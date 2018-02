Nová zjištění o imigrantovi z Nigérie a italské dívce rozřezané na kusy. Věřte nebo ne, vše nakonec může skončit jen domácím vězením

Z rozřezání osmnáctileté Italky Pamely Mastropietro je podezřelý devětadvacetiletý Innocent Oseghale, migrant z Nigérie. Ten je momentálně ve vazbě a čeká na rozhodnutí, co s ním bude dál. Kromě toho je ale třeba vyřešit, na co přesně zemřela mladá Italka. Byla závislá na drogách a nelze vyloučit, že se předávkovala. Stejně tak je ale možné, že ji zabil drogový dealer Innocent Oseghale. Vraždy se ale mohl dopustit také jiný drogový dealer.

„Podle prokuratury je autorem tohoto zvěrstva Nigerijec spolu s jedním krajanem (identifikovaným, ale doposud nezadrženým),“ píše Monika Pilloni na blogu iDNES.cz s odkazem na nové informace italských novinářů.

Podle italských médií je klidně možné, že muž nakonec vůbec nebude souzen za vraždu. Koroner jménem Antonio Tombolini totiž uvedl, že dívka mohla zemřít v důsledku akutní intoxikace neboli předávkování drogami. Dokud nebude z toxikologické expertizy jasné, zda došlo k úmrtí, odmítá vyšetřující soudce uvažovat o možnosti vraždy. V takovém případě by byl nejspíš imigrant souzen pouze za hanobení mrtvoly a okultismus, takže by mohl být potrestán pouze domácím vězením.

Zadržený muž navíc svou výpověď průběžně mění. Nejprve vyšetřovatelům tvrdil, že si k němu dívka přišla pro drogu, ale on nebyl doma a dívku obsloužil jiný dealer. Později svou výpověď modifikoval a uvedl, že byl doma, když si mladá žena přišla pro drogu, ale že se snad předávkovala u něj v bytě, a on když to viděl, raději utekl.

Innocent Oseghale není žádné neviňátko. Přesněji – je to pravomocně odsouzený zločinec, který byl již v loňském roce odsouzen za prodej marihuany nezletilému. Trest mu ale byl podmínečně odložen, takže se nadále pohyboval na svobodě.

autor: mp