No a co! Nedělám to pro peníze! Filip se obul do svých kritiků

Vojtěch Filip v rozhovoru pro ruské armádní noviny Krasnaja Zvezda prohlásil, že čeští občané chápou, že ruská strana nechce pečovat o pomníky československých legionářů. Zvlášť, když se nezasadili o Velkou říjnovou socialistickou revoluci.

Poslanci usnesením Sněmovny Filipa vyzvali, aby jednal v souladu se zájmy České republiky a nikoli proti nim. Poslanci zdůraznili, že si váží hrdinství československých legionářů, kteří byli ochotní pro republiku položit život, a to opakovaně.

„Poslanecká sněmovna se distancuje od rozhovoru místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa v médiu ministerstva obrany Ruské federace Krasnaja Zvezda. Deklaruje, že slova místopředsedy Vojtěcha Filipa nereprezentují postoj PSP České republiky k československým legionářům. Vyzývá místopředsedu Vojtěcha Filipa, aby jako ústavní činitel při veřejných prohlášeních důstojně reprezentoval Českou republiku a tradice její státnosti. Prohlašuje, že českoslovenští legionáři, jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách první světové války se těší naší úctě, protože se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa,“ stojí v usnesení, které poslanci přijal.

V posledním bodu poslali vzkaz také Ruské federaci. „Sněmovna vyzývá Ruskou federaci k plnění svých závazků vyplývajících z mezivládní dohody o vzájemném udržování válečných hrobů, zejména ve vztahu k padlým příslušníkům československých legií.“

ODS žádala, aby Sněmovna schválila ještě šestý bod, v němž bylo řečeno, že se má Vojtěch Filip za své výroky omluvit. Tento bod však schválen nebyl, takže Filip se za kontroverzní výroky, od kterých dali jeho kolegové ruce pryč, omlouvat nemusí.

Pro schválení posledního bodu hlasovalo 73 poslanců. Pro přijetí usnesení bylo nezbytné, aby pro hlasovalo alespoň 75 zákonodárců ze 148 přítomných.

Filip však v rozhovoru pro Deník N konstatoval, že si nenechá vzít svobodu slova. „Nenechám si vzít svobodu slova,“ řekl doslova s tím, že si nenechá opozicí diktovat, co smí říkat. „To je proto, že mám jiný názor než oni. Ale já říkám, že tu existuje skupina lidí, kteří mají jiný názor na úlohu českých legií. To mám fakt jako říkat nepravdu? Že tu neexistují lidé, kteří mají jiný názor, než je stanovisko pana Rakušana? Vy si fakt myslíte, že mám říkat jenom to, co si myslí někdo jiný?“ rozčiloval se Filip.

V tomto směru prý neudělá krok zpět, ani kdyby měl přijít o funkci místopředsedy Sněmovny.

„Tak o ni přijdu. No a co! Jako advokát jsem si v devadesátých letech vydělával víc než jako místopředseda Sněmovny. Je mi to úplně jedno. Pro peníze to nedělám,“ řekl jasně.

Svá slova pro ruský web nepovažuje za chybu.

„Nepovažuji. Neřekl jsem svůj názor, ale to, že nejen členové KSČM, ale další občané jsou rádi, že Ruská federace nenutí jednotlivé samosprávy k tomu, aby pomníky postavily. To je pravda. Bylo to v souvislosti s jednáním Ruské federace o památníku našim legionářům, kdy my památníky Rudé armádě bouráme a ještě se tím někteří chlubí. Pro českou diplomacii je pak velmi složité, když chceme říct někde za Uralem – postavte ten pomník, my máme vyjednané, že ho postavíte. A oni odpoví: vy jste náš pomník sundali, proč bychom ho stavěli? To je smysl té mé odpovědi,“ uvedl Filip.

Zdůraznil, že bude usilovat o obnovení pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze.

Prohlásil také, že on sám si nesmírně váží československých legionářů i když zároveň poznamenal, že někteří lidé s jejich počínáním ne zcela souzní.

