Novinářka vlepila facku redaktorovi Sputniku. Do dění vstoupil Rozhlas a tamní boss Pokorný dostal taky. Ale libově. Mlask. Mlask. Pouze na PL

Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 10949 lidí

„Za největší nedostatek článku považuji jeho vyznění, kdy v podstatě zaměňuje roli agresora a jeho oběti (v právu je útočník). To je způsobeno především tím, že redaktor striktně dává prostor pouze jedné straně konfliktu (agresorovi), což považuji za skandální. Tím de facto legitimizuje násilnou formu řešení sporů, čímž rozhodně nepřispívá ke zklidňování stále vyhrocenější společensko-politické atmosféry,“ uvádí radní Kňourek.

Vedení Rozhlasu tedy zaslal dotazy, ve kterých se například ptal: „Proč je v textu oslovena pouze jedna strana sporu (paní Procházková)? Považujete to za chybu? Můžete mě stručně seznámit s procesem vzniku textů na serveru www.irozhlas.cz od práce redaktora až po jeho zveřejnění? Překvapuje mě, že například editor nevrátil článek k přepracování či doplnění? Byl zveřejněný text pouze produktem nekvalitní novinářské práce, nebo snahou redakce postavit se na jednu stranu sporu?“

Psali jsme: VIDEO Hajzle! Prase! Vyražený telefon a pak facka. Petra Procházková z Deníku N napadla novináře Sputniku

Odpověď obdržel radní Kňourek od ředitele zpravodajství Pokorného a šéfredaktora iRozhlasu Kedroně.

„Jak ukládá odstavec 6.8 Kodexu Českého rozhlasu, zpráva byla založena „na zjištěných a ověřených údajích“. Situace, při níž Petra Procházková fyzicky napadla korespondenta serveru Sputniknews, byla dostatečně zdokumentovaná videem, které pořídila Raptor TV a které jsme do článku přiložili. Navíc útočnice samotný fyzický atak nerozporovala, potvrdila a prohlásila, že není na to, co udělala, hrdá. Bylo tedy zjevné, že Franta byl atakován. Z našeho pohledu nebylo nutné se jej dotazovat, zda facku opravdu inkasoval. Dle našeho názoru jsme naplnili povinnosti dané kodexem, a sice že „jsme se maximálně přiblížili pravdě“ a že jsme „nezamlčeli důležité informace“ ani jsme „nepotlačili její podstatný aspekt“,“ uvádí ve své odpovědi Pokorný s Kedroňem.

Psali jsme: Janek Kroupa v Rozhlase „vyfasoval“ pokutu za mizernou práci. Štípněte se, ať jste při smyslech, než si přečtete její výši

„K samotnému vzniku článku lze uvést, že byl publikován v sobotu 23. 11. 2018, kdy iROZHLAS.cz vydal 51 článků. Celodenní službu měl jeden editor, který měl k ruce pět redaktorů. Konkrétněji: 3 na ranní směně, 2 na odpolední. Podle redakčního systému autor článku ten den k vydání připravil dalších šest zpráv. Editor článek zkontroloval, zda základní popis odpovídá zjištěným informacím, a redaktorovi přidělil ke zpracování další události. Takový je běžný postup. Zpětně viděno lze souhlasit s tím, že text o incidentu mezi dvěma novináři mohl být obsáhlejší a mohl být rozšířen o další informace a reakce. Z výše uvedeného výčtu je nicméně dle našeho názoru patrné, že pokud by se redaktor tématu věnoval zevrubněji, iROZHLAS.cz by svým čtenářům toho dne nenabídl komplexní zpravodajský servis. Proto navzdory výtkám radního Kňourka považujeme rozhodnutí editora za správné. Jsme přesvědčeni, že bylo lépe uživatelům nabídnout alespoň základní zprávu o incidentu, než ji nezveřejnit - jako to udělala některá jiná média,“ odpověděl také Pokorný s Kedroňem.

Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 10859 lidí

„S odpovědí pánů Pokorného a Kedroně jsme se neztotožnili. My s ní nesouhlasíme, kolega Kňourek už minule načrtl ten hlavní problém, který byl, že nebyl dám prostor druhé straně, což je tedy zásadním porušením novinářské objektivity, tudíž článek už jen z tohoto pohledu pro nás v pořádku nebyl a my tedy nemůžeme ani souhlasit s odpovědí pánů ředitele zpravodajství a šéfredaktora serveru irozhlas.cz, protože tento náš úsudek nijak neoslabila a my trváme na tom, že to v pořádku nebylo a z tohoto důvodu máme připraveno i usnesení, které bude směřovat k tomu, že hlavní povinností radních je dodržovat, aby byl důsledně dodržován Kodex Českého rozhlasu a Zákon o Českém rozhlase a z našeho úsudku tomu tak nebylo. Jsme o tom přesvědčeni, a protože došlo k chybě, tak musíme konat,“ uvedla na zasedání předsedkyně Rady Hana Dohnálková a přednesla zmíněné usnesení.

„Rada Českého rozhlasu na základě článku na stránkách www.irozhlas.cz z 23. listopadu 2019 s názvem „Incident na Mediálním fóru 2019. Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku“ konstatuje porušení Kodexu Českého rozhlasu. Konkrétně v písmeně d) Preambule Kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek, a dále pak odstavce 6.6 Kodexu Českého rozhlasu, který říká, že Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.“ Na tom se jednohlasně shodla celá Rada, všech devět členů Rady hlasovalo pro.

Psali jsme: Radní Tomáš Kňourek k situaci v ČRo: Jde o kvílení sektářů z Kavčích hor a Karlína. To už je klasický kolorit „Špína a Bakala! Nedalo se to poslouchat!“ Nové informace kolem křiku stran Českého rozhlasu. Ten, kterému nadává Respekt, promluvil Státní převrat? Spacáky? Jiný pohled na vyhození šéfa Českého rozhlasu, kvůli kterému křičí Respekt a celá kavárna Respekt zavelel k boji za odvolaného rozhlasového šéfa: Bylo to účelové! Nechali si na něj napsat posudek estébákem, píšícím pro ParlamentníListy.cz!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.