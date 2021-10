Než začneš kopat do medvěda... Připravme se na dlouhé zimní blackouty, radí natvrdo bezpečnostní analytik

Zbrojní analytik Jaroslav Štefec to vzal od podlahy. Doporučil lidem, co by měli dělat v době prudce rostoucích cen energií, přidal jedno speciální doporučení pro polostátní společnost ČEZ a zhodnotil pravděpodobnou příští vládu koalice ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů. Možný příští premiér Petr Fiala (ODS) ani jeho kolegové a kolegyně si Štefcovo hodnocení rozhodně za rámeček nedají. Podívejte se sami.

Jaroslav Štefec zažil pár desítek hodin bez elektřiny, kvůli poruše, kterou společnost ČEZ nedokázala vyřešit dostatečně rychle. Aby to příště bylo lepší, Štefec poslal přes sociální síť facebook ČEZu jedno doporučení.

„Dost mi vadilo, že infolinka ČEZu, kde by se člověk mohl doptat, nefungovala. Po třech zazvoněních ohlásila nekompromisně: ‚Volané číslo je momentálně nedostupné!‘ a odpojila se. Chápu, měli toho hodně. Ale možná, že při trochu menším tlaku na ‚racionalizaci‘ a ‚zeštíhlování‘ by bylo víc lidí na práci. Prostředky by se určitě našly. Co takhle přestat se ‚strategickými investicemi‘ na Balkáně a v Turecku? To se to investuje, když vlády ochotně odepisují nesmyslně prošustrované peníze pod hlavičkou ‚špatná podnikatelská rozhodnutí managementu‘. Z našich peněz, jak jinak!“ rozčílil se Štefec.

Ukazuje to podle něj, v jak špatném stavu Česká republika je.

„Viditelně nám tedy chybí nejen armáda schopná bránit republiku, zdravotnictví schopné zvládnout pandemii, nebo zemědělství schopné zajistit dostatek potravin pro případ nouze. A dobře zásobené státní hmotné rezervy. Chybí nám toho daleko víc, třeba účelná a efektivní energetická politika. Nejspíš je načase začít se s veškerou vážností připravovat na dlouhé zimní ‚blackouty‘, a možná i ‚gazouty‘. Než totiž začneš kopat do medvěda, ověř si, že máš kudy a kam utíkat. A Tchaj-wan nám nezajistí ani ‚pitomé‘ čipy pro Škodovku, natož plyn pro doplnění našich poloprázdných zásobníků. Bez ohledu na to, že my, občané, si víc než dobře platíme jednoho Tchajwance v čele podivné instituce, zvané Senát,“ zesiloval palbu Štefec.

Má navíc za to, že blížící se vláda pěti stran to nedokáže adekvátně řešit. Politiky od ODS přes TOP 09 až po STAN považuje za partu amatérů, která bude Česko jen dál oslabovat, bude poklonkovat EU, prosazovat práva LGBT komunity a klanět se EU, místo toho, aby se snažili zajistit dost potravin pro lidi, dostatek tepla před blížící se zimou a tak podobně.

„Za normální situace by mě volby a jejich výsledky ponechávaly víceméně v klidu. Jenže současná povolební situace není jenom prostou výměnou vládních garnitur. Je zvnějšku řízeným pokusem o nevratné dotažení třicet let pečlivě připravované definitivní porážky jednotlivých zemí bývalého ‚východního bloku‘ a jejich (naší) přeměny v systém nesvéprávných exploatovaných kolonií. Což je terminus technicus, s jehož definicí je současný stav ČR jako pseudostátu v dokonalém souladu prakticky ve všech kategoriích, počínaje ekonomickými a konce zahraničně bezpečnostními a kulturními,“ zdůraznil Štefec.

Podle jeho názoru by bylo mnohem lepší, kdyby premiérem zůstal Andrej Babiš, který se podle názoru analytika po 8 letech alespoň trochu naučil, jak vládnout.

