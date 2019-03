Nové bezpečnostní prvky vozidel musí řidiči pomáhat, ne ho rozptylovat, uvedla europoslankyně Olga Sehnalová

Nové povinné bezpečnostní prvky budou zaváděny do vozidel postupně s odstupem několik let podle kategorií vozidel i typů bezpečnostních prvků. První fáze navrhovaných opatření začne být do nových modelů vozidel instalována nejdříve za 3 roky, v případě vyspělých technologií (nouzové brzdění) či požadavků na kabiny kamionů ještě o několik let později. Návrh nyní ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament a ministři dopravy států EU.

“Mou prioritou, ke které jsem přispěla svými návrhy na změny, bylo z návrhu komise odstranit zcela škodlivé představy, jako omezování a zasahování do řízení vozidla. To se povadlo, proto jsem dohodu mohla podpořit. Nové prvky musí řidiči pomáhat, ne ho rozptylovat nebo dokonce ohrozit,” uvedla po nočním jednání česká europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová.

A o které konkrétní prvky se jedná? Jde se o celou řadu opatření – vyspělé systémy nouzového brzdění, usnadnění možnosti montáže alkoholového imobilizéru, systémy na rozpoznávání pozornosti řidiče, signál nouzového brzdění, zapisovač údajů o nehodě, inteligentní systém pro regulaci rychlosti, monitorování tlaku v pneumatikách nebo systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu. Vedle bezpečnostních opatření na ochranu cestujících ve vozidlech návrh přináší také konkrétní opatření k předcházení smrtelným nehodám a úrazům zranitelných účastníků silničního provozu, zejména cyklistů a chodců, kam patří například tzv. přímý výhled z kabiny nákladního automobilu nebo detekce překážek při couvání.

“Jsem ráda, že jsme našli shodu na tom, že tzv. asistenta rychlosti bude moci řidič kdykoliv vypnout, v textu nejsou ani povinné alkoholové zámky, jak bylo v minulosti mylně v některých médiích uváděno. Naopak jsme podpořili rychlejší zavádění prvků k přímé ochraně cyklistů a chodců, který se týká kabin nákladních vozidel s lepším přímým výhledem,” uvedla Sehnalová.

autor: Barbora Richterová