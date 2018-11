Noví radní v Praze mají velké plány: Pro PL uvedli, co chystají s byty nebo pražským školstvím

12. 11. 2018 17:33

Tento čtvrtek proběhne na pražském magistrátě ustavující Zastupitelstvo, kde bude oficiálně zvolen primátor a nová Rada hlavního města Prahy. My jsme se ještě předtím zeptali nových radních, co bude jejich první krok v nové funkci, na co by ve své práci rádi navázali po odcházejícím radním a co by naopak rádi změnili nebo zrušili.