Nové školní osnovy, už od září. Ministr dělá tajnosti, mluví se o ideologickém plánu

Nové učební plány přinášejí například povinnou výuku angličtiny na základních školách od první třídy základní školy, což dosud bylo povinné až od 3. třídy, zvýšení výstupní úrovně angličtiny na konci základní školy či zavedení povinného druhého cizího jazyka od sedmé třídy.

Implementace nových RVP začne postupně – školy je mohou zavádět dobrovolně od září 2025 v 1. a 6. ročníku, přičemž povinné zavedení je naplánováno na září 2027. Všechny ročníky základních škol budou povinně přejímat nové programy do září 2031. Změny zahrnují také zvýšení výstupní jazykové úrovně angličtiny na úroveň B1 na konci základní školy, zatímco dosud byla požadována úroveň A2.

U povinnosti vyučovat druhý cizí jazyk od 7. třídy, kde se počítá s omezením na tři jazyky, tedy němčinu, francouzštinu či španělštinu, je účinnost odložená. A to na září 2034 s výukou minimálně v 7. ročníku, od září 2035 minimálně v 7. a 8. ročníku a září 2036 v 7.–9. ročníku, uvedlo v tiskové zprávě MŠMT. Dosud byl druhý cizí jazyk povinný nejpozději od 8. třídy. Výstupní úroveň bude i nadále A1.

Rámcové vzdělávací programy na rozdíl od dřívějších osnov od roku 2005 neurčují, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Školy podle nich vytvářejí vlastní učební plány, které se tak od sebe mohou lišit.

Rovněž zavádění plánů pro předškolní vzdělávání bude postupné. Dobrovolně od září 2025 do všech MŠ, které splní podmínky přípravného období. Povinně ve všech MŠ bude od září 2026.

Odborníci i učitelé upozorňují, že nepřipravená implementace a nedostatečná komunikace mohou vést k problémům při zavádění změn do praxe, a zároveň varují před možnými dopady na kvalitu vzdělávání. Debata o těchto RVP se tak stává jedním z klíčových témat v oblasti vzdělávací politiky.

Sdružení Učitelská platforma a Asociaci ředitelů základních škol se nelíbí aktualizovaný Rámcový vzdělávací program především proto, že se změny provádějí „na poslední chvíli“. A to bez toho, aniž by byly nějak diskutovány nebo připomínkovány. Snižuje se tak důvěryhodnost aktualizovaných programů – pokud totiž nebudou dobře připraveny a komunikovány s učitelskou veřejností, až na pár škol, které budou proaktivní, ve výuce se nic nezmění. „Předjímám, že se ještě více rozevřou ty nůžky. Kdo s tím umí pracovat, pochopí to, zaimplementuje to. Ale pak tady zůstanou školy, které stojí zcela mimo tento proces. Ani nechápou, proč se to RVP mění, nikdo se s nimi o tom nebavil. A tyto školy budou zaostávat ještě víc,“ upozornil začátkem prosince Jan Kuzebauch z Učitelské platformy.

Učitel pražské základní školy Daniel Pražák kriticky nahlíží na nové rámcové vzdělávací programy pro nedostatečnou transparentnost a upozorňuje na skutečnost, že přes jejich schválení ministerstvem školství stále není jasné, co konkrétně obsahují. „Byly časy, kdy ministerstvo kouzel zveřejňovalo věci, někdy i k připomínkám škol, těsně před létem, případně těsně před Vánoci. A teď jsme o level dál. Ministr schválil nové RVP, nikdo neví, co je obsahem a ven šla tiskovka, že je schváleno a na víc si máme počkat do půlky ledna. Očekává se, že první školy podle nich začnou učit už v dalším školním roce. Chtěli jsme transparentní a otevřený proces,“ uvedl Pražák na síti X.

Rámcové vzdělávací programy určují školám, co mají učit. Nahradily jednotné osnovy a daly podle Pražáka školám i učitelům velkou autonomii.

„Změna ŠVP (školní vzdělávací program) je docela časově náročná a u nás to trvalo rok+, a to jsme škola, která má dobré vedení, nastavené procesy a vnitřní ochotu měnit věci. Jsem v nervózním očekávání, nebudu lhát,“ neskrývá učitel obavy, které zveřejnil webový portál Pedagogické.info zveřejňující dokumenty a novinky týkající se školství.

Obavy, které vyjádřil Pražák, sdílí i Konzervativní noviny, podle jejichž názoru je hlavním problémem skutečnost, že k těmto zásadním dokumentům nelze podávat připomínky, protože jejich obsah zůstává veřejnosti a odborné komunitě utajen. „Šíří se drby o tom, že nový RVP je strašný, že je plný ideologie. Ale připomínky k němu nikdo dávat nemůže, protože je tajný. Ovšem už je schválený a připomínky budou pravděpodobně stejně marné. Je to poprvé, co si ministerstvo školství upatlalo RVP úplně samo a vůbec přitom nekomunikovalo se školami a učitelskou veřejností,“ uvádí na platformě X.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tiskové zprávě zveřejněné koncem prosince na svých oficiálních webových stránkách informuje o schválení nových rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání. Tisková zpráva popisuje hlavní změny a přínosy těchto programů a zdůrazňuje jejich význam pro modernizaci českého vzdělávacího systému.

„Nové rámcové vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj kompetencí a gramotností, které odpovídají výzvám současné společnosti a potřebám našich dětí. Věříme, že nové programy nejen usnadní práci učitelům, ale zároveň poskytnou žákům a dětem lepší příležitosti pro jejich vzdělávací a profesní budoucnost,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek (STAN). Ověřování ve školách, které začnou podle nového RVP dobrovolně učit od září 2025, poskytne podle Beka resortu zpětnou vazbu. Ta poslouží k následným úpravám RVP i modelových školních vzdělávacích programů před jejich povinným zavedením.

Mateřské i základní školy budou mít podle ministerstva k dispozici metodické materiály a vzdělávání pro pedagogické pracovníky, které jim usnadní zavádění inovací do praxe. Podpora zahrnuje příklady dobré praxe, konzultace a u základních škol i modelové školní vzdělávací programy. Tyto nástroje umožní efektivní přechod na nové kurikulum a zohlední potřeby každé školy. „Naší prioritou je nyní podpora škol při implementaci revidovaného RVP, aby přechod na nové kurikulum proběhl co nejplynuleji,“ dodává Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky.

Ministerstvo zároveň uvedlo, že veřejnost bude mít možnost se s novými RVP seznámit na nadcházející tiskové konferenci 14. ledna.

