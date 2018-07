Nový plán Mattea Salviniho, týká se i Česka. Mnozí spadnou ze židle hrůzou

Italský deník informuje, že Salvini o víkendu vypustil do éteru svůj nový dlouhodobý plán přetransformovat Ligu severu v mezinárodní sílu. „Přetvoříme se v evropskou sílu, která přesahuje národní i regionální hranice a která přinese svobodu všem lidem v Evropě,“ citoval deník Il Giornale Mattea Salviniho.

„Chci dát hlas jinému druhu Evropy, chci být hlasem Evropy s nadějí na práci a jistotu. A všechny politické strany si budou nuceny vybrat, na které straně stojí,“ pokračoval Salvini. Jeho pravicová a silně protiimigrační strana Liga severu, která je ve vládní koalici s další protisystémovou entitou, levicovým Hnutím pěti hvězd, zažívá v poslední době jeden úspěch za druhým.

Stejně je na tom i samotný Salvini, který se stal, alespoň podle oblíbenosti na sociální síti Facebook, nejpopulárnějším politikem Evropy, když v počtu „lajků“ přeskočil německou kancléřku Angelu Merkelovou. Jeho strana Liga severu mezitím roste v průzkumech preferencí a opakovaně se začíná umísťovat dokonce na prvním místě před koaličním partnerem Luigi Di Maiem a jeho Hnutím pěti hvězd.

Teprve několik hodin starý průzkum agentury SWG to dokládá. Liga severu je na vrcholu se 30 procenty, Hnutí pěti hvězd si udrželo svých 29 procent, které získalo i v březnových volbách. Pro Salviniho jde ale o raketový vzestup, v březnu mu dalo svůj hlas pouze 17 procent voličů a chvíli vůbec nebylo jisté, zda pravicovou koalici do vyjednávání o vládě povede on, nebo politický matador Silvio Berlusconi, jehož strana Vzhůru Itálie získala ve volbách 14 procent. Berlusconi zažívá ohromný propad, nyní by ho podle tohoto průzkumu volilo pouze osm procent Italů. Současná vládní koalice mezitím atakuje hranici 60 procent.

Nálady v Itálii dokládá i další průzkum veřejného mínění z 25. června 2018.

Průzkum agentury IPSOS, vydaný 27. června 2018, dokonce Lize severu přisuzuje 31 procent, o jeden procentní bod v závěsu je Hnutí pěti hvězd. Tradiční strany jsou hluboko vzadu.

