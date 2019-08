Nobelovka? ČT 8 minut vysílala o Gretě Thunbergové. Padly vážné informace

Čeští studenti sice o prázdninách pověsili stávkování na hřebík, ale přesto se alespoň někde stávkovat bude. A to ve švýcarském Lausanne. Zde se koná setkání, na kterém se objeví i proslavená aktivistka Greta Thunbergová. Krátký úvod jí věnovala i Česká televize. A zmínila její celé jméno, i to, jak aktivistka vyjádřila přání, aby mezi světovými lídry nastala panika.

Na dnešek spadá začátek klimatického meetingu SMILE (Summer Meeting in Lausanne Europe – letní setkání v Lausanne Europe). Dle programu se na něm bude diskutovat o klimatických podmínkách a skončí opět páteční stávkou. Jak z názvu vyplývá, bude se konat ve švýcarském městečku Lausanne. Tomuto setkání se věnovala ČT ve Studiu 6.

Jak ČT uvedla, setkání se účastní proslavená mladistvá aktivistka Greta Thunbergová. „Která během pár měsíců motivovala statisíce studentů, kteří pravidelně stávkují za důraznější ochranu klimatu,“ informovala Jolka Krásná. Ondřej Topinka pak přidal celé jméno mladé aktivistky, které dle ČT zní Greta Tintin Eleonora Ernman Thunbergová, a informaci, že se narodila 3. ledna 2003. Je tomu již téměř rok, co zahájila svou první stávku. „S touto cedulí tam pak strávila každý den místo školy až do parlamentních voleb, které se konaly 9. září,“ informoval Topinka a dodal, že Thunbergová za splnění limitů z Pařížské dohody stávkovala i dále, ale pouze v pátek, a proto se začalo celé akci říkat Fridays for the Future.

Informoval také o jejích slovech z polských Katowic, kde mladičká aktivistka prohlásila: „Říkáte, že své děti milujete nadevše, a přesto jim kradete budoucnost přímo před očima. Dokud se nezačnete soustředit na to, co je potřeba udělat, spíš než na to, co je politicky možné, tak nemáme naději. Nemůžeme vyřešit krizi, pokud k ní nebudeme přistupovat jako ke krizi.“

Topinka pak doplnil, že to nebylo jediné vystoupení Thunbergové, objevila se i na světovém ekonomickém fóru v Davosu. „Dospělí říkají, že mladým lidem dluží naději. Ale já nechci vaši naději. Nechci, abyste doufali. Chci, abyste panikařili. Chci, abyste cítili ten strach, který já cítím každý den. A chci, abyste potom konali. Chci, abyste konali, jako bychom byli v krizi. Abyste konali, jako by dům už byl plamenech. Protože je,“ apelovala na účastníky Thunbergová. Moderátor ještě doplnil, že přicestovala vlakem kvůli svému přesvědčení a poznamenal, že se sešla i s europoslanci a krátkou audienci měla i u papeže Františka.