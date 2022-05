Nezáviďte, vyzval národ Fiala. A dozvuky jsou stále slyšet. Libertariáni mají jasno

Závist může být podle zakladatele Libertariánského institutu Romana Kříže pozitivní i negativní. Buď chci získat to, co někomu závidím, vlastním přičiněním, nebo chci, aby to neměl. „Svoboda je systém podporující první typ závisti, demokracie je naopak systém podporující druhý typ závisti. Demokracie totiž z lidí dělá soupeře v boji o existující zdroje,“ sdělil v reakci na premiérova slova o závisti. Jiný libertarián, David Forbelský, si myslí, že jsme udělali ze státu přerozdělovnu peněz. „Z toho zákonitě plyne závist a nepřejícnost,“ konstatoval.

„Nejlepší je asi vždy se optat autora výroku. Přijde mi trochu nešťastné se neustále zabývat tím, co nějaký politik řekne, protože se tím odvádí pozornost od toho, co a jak dělá. Politici to vědí a houfně toho zneužívají,“ upozornil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu, na výrok premiéra Petra Fialy na Twitteru.

Tam předseda vlády i ODS napsal: „Když například nějaká firma dosáhne velkého úspěchu, má z toho prospěch mnohem víc lidí než jen majitel. Když je někdo špičkovým vědcem, máme z toho užitek všichni. Oceňujme schopné, úspěšné a výjimečné. Zbavme se závisti, přejme si a navzájem si věřme – bude se nám žít lépe.“

„Závist může být pozitivní motivací – Franta má x, já chci taky x, tudíž se o to musím přičinit. Závist může být i destruktivní - Franta má x, chci, aby Franta x neměl. Zabývám se tedy tím, aby to někdo Frantovi vzal. Nejen že to není hezké vůči Frantovi, ale škodí to i mně, protože místo toho, abych dělal něco užitečného pro sebe (a tím i pro ostatní), snažím se o něco užitečného připravit někoho jiného,“ připodobnil Roman Kříž.

„Svoboda je systém podporující první typ závisti, demokracie je naopak systém podporující druhý typ závisti, protože když někdo vezme Frantovi x, zvyšuji tím pravděpodobnost, že ten někdo, kdo x Frantovi vzal, ho dá mně. Demokracie totiž z lidí dělá soupeře v boji o existující zdroje,“ je přesvědčen Kříž.

„Bohužel nevšiml jsem si, že by pan premiér dělal nějaké podstatné kroky k tomu, abychom měli více svobody a méně demokracie. Na to bych se, být novinář, soustředil více než na nějaké výroky. Koneckonců ne nadarmo se říká, že řeč se mluví a voda teče,“ zakončil Roman Kříž.

Politici udělali ze solidarity loupež

Libertariánem je také liberecký krajský předseda Svobodných David Forbelský. Ten ParlamentnímListům.cz k tomuto tématu uvedl: „Když pan premiér říká, že bychom měli oceňovat úspěšné a zbavit se nenávisti, je to podobné, jako kdyby majitel fast foodu říkal, že by bylo fajn, kdyby lidé jedli zdravě. A je celkem jedno, jestli to říká současný, nebo ten minulý premiér, a dokonce je jedno, premiér kterého státu to říká. Stát sám o sobě nedělá nic jiného, než úspěšné trestá formou daní a jiných překážek v dobrovolné směně mezi svobodnými jedinci a závist způsobuje už jen tím, že ty minimálně dvě třetiny peněz z platu, co mu každý občan odevzdá, rozdá jiným. Minulý premiér to rozdával sobě, nyní se jen dostalo více na ostatní (možná). To je v podstatě definice státu. Sebrat úspěšným a rozdat neúspěšným, jen hlasitějším,“ myslel si.

„I kdybychom se zeptali našich pradědů, zda by šli na radnici nebo státní úřad pro peníze, dívali by se na nás jako na blázny. Za posledních několik desetiletí jsme ze státu udělali přerozdělovny peněz. Z toho zcela zákonitě, jako že každé ráno vyjde slunce, plyne závist a nepřejícnost. Je jen otázkou, jak tyto emoce právě vládnoucí parta zvládne. Říkají tomu buď kampaň, nebo nesolidarita. Přitom sama solidarita je definována dobrovolností a vlastním omezením,“ vysvětlil.

„Strašně mě štve, když nějaké město, kraj, stát řeknou, že darují x korun na bohulibé y, a jedním dechem nedodají, že tedy právě proto neutratí x na projekt, který byl v plánu, než vyvstala potřeba pomoci. Přesně tak, jak by to učinil každý, kdo by pomáhal ze svého. Takové to – nepojedu na dovolenou, ale místo toho pošlu x korun tam a tam,“ upozornil.

„Politici udělali ze solidarity v podstatě loupež tím, že z ní odebrali právě onu dobrovolnost. Podobně jako se z lásky stane znásilnění, pokud z toho aktu vymizí dobrovolnost. Proto je celkem lhostejné, co premiér říká. Jeho rádoby pravicová vláda nedělá pravicovou politiku ani verbálně, čehož zářným příkladem je toto prohlášení. Ostatně pravicový politik by řekl něco ve smyslu, že odstraní co nejvíce překážek z cesty úspěšným, aby ti mohli pomáhat těm, kteří tolik štěstí neměli. Místo toho slyšíme řeči o kontrolách marží a zřizování nových úřadů,“ uzavřel David Forbelský.

