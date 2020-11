Novým šéfem ČD bude Ivan Bednárik. Zkušený manažer, který zachránil národního nákladního dopravce

reklama

Příchod Ivana Bednárika do ČD Cargo znamenal pro státní společnost období stability a rozvoje. To, že je ve vedení státního podniku již několik let ten samý úspěšný manažer, je oproti předchozím rokům velká změna. Před jeho nástupem do funkce se na horké židli předsedy představenstva vystřídali čtyři manažeři během tří let. Oproti tomu působí Ivan Bednárik nepřetržitě ve funkci již šestý rok. V roce 2019 byly jemu i dalším dvěma členům nejužšího vedení, Bohumilu Rampulovi a Zdeňku Škvařilovi, prodlouženy kontrakty na dalších pět let.

Jak Ivan Bednárik a jeho tým dosáhl takové důvěry? Vše začíná u ekonomiky. ČD Cargo je totiž dlouhodobě jednou z nejvýdělečnějších částí společnosti České dráhy a již několik let se její finanční výsledky pohybují v zisku. Před nástupem Ivana Bednárika byly výsledky hospodaření běžného účetního období v dlouhodobých minusech. Například v roce 2012 dosáhl výsledek hospodaření minusu bezmála dvou miliard korun. Bednárik převzal vedení ČD Cargo v době, kdy byla společnost v dlouholetých finančních ztrátách a klesaly jí i tržby. Mezi lety 2010–2014 byl pokles tržeb ze 14,1 miliardy na 12 miliard. Klesl i vlastní kapitál, a to o jednu miliardu korun. Od nástupu Ivana Bednárika do funkce se výsledky hospodaření pohybují vždy v zisku. Pro ilustraci, v roce 2017 dosáhl zisk 405 milionů korun, v roce 2018 762 milionů korun, v roce 2019 530 milionů korun.

ČD Cargo pod vedením Ivana Bednárika také za účelem investic vydalo dluhopisy. Přesto zůstalo ekonomicky zdravou společností a dluh nepřesáhl 50 % vlastního kapitálu. Výnosy byly určeny pro modernizaci vozového parku. Byly za ně nakoupeny například nové lokomotivy od společnosti CZ LOKO nebo od společnosti Siemens. Další investice směřovaly přímo do oprav a přestaveb nákladních vagonů. ČD Cargo investovalo i do mobilní části zabezpečovacího zařízení ETCS.

Dalším významným krokem pro ČD Cargo především v odvětví dlouhých zahraničních přeprav bylo převzetí společnosti ČD Logistic, jejíž název byl změněn na ČD Cargo Logistics. Díky tomu bylo její propojení se státním podnikem čitelné na první pohled. Následně byly v ČD Cargo Logistic provedeny manažerské změny. Výsledkem všech těchto kroků bylo, že společnost zvýšila v roce 2019 svůj zisk o 30 % a také upevnila svou pozici na trhu. ČD Cargo Logistic by měla dále rozvíjet své aktivity, například na Dálném východě, konkrétně v Číně, Kazachstánu, Íránu nebo ve Vietnamu. ČD Cargu se také v rámci expanze na zahraniční trhy podařilo získat licenci na železniční přepravu v Německu.

Ivan Bednárik je zároveň manažerem, který se nebojí odstupovat od nevýhodných smluv a upozorňovat na nevýhodné finanční transakce. Jedním z prvních takových případů byl pronájem hal v Lovosicích, kterou uzavřel bývalý šéf Carga Josef Bazala. ČD Cargo kvůli této smlouvě ročně přicházelo o 60 milionů korun a existovalo podezření na záměrné vyvádění stamilionových částek ze státního podniku. Dalším a o mnoho známějším krokem bylo zařazení společností spadajících do impéria bratrů Šuškových na black list velmi nespolehlivých dodavatelů. Kvůli nedodržování smluvních podmínek a nízké kvalitě dodaných služeb byly firmy jako Ostravské opravny a strojírny (OOS) zařazeny na seznam firem, se kterými ČD Cargo nebude spolupracovat.

Ivan Bednárik má tedy ve vedení ČD Cargo velmi dobré výsledky. Jeho manažerské schopnosti jsou tak evidentně důvodem jeho povýšení. Ve funkci generálního ředitele Českých drah totiž nahradí Václava Nebeského. Podle informací z médií nebylo Ministerstvo dopravy s výsledky Nebeského ve vedení státního podniku ČD spokojeno. V Českých drahách došlo k velkým ztrátám v důsledku pandemie. Hovoří se o výpadku až tří miliard. Dopravce přišel i o další zakázky, od prosince navíc nebude provozovat rychlíky mezi Libercem, Pardubicemi a Ústím nad Labem. Václav Nebeský totiž podle některých zdrojů neměl dostatečné zkušenosti s řízením tak velkého podniku. Nebeský začínal u Českých drah jako výpravčí. Po čtyřech letech v této pracovní pozici se stal technologem a systémovým specialistou. Následně působil i v dalších firmách ČD, ČD-Telematika a ČD Informační systémy. Do pozice šéfa ČD přešel z funkce politického náměstka Ministerstva místního rozvoje.

Ministr dopravy Havlíček (ANO) však touto personální změnou může sledovat ještě jeden cíl. Oceňuje odvahu a nasazení, se kterým se Bednárik pustil do rušení nevýhodných smluv. Velmi známý je Bednárikuv krok, kterým umístil na black list ČD Cargo společnost Rail Invest bratří Šuškových. Ti byly tak zcela vyloučeni z dodávek pro národního dopravce. Sám ministr Havlíček tento krok ČD Carga podpořil a uvedl, že se jedná o správnou obchodní praxi. Kvůli tomuto kroku bylo ČD Cargo vystaveno mediálním krokům, ve kterých jsou vyjádření Rail Investu hojně citována.

Státní podnik musel čelit například útokům na smlouvu o pronájmu a renovaci 500 vagonů společností SMK, která spadá do impéria skupiny Budamar. Situací se zabýval i Drážní úřad. Jednalo se o podnět na prověření technických parametrů podvozků Y 25 Cs a Y 25 Rs používaných na repasovaných vozech. Žádné závažné nedostatky nebyly nalezeny a neexistoval ani žádný důvod pro zahájení správního řízení. ČD Cargo si také nechalo zpracovat dva nezávislé znalecké posudky a ekonomický audit. Tisková zpráva ČD Cargo k výsledkům uvádí: „Výsledky nezávislých posudků jasně prokázaly vysokou technickou kvalitu modernizace i ekonomickou výhodnost zakázky.“

Celá kauza byla evidentně namířená přímo proti vedení ČD Cargo. Z výsledků šetření autorit typu Drážního úřadu a dalších jasně vyplývá, že vše proběhlo podle standardizovaných postupů a vedení ČD Cargo má před sebou čistý štít. Z povýšení Ivana Bednárika je patrné, že pro ministra dopravy Havlíčka nejsou v jeho rozhodování důležité pomluvy, ale výsledky práce, které u Ivana Bednárika mluví za vše.

