Obavy z Trumpa v Austrálii: Když takhle tlačí na Ukrajinu, co bude chtít po nás?

Ukrajinci, Američané a Rusové mají za sebou další kolo jednání o příměří. V Saúdské Arábii. 47. prezident USA Donald Trump vyjádřil naději, že na něj dojde v době Velikonoc, okolo 20. dubna. Jenže ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro francouzský list Le Figaro řekl, že se Rusové nechystají na příměří, nýbrž na další ofenzivu, konkrétně v Sumské a v Charkovské oblasti.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9648 lidí

Ukrajina teď podle něj potřebuje podpořit např. ve výrobě dronů, s jejichž pomocí může ruské snahy o další postup na ukrajinském území zarazit. „Všichni naši spojenci uznávají, že v této oblasti jsme byli rychlí a velmi produktivní. Musíme však udělat ještě více. A především být vynalézaví. Protože máme méně dělostřelectva a méně nábojů než Rusko. Kreml má bezpilotní letouny kamikadze dodávané Íránem, dělostřelectvo a rakety dodávané Severní Koreou,“ popisoval situaci Zelenskyj.

Prozradil také, jak si představuje ukrajinské vítězství v obraně před ruskou agresí. „Vítězství pro nás znamená nepatřit k Rusku a nesdílet s Ruskem jeho světonázor.“

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan v této souvislosti ostře kritizoval tlak, který Donald Trump vyvíjí vůči Ukrajině. A srovnává Trumpovo chování s Marshallovým plánem, kterým Američané pomohli západní Evropě po druhé světové válce.

„Marshallův plán zahrnoval i vlastní zájmy Ameriky, Trumpův plán je dravý a v podstatě je to plán na vydírání Ukrajiny. Marshallův plán byl využit jako protitlak vůči komunistické ideologii, Trumpův plán v zásadě využívá ruská a čínská opatření ekonomického nátlaku a bude mít negativní dopad na reputaci USA v Evropě,“ napsal Ryan.

A hned pokračoval.

„Tam, kde Marshallův plán podpořil infrastrukturu v Německu, Francii, a dokonce ve Spojeném království a zajistil těmto zemím fungující, suverénní výrobní a dopravní sektory, Trumpův plán si klade za cíl zmocnit se ukrajinských aktiv,“ napsal Ryan s tím, že to vlastně odpovídá tomu, jak se Američané dívají na válku na Ukrajině. Ryan tady má na mysli jak administrativu Joea Bidena, tak administrativu jeho nástupce v úřadu prezidenta Donalda Trumpa. Američané se tady podle australského generála ve výslužbě drží jednoduché úvahy. „Nechceme, aby Rusko prohrálo a zahájilo 3. světovou válku“.

Nakonec Ryan položil otázku. Pokud Trumpova administrativa naznačuje, že se snaží získat na jedné straně ukrajinské nerostné bohatství a na straně druhé i kontrolu nad ukrajinskými jadernými elektrárnami, co by asi tak Američané mohli chtít výměnou za to, že budou v Pacifiku spolupracovat s Austrálií či s Japonskem?

From the nation that brought us the Marshall Plan, we now have this proposal for the “Trump Plan” for #Ukraine. Where the Marshall Plan embraced enlightened self-interest by America, the Trump plan is predatory, and basically an extortion bid against the people of Ukraine. 1/7 https://t.co/dVYFHb8KJO