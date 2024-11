Nic nepochopil, stejný „kádr“. Prezident pod palbou za svá slova

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě Národní třídy 17. listopadu dočkal ne zrovna vřelého přivítáni. Národní třídou se ozývaly výkřiky „zrádče!“ nebo „hanba!“.

Na nikoli příliš pozitivní uvítání se prezidenta Pavla zeptala i jedna z redaktorek s tím, co by těmto lidem, kteří na něj nepěkně křičeli, řekl.

„Že je mnohem lepší než křičet na Národní třídě, tak přijít tam, kde to má smysl, a říct, co jim vadí, co by chtěli zlepšit. Případně jaké mají návrhy na to zlepšení. Protože každý z nás dokáže něco kritizovat, ale jen málokdo přijde s návrhem, jak tu situaci zlepšit, tak, aby se to dalo zrealizovat, aby to přineslo, pokud možno, prospěch většině,“ odpověděl prezident.

Za tuto reakci Petra Pavla kritizuje právník Robert Kotzian. „Pavel nic nepochopil,“ napsal na X Kotzian, jenž tvrdí, že Pavel v odpovědi na dotaz redaktorky nereagoval adekvátně na kritiku, která byla mířena na jeho předlistopadovou minulost v KSČ a na jeho roli v komunistické armádě.

Pavlova odpověď naopak dle názoru Kotziana „svědčí o tom, že prezident Pavel je do značné míry pořád stejný nomenklaturní kádr komunistů, jako byl před Listopadem“.

Podle Kotziana Pavel namísto reflexe svého dřívějšího angažmá odpověděl obecným a podle něj prázdným komentářem, který připomíná rétoriku komunistických představitelů. „Evidentně nepochopil, že je kritizován za svou předlistopadovou kariéru, ne za aktuální politickou situaci. Nebo to pochopil, ale svou mimoběžnou reakcí se odpovědi vyhnul,“ míní Kotzian.

„Svědčí to o tom, že prezident Pavel nemá žádnou, případně jen minimální, když je k tomu donucen, sebereflexi svého předlistopadového počínání,“ dodává právník Kotzian. Pavel tak dle jeho slov dnes, 17. listopadu, na Národní třídě znovu potvrdil, že „teze o tom, jak si své komunistické angažmá odpracoval, je nesmyslná a lživá“.

Právník Kotzian nebyl jediný, kdo měl problém s odpovědí českého prezidenta některým z novinářů během dnešního svátečního dne. Senátorka Hana Kordová Marvanová na X uvedla, že nechápe Pavlovo vyjádření, že by se sametová revoluce ani Václav Havel neměli idealizovat.

„Neměli bychom si idealizovat ani sametovou revoluci, ani Václava Havla. A nakonec nikoho z nás. Nikdo nejsme ideální a stejně tak není ideální ani ta naše demokracie,“ řekl Pavel ve vysílání ČT24, kde též uvedl, že svoboda neznamená pouze nárok na benefity, ale znamená také odpovědnost.

„Kdyby tomu předcházela sebekritika, pak bych to možná chápala, ale takto…?“ pohoršovala se na X senátorka Kordová Marvanová s tím, že Václav Havel byl nejenom obrovskou osobností, ale i symbolem odvahy a takové hodnocení si od Petra Pavla nezaslouží.

