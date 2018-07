Nevkus, úpadek, diletantismus. To čeká šéf ODS Fiala od Babišovy vlády

Jako první Fiala připomíná, kolik vlád se od sametové revoluce vystřídalo, celých 15. „Měřit se můžeme jen s Itálií,“ říká Fiala a dodává, že kvalita vládnutí této nestabilitě odpovídá. A hned vyjmenoval pět nectností, kterých se vláda dopouští.

politický nevkus

politické nebezpečí

politická neodpovědnost

politický diletantismus

úpadek politické kultury a respektu k ústavě

První výtkou je politický nevkus. Fiala píše: „Mohl někdo vybrat horší datum pro jmenování vlády, která se bude opírat o komunisty? Můžeme se jen dohadovat, zda to byla nepozornost k historickým souvislostem, nebo záměr.“ Naráží tak na fakt, že Andrej Babiš nechal vládu schválit hlasy komunistů právě na výročí justiční vraždy Milady Horákové. „Je to také na den přesně 70 let od ‚slučovacího sjezdu‘, na němž komunisté pohltili sociální demokracii,“ připomíná Fiala a dodává se zadostiučiněním: „Jak ironicky ponižující pro ČSSD! Jenže sociální demokraté propadli politickému masochismu už natolik, že za každé další ponížení od Andreje Babiše či Miloše Zemana ještě poděkují.“

Politickým nebezpečím jsou podle Fialy stále pořád komunisté. „Komunisté jsou nebezpeční, polokomunistická vláda taky,“ napsal. Mohli by ohrozit naše směřování v EU nebo v NATO, bojí se Fiala. A nelíbí se mu ani, že by komunisté měli obsadit místa ve státních firmách a výborech.

Neodpovědnost je podle Fialy nemít dedikovaného ministra zahraničí. „Začít vládu bez plnohodnotného ministra zahraničí může v dnešních neklidných časech jen ten, kdo ztratil zbytky politické odpovědnosti,“ upozorňuje předseda ODS. Tvrdí, že to je důkaz, že Babiš a ČSSD žádnou nemají.

„Babišova vláda bude mít místo programového prohlášení úřednický materiál vyšperkovaný několika nekonkrétními sny. Chybějí politické cíle, ale i jasné programové body,“ to je podle Fialy ukázka diletantismu. „Směs levicových receptů s obecnými přísliby a dohromady nic – to vyhovuje Andreji Babišovi a odpovídá momentální nabídce ČSSD,“ kuje profesor železo, dokud je žhavé, a dodává, že ve vládě jsou lidé bez názoru, jejichž jediná kvalita je loajalita k Andreji Babišovi. Jde například o Daniela Ťoka nebo Taťánu Malou.

A úpadek politické kultury? „Vládu sestavuje trestně stíhaný premiér,“ konstatuje Fiala. Trefuje se i do Andreje Babiše s Janem Hamáčkem, kteří Miloši Zemanovi umožnili vybírat si ministry. „Pokud si prezident určuje, kdo bude ve vládě, nectí ústavu,“ říká předseda ODS.

Svou filipiku dal Fiala i na Twitter. Ale reakce nebyly zdaleka jen pozitivní.

Nová vláda ANO, KSČM a ČSSD reprezentuje úpadek politické kultury a respektu k ústavě.

O důvod víc vybudovat silnou politickou alternativu, která České republice nabídne důstojnou a kompetentní vládu. Už tu příští. https://t.co/lOYyPiUAbu — Petr Fiala (@P_Fiala) July 2, 2018

OMGzine obviňuje demokratickou opozici, že nedostatečně „burcuje lid“. „Kdyby se dnes upálil Jan Palach, nikdo by se nezajímal, protože v Lidlu mají lacinější máslo!“ kritizuje dnešní společnost. „Prdíte na to,“ píše dál.

A David Kratochvíl jde mnohem dál. „Tak po relativně klidném víkendu zde máme opět našeho velkého uplakaného nic nedělajícího PETRA,“ směje se Fialovi.

A ani Hynek Swoboda nemá o Fialovi valné mínění. Píše: „Je tu pondělí a šéf údajně pravicové strany opět vyfrfňává svá antibabiš témata na Šafrově Forum24. Copak ODS nevidí, jak ji tento člověk bez vize táhne dolů? Píše o silné politické alternativě, a přitom jediné, co dosud předvedl, byl Demokratický blok s TOP 09, STAN a KDU.“

„Podíváme-li se na složení vládních koalic po listopadu 1989, pak bych spíše řekl, že ANO je alternativa k neúspěšným vládním stranám, mezi něž patří i ODS či TOP 09,“ kontruje pro změnu Rudolf Jelínek.

A jako jeden z posledních Fialovi vysvětluje situaci Radim Bednarčík. „ODS volá po alternativě za ANO a jaksi úplně pomíjí skutečnost, že právě díky příšernému způsobu vládnutí ODS tady vznikla před pár lety alternativa. Jmenuje se hnutí ANO,“ kritizuje léta minulých vlád ODS.



autor: kas