Nohavica že je zm*d? Xaver se nadechl a jel. Čím větší nula... Polod*mentní idi*t, nikdo, expolitik z Brna

„Mám pocit, že nám Amerika umírá před očima. Všechno, jak to tak sleduji, je to taková katastrofa. A vůbec nevím, co si s tím Doník počne, a taky si říkám, kdy už nějak zakročí. Je to takové netrumpovské teď, to, co se tam děje a jak on se k tomu staví. Snažím se to ze všech možných médií vnímat,“ poznamenal Veselý ke koronavirové nákaze ve Spojených státech.

Další otázka jednoho z tazatelů směřovala ke zpěvákovi Jarkovi Nohavicovi a k tomu, zda moderátor Xaver Veselý viděl jakési pomluvy brněnského radního Matěje Hollana na populárního ostravského barda.

„Nevím, co máte přesně na mysli. Jestli máte na mysli ten status na Facebooku, tak ten jsem viděl. Pan Hollan je nějaký brněnský politik, nevím, jestli aktuální, nebo bývalý, mladý člověk. A mě to vůbec nepřekvapilo. Tak zaprvé tam píše některé věci, které jsou nepravdivé. Na to jsme zvyklí, že to je taková umělecká licence – protože se nemá říkat, asi, když někdo lže.

On tam říká třeba, že pan Nohavica si byl pro Putinovu cenu. To je lež jako věž. On z rukou prezidenta Putina si převzal Puškinovu cenu, což je sakra rozdíl. Ale přečetl jsem si to a před závorku jenom pro jistotu předesílám, že jsem k panu Nohavicovi nekritický a uznávám ho jako málokoho. A nikdo na tom nemůže nic změnit, byť na to může každý mít názor. Nohavica je jeden z největších žijících Čechů, to budu tvrdit do roztrhání těla,“ poznamenal Veselý.

Nevím, jestli to bylo vždycky, jestli jsem na to nebyl tak senzitivní, nebo jsem to nechtěl vidět, nebo jsem o tom přemýšlel, nebo stárnu, nebo je to s největší pravděpodobností tím, že se to stalo v poslední době párkrát mně.

A tak si říkám, že je potřeba se asi smířit s tím, že ten svět v poslední roky je nastaven tak, že čím větší idiot, tím víc bude vykřikovat, že má právo na názor, i když je takový polodementní, a čím větší nula, tím víc má pocit, že má prostě co předávat,“ dodal Veselý.

„Řekněme, že pan Hollan má právo na názor jakýkoliv, i na Jarka Nohavicu. Na ty názory se musíme dívat tak, že pan Hollan je nikdo, a pan Nohavica něco dokázal, alespoň tak to vidím,“ poznamenal.

Dále pak Veselý stočil hovor k Evropské unii, kdy jeden z pisatelů hovořil o přirovnání k manželství a o tom, že když to v průběhu manželství neklape, obvykle následuje rozvod. „Toto by mělo platit i v případě členství v EU,“ sděluje pisatel.

„Souhlasím i nesouhlasím. Je potřeba říct, že není, nebo neexistuje nějaký ustálený úzus na to, jak ty situace řešit. Já si naopak myslím, že existuje spousta manželství, kdy to nefakčí tak, jak by mělo, a to manželství zůstává pohromadě z mnoha důvodů – z ekonomických důvodů, kvůli děckám, kvůli tomu, že se někomu nechce chodit k soudu a rozvádět se, nebo se ti lidé tak domluví... Na druhou stranu máte kus pravdy, že se manželství může rozvést,“ poznamenal Veselý.

„Já jsem hlasoval pro vstup do EU, když bylo referendum, a kdyby se teď hlasovalo o tom, jestli zůstat, nebo vystoupit, tak bych pokrytecky a strašně bych se styděl prostě sám před sebou, ale hlasoval bych bohužel, abychom tam zůstali.

Nedá se nic dělat, teď už je to tak rozjetý vlak – už jsme tam, čert spolky spískal, toto je jeden z nich. A já bych bohužel hlasoval pro setrvání v Evropské unii a byl bych samozřejmě pokrytec nejhrubšího zrna, což je potřeba přiznat,“ dodal Veselý. S tím, že taková je pravda.

