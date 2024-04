Obavy z toho, co provede ČT před volbami. Je tu výzva

Koalice STAČILO! (KSČM, SD-SN, ČSNS a Osobnosti) v souvislosti s blížícími se předvolebními debatami k volbám do europarlamentu vyzývá k objektivnímu výběru kandidátů do těchto předvolebních debat či diskusních pořadů.

V minulosti byly menší politické strany ve vysílání veřejnoprávních médií prokazatelně upozaďovány, uvádí koalice STAČILO! v tiskové zprávě.

Proto veřejnoprávní média vyzývá, aby v zájmu zachování rovné soutěže politických stran postupovala tak, aby již v budoucnu k takovým nedopatřením nedocházelo. Aby při budoucí přípravě politických a zejména předvolebních a volebních pořadů dodržovala veškeré zásady vyváženosti a novinářské etiky.

Dále média veřejné služby vyzývá, aby při přípravě politických a zejména předvolebních a volebních pořadů využila kombinované průzkumy volebních preferencí (tzv. poll of polls) renomovaných agentur místo spoléhání se na privátní průzkumy jediné agentury.

„V případě Komunistické strany Čech a Moravy se v nedávné minulosti běžně stávalo, že jsme nebyli přizváváni do diskusních pořadů i přesto, že KSČM má zástupkyni v Evropském parlamentu. O objektivní vyváženosti mediálního prostoru politickým stranám tak nemohla být vůbec řeč,“ řekl tiskový mluvčí koalice STAČILO! a KSČM Roman Roun.

Koalice v této souvislosti ve své výzvě upozorňuje na nutnost dodržování veškerých zásad vyváženosti a novinářské etiky i využívání kombinovaných průzkumů volebních preferencí renomovaných agentur.

Pluralitní společnost se podle mimoparlamentní opoziční koalice STAČILO! může plně rozvíjet pouze tehdy, existuje-li svobodná soutěž politických stran. A za tu nesou svůj díl odpovědnosti i veřejnoprávní média.

Veřejnoprávní média nemají upřednostňovat žádný politický směr. Ve společnosti, v níž svobodnou soutěž politických stran média ovlivňují negativně, roste nesnášenlivost, extremismus a nedůvěra v demokratické hodnoty i média samotná, uvádí dále v tiskové zprávě koalice STAČILO!

Na Českou televizi již v minulosti mířila stížnost i žaloba kvůli předvolebním debatám. „Pravidla předvolebních debat na České televizi jsou diskriminační, omezují svobodu slova a narušují volební soutěž,“ uvedla v roce 2021 před parlamentními volbami formace Trikolora Svobodní Soukromníci.

„Česká televize záměrně diskriminuje především menší nebo nově založené politické strany a hnutí. Taxativně a bez jakékoliv logiky určuje počet volebních stran, jejichž zástupce pozve do předvolebních debat. Aniž to Česká televize jakkoliv zdůvodnila, letos stanovila maximální počet stran na sedm. Přitom při loňských krajských volbách dostalo prostor devět, při posledních parlamentních volbách v roce 2017 dokonce deset politických stran. Má-li Česká televize ze zákona plnit funkci veřejnoprávního média, nemůžeme této zjevné diskriminaci, která může mít potenciál ovlivnit výsledky voleb, mlčky přehlížet. Nejde nám o to, vynutit si účast v diskusích, chceme však vzdorovat svévoli České televize,“ uvedla tehdy poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci.

Obrátili se tehdy jak na Radu České televize, tak na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s oficiální stížností. Hnutí současně podalo žalobu k soudu a domáhalo se vydání předběžného opatření.

Její slova potvrdil i advokát Zdeněk Koudelka. „Pravidla České televize postupují v rozporu s tradicí, když významně snižují počet volebních stran v debatách. Česká televize snížila pro letošní rok počet účastníků debat vůči předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2017, a to o 30 procent. K tomuto kroku nebyl relevantní důvod,“ uvedl Zdeněk Koudelka, podle něhož pravidla diskriminují zvláště nové strany, které se nemohou v plné míře mediálně prezentovat tak jako strany zavedené, a proto je jejich účast v debatách o to důležitější.

