Nový kovid se šíří rychleji, ale neměl by být závažnější. Vakcíny jej pokryjí

reklama

Od pondělních 12.00 jsou pozastaveny všechny lety z britských ostrovů do České republiky. To vše kvůli objevu nové mutace koronaviru, která se rychle šíří z jihu Anglie. Podle britských vědců je nová forma o 70 procent infekčnější.

„Znamenalo by to automatické zvýšení reprodukčního čísla v intervalu mezi 0,4 a 0,7. Což je hrozně moc. Ten interval je docela široký, ale to proto, že se ještě pořádně neví, jak to opravdu je se šířením té nové varianty,“ říká pro iDNES.cz imunolog Václav Hořejší s tím, že rychlost šíření by zejména vedla k zahlcení zdravotnického systému. „Proto také teď většina států přerušuje jakýkoliv cestovní styk s Velkou Británií,“ dodal Hořejší.

To, že virus mutuje, je ale podle imunologa zcela přirozené a panika není namístě. „Myslím, že je rozumné, že se omezily styky s Velkou Británií. A doufám, že je tady zabezpečeno důkladné testování, které by odhalilo případná ohniska, ze kterých by se virus šířil,“ řekl Hořejší a dodal, že nová mutace může být ve Velké Británii již od září.

Situace není vážná ani podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Heleny Jiřincové. „Česku pravděpodobně nebezpečí nehrozí. Zatím se neděje nic zcela mimořádného. Zatím jen Velká Británie nahlásila, že u nich existuje nějaký vzestup počtu případů, které pravděpodobně souvisejí s publikovanou variantou,“ ubezpečuje Jiřincová.

Fakt, že se nová mutace v Anglii objevila, je podle ní dán i tím, že země nové podoby viru důkladně mapuje. „Spojené království je země, která nejvíce sekvencuje. Uveřejnili 125 tisíc sekvencí z 275 tisíc sekvencí celkem, zhruba polovinu. Česko doposud osekvenovalo 246 vzorků,“ vysvětlila bioložka s tím, že Británie dala na sekvenci asi 20 milionů liber a charakterizaci viru dává největší váhu ze všech zemí.

Mutace virů je navíc zcela přirozená věc a právě větší infekčnost viru je jednou ze základních evolučních strategií. Takové změny ale podle imunologa Hořejšího nemají vliv na samotné fungování organismu. Podle britské BBC se nejpravděpodobněji nová podoba viru vytvořila v těle pacienta se slabým imunitním systémem, které tak nebylo schopné jej porazit. Místo toho v těle virus mohl pracovat na mutaci.

Ani nová forma by ale podle odborníků neměla mít žádný vliv na účinnost vakcíny. Očkování totiž trénuje imunitní systém na to, aby zaútočil na celý virus, nejen na jeho zmutovanou část. Pokud navíc virus zmutuje natolik, že vakcína přestane fungovat, pro její výrobce to nebude velký problém. Stejně tak se každoročně mírně upravuje například i vakcína proti chřipce.

Navíc podle Hořejšího není průběh onemocnění jiný než u současného viru. „Je tam několik záměn, myslím, že sedm oproti tomu hlavnímu kmenu, který se teď šíří v evropské populaci. Jedna z nich je v takovém klíčovém místě – genomu, kde se kóduje ten hlavní povrchový protein viru, pomocí kterého sedá na receptory na povrchu infikovaných buněk, a je to pro něj kritické místo,“ uvedl imunolog s tím, že právě to má vliv na větší infekčnost.

Psali jsme: Po svátcích se zavře? Rozhodne se ve středu, vzkazuje Babiš Zdravotnice se nechala očkovat a málem umřela. Poslanec SPD chce bránit občanská práva všech, kteří to nechtějí riskovat Lékař Šebek: Vakcína na covid není žádná rychlokvaška! Řekněte to lidem Profesor Hořejší: Mutace covidu z Británie? Očkování bude fungovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.