ODS chce, aby se Sněmovna usnesla, co nemá dělat vláda v demisi

ODS chce po začátku nejbližší schůze Sněmovny s dalšími nevládními stranami jednat o usnesení, kterým by poslanci vymezili, co by neměla dělat vláda v demisi. Novinářům to dnes řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Jde podle něj o reakci na to, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dostal na jednání o dalším kabinetu od prezidenta Miloše Zemana neurčitě dlouhou dobu, napsala ČTK.

Oba politici tím buď nerozumějí, nebo nechtějí rozumět duchu ústavy, uvedl.

„Budeme navrhovat, abychom přijali silné a jednoznačné usnesení, které by definovalo oblasti, ve kterých Poslanecká sněmovna očekává od vlády v demisi zdrženlivost,“ řekl Fiala. Pro usnesení chce hledat co nejširší shodu. „Uvidíme, co si ostatní myslí,“ dodal. Podle jeho názoru by vláda bez důvěry neměla dělat podstatné personální změny a pouštět se do projektů, které zavazují zemi do budoucna nebo výrazně zasahují do rozpočtu.

Fiala uvedl, že Sněmovna by měla dát jasně najevo, že Česká republika je parlamentní demokracií, kde je vláda odpovědná Sněmovně. Současná vláda, která v lednu nedostala od poslanců důvěru, je v důsledku toho politicky nelegitimní, řekl. Babiš v minulosti několikrát uvedl, že mezi vládou s důvěrou a bez ní nedělá ústava rozdíl, a proto menšinový kabinet ANO svou činnost omezovat nebude.

O usnesení, ve kterém by Sněmovna vládě bez důvěry sdělila, že by se měla omezit jen na nezbytnou správu státu, hovořili politici ODS už v listopadu, kdy Babiš začal sestavovat menšinovou vládu hnutí ANO. Mluvili tehdy i o tom, že by věc mohl případně vymezit zákon. „Pořád doufám, že k tomu nebude muset dojít a že tímto usnesením postavíme věci z hlavy na nohy, protože současná situace normální není,“ řekl na dotaz ČTK Fiala.

Šéf ODS také oslovil dopisem Babiše, se kterým by chtěl jednat o evropských záležitostech. „Navrhl jsem mu setkání na téma českých priorit, během kterého mu zároveň chci představit pozice ODS k EU. Chci s ním také prodiskutovat možnosti a formát konzultací rozhodujících politických sil týkajících se českých cílů v otázkách reformy EU,“ uvedl Fiala.

Stanovit mantinely vládě by pak podle něj měla i třetí iniciativa, o které dnes informoval. Fiala plánuje schůzku s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, aby probrali otázku obecného referenda. Piráti o jeho parametrech jednají s ANO, KSČM a SPD. „Budeme apelovat na Piráty, aby se nenechali zneužít ke spolupráci s komunisty a SPD při podpoře vážných ústavních změn,“ uvedl Fiala. Dokud se nebudou respektovat ústavní principy, neměla by žádná strana změny ústavy připustit, míní. Bartoše se chce také ptát, zda Piráti považují za odpovědné, aby byla jejich značka spojována s SPD a komunisty.

