům-zločincům mnohem tvrdší. „Opravdu mě děsí, že případ vraždy Susanny je pro mě zřejmě mnohem bolestnější než pro německou vládu. V opačném případě by postupovala razantněji v zájmu ochrany nás všech!“ napsal nekompromisně Rabie.

Psali jsme: Filozof Bělohradský usedl před kameru ČT a odpálil slovní granáty. Witowská nestačila koukat Babiš s dalšími členy vlády pojedou v pondělí do Drážďan Politici v Německu burcují veřejnost kvůli vraždě nezletilé dívky. Jen politička Zelených varuje před šířením nenávisti Sporťák Míra Bosák promluvil o Zemanovi, Rusku, Jaromíru Soukupovi a zahrozil vám, co nadáváte na jeho ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp