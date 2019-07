Neziskovkářka, která přivezla běžence, chce žalovat Salviniho. Není prý žádná pirátka

Na konci června server britského deníku The Telegraph informoval o zadržení jednatřicetileté kapitánky lodi Sea-Watch 3 Caroly Rackete. Z moře zachránila několik desítek migrantů, kteří se chtěli dostat z Afriky do EU. Italský ministr vnitra Matteo Salvini označil německou kapitánku za pirátku a tím ji pořádně namíchl. Namíchl ji dokonce tolik, že se rozhodla italského ministra vnitra zažalovat.

Server německého deníku Bild napsal, že Carola Rockete byla zklamána z chování států, jež odmítly přijmout žadatele o azyl, které vylovila z moře „kdesi“ mezi pobřežím Afriky a Evropou. Zklamána prý byla i z reakce německého ministra vnitra Horsta Seehofera, který se ihned kladně nevyjádřil k záměru několika německých měst žadatele o azyl přijmout.

Zarazilo ji prý i vyjadřování italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který ji označil za pirátku. „Překvapilo mě, jak byl osobní. Jeho způsob vyjadřování je neuctivý. To není u vrcholného politika vhodné,“ uvedla kapitánka z lodi neziskové organizace. „Již jsme připravili žalobu (proti ministrovi Salvinimu),“ dodal již v pátek advokát kapitánky Alessandro Gamberini pro Radio Cusano.

Německá kapitánka přivezla do italského přístavu na ostrově Lampedusa čtyři desítky žadatelů o azyl, přičemž to udělala proti vůli italských úřadů a navzdory tomu, že se jí pokusily zadržet lodě italské pobřežní stráže. Carola Rackete byla krátce po příjezdu do přístavu zadržena a skončila v domácím vězení, ale po čtyřech dnech z něj byla propuštěna. Italský soud totiž konstatoval, že žena nespáchala trestný čin, nýbrž se zachovala tak, jak se sluší a patří, když několika desítkám osob zachránila život.

Psali jsme: Putin se v Itálii vysmál těm, co straší Ruskem a řešil sankce. Chválil Salviniho, setkal se i s papežem Ať si Němci ze sbírky koupí letadlo a vozí si migranty z Afriky přímo. Marian Kechlibar píše o kauze kapitánky výlovné neziskovky Ku*do, pí*o, m*dko, kreténi! Pavel Novotný z ODS se vložil do sporu o loď s uprchlíky Kapitánka lodi převážející migranty byla v Itálii zadržena. Hrozí jí 10 let vězení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp