O půlnoci Maďarsku propadnou zadržované bruselské miliardy

Odblokování peněz bylo ze strany EU podmíněné splněním sedmnácti opatření. Mezi nimi bylo zavedení protikorupčních zákonů a zákonů o střetu zájmů.

Maďarsko navíc čelí ztrátě jednoho milionu eur denně z fondů EU kvůli nezákonnému zacházení s žadateli o azyl. Tyto ztráty představují do konce tohoto roku až 200 milionů eur. K tomu je nutné připočítat také pokutu ve výši 200 milionů eur, kterou Maďarsku v létě udělil Evropský soudní dvůr.

Celkem zůstává pro zemi zablokováno dvanáct miliard eur z postpandemických fondů obnovy a dalších zdrojů EU.

„Maďarská vláda splnila všechny podmínky potřebné pro přístup ke všem fondům EU,“ napsal k tomu maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka. „Brusel chce odebrat prostředky, na které má Maďarsko a maďarský lid nárok, kvůli jeho politické agendě. Maďarsko ale neztratí ani eurocent, dokud bude mít vlasteneckou a suverénní vládu,“ napsal na síti X Bóka.

Podle Bóky rozhodně není dobojováno. „Maďarská vláda tvrdě bojovala o získání přístupu k fondům EU v hodnotě již více než dvanáct miliard eur. Maďarsko patří v oblasti vyplácení těchto prostředků mezi členské státy s největším pokrokem. Maďarsko využije všechny právní a politické nástroje, které má k dispozici, aby získalo přístup ke zbytku svých fondů EU,“ napsal ministr.

The Hungarian government has met all conditions required to access all EU funds.



Brussels wants to take away the funds that Hungary and the Hungarian people are entitled to because of its political agenda. But Hungary will not lose a single euro cent as long as it has a… pic.twitter.com/nXxsFWpEr3