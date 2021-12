Neznámá žena? Lipavského první moment v úřadu nebyl příjemný. A pak Mynářův „magistr“

Pirát Jan Lipavský byl uveden do úřadu ministra zahraničních věcí. Přislíbil, že bude hájit české zájmy. A hned se jal uvádět na pravou míru dotaz novinářky z časopisu Respekt. Došlo i na jmenování v Lánech a na zvláštní přeřeknutí, kterého se dopustil hradní kancléř Vratislav Mynář. Podívejte se, co k tomu Lipavský řekl.

reklama

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl v sobotu dopoledne do úřadu ministra zahraničních věcí, piráta Jana Lipavského.

„Mám radost, že jsem dnes mohl uvést do funkce nového ministra zahraničí Jana Lipavského. Jsem rád, že i toto ministerstvo a právě toto ministerstvo bude mít od prvního dne fungování nové vlády plnohodnotného ministra. Pokládám to za důležité, protože zahraniční politika je důležitá pro Českou republiku. ... Je potřeba prosazovat zájmy České republiky a na to potřebujeme na ministerstvu zahraničí člověka, který zahraniční politice rozumí, který má dost elánu a energie a kompetencí, aby mohl dobře reprezentovat Českou republiku. A to určitě Jan Lipavský je,“ pravil Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lipavský poděkoval Fialovi za uvedení do úřadu, i svému předchůdci Jakubu Kulhánkovi za představení týmu na ministerstvu zahraničí. Poté věnoval pozornost cílům vlády Petra Fialy (ODS) v zahraniční politice.

„Hlavním cílem bude v zahraniční politice posílit dobré jméno a pověst České republiky. Jako ministr zahraničí budu usilovat o budování konsenzu v zahraniční politice. Znamená to dialog v parlamentu, dialog v rámci vlády, dialog v rámci celé politické scény a samozřejmě se všemi klíčovými hráči. Když jedeme do zahraničí, vždy reprezentujeme zájmy České republiky a nereprezentujeme stranické zájmy. Tak to vždy platilo a bude to platit i nadále,“ prohlásil Lipavský

Zdůraznil, že chce do české zahraniční politiky vrátit větší důraz na lidská práva, což se konkrétně projeví tím, že předloží do parlamentu obdobu tzv. Magnitského zákona. Tzv. Magnitského zákon, podepsaný americkým prezidentem Barackem Obamou 14. prosince 2012, uvaluje finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6084 lidí

Za další svou prioritu označil české předsednictví v EU, ale také práci na vztazích s Ruskem a s Čínou,. Na vztahy s těmito zeměmi se prý bude muset „podívat“. „Nejsou to vůbec jednoduché otázky,“ pravil Lipavský.

Hodlá se zasazovat také o profesionalizaci českého zastupitelského (diplomatického) sboru. Na řadě míst podle něj pracují zkušení diplomaté a Lipavský se prý těší na spolupráci s nimi.

Svou první zahraniční cestu uskuteční již v pondělí, a to a Slovensko.

Když došlo na dotazy novinářů, od Kateřiny Šafaříkové z Respektu padla otázka na Jolanu Mungengovou, na jednu z nejvýše postavených Češek v Bruselu, která pochází ze smíšeného manželství. Maminka byla Češka, tatínek pocházel z dnešní Demokratické republiky Kongo. Novinářka ji označila za „poměrně neznámou ženu“ a Lipavský se hned ozval. „Asi bych ji neoznačoval za poměrně neznámou ženu,“ sdělil s tím, že Mungengová pracovala pro eurokomisařku pro obchod Cecilii Malmströmovou, která působila v Evropské komisi vedené Jeanem-Claudem Junckerem.

Fiala zdůraznil, že české předsednictví v EU vnímá jako velkou výzvu; bohužel si není jist, zda je nadcházející evropské předsednictví Česka v EU dobře připraveno, proto je třeba se na to důkladně „podívat“. „Musíme se také podívat na to, zda je na předsednictví vyčleněno dost finančních prostředků,“ upozornil Fiala s tím, že je připraven do této kapitoly peníze přidat, bude-li to třeba.

Je přesvědčen, že s přípravou předsednictví pomůže i Mungengová. Soudí, že mu může pomoci i v dalších oblastech. „Každý, kdo sleduje evropskou politiku, tak ví, že je to první Česka, která pracovala v Bruselu v kabinetu komisařky a má velké zkušenosti a také renomé,“ zdůraznil Fiala.

Mungengová bude Fialovou poradkyní pro evropské záležitosti.

Server Aktuálně.cz připomněl, že v minulosti Mungengová pracovala pro frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v europarlamentu, kterou občanští demokraté v roce 2009 založili spolu s britskými konzervativci. Do frakce ECR ji v roce 2009 nabíral Zahradil – tehdy končila jako tajemnice bývalého europoslance a exředitele TV Nova Vladimíra Železného. Železný byl členem jiné frakce, skupiny nejtvrdších euroskeptiků a nacionalistů IN/DEM pod vedením Brita Nigela Farage. V ECR pracovala Mungengová jako poradkyně frakce v několika výborech europarlamentu včetně výboru pro mezinárodní obchod, kde dlouhodobě Zahradil působí.

Další informace naleznete zde

Pár slov padlo i k „přeřeknutí“ hradního kancléře Vratislava Mynáře, který při jmenování členů vlády v Lánech cítil potřebu přečíst u jmen ministrů jejich akademické tituly, ale u Lipavského to spletl, označil ho nejprve za magistra, ale rychle se opravil a správně u jeho jména použil titulu bakaláře.

Lipavský zdůraznil, že s prezidentem hodlá rozvíjet korektní vztah, neboť respektuje jeho roli v zahraniční politice České republiky. „K té otázce, já to nijak nevnímám, neprožívám,“ pravil nový ministr Lipavský.

Psali jsme: Ponížení Lipavského: Nora Fridrichová zasahuje. Na Mynáře se prý chystají s pomstou Tunel, kterým jsou uměle obíráni občané ČR. Kubkovo vydírání. Proč otočil? ptá se Vyoral Premiér Fiala dnes uvede do úřadů dalších devět ministrů. Včetně Lipavského „Buď se na tom uděláte, nebo odděláte.“ Zeman jmenoval Fialovu vládu. A řekl cosi navíc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama