Obklíčené okresy, zadržení Volného, rozehnaná demonstrace. Advokát, který jde po Hamáčkovi a dalších, to rozjel naplno. Tady je to černé na bílém

V posledních dnech se docela zviditelnil advokát Norbert Naxera. Podal trestní oznámení na ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Nebo také zastupuje dělníka, a prý už je jich víc, kteří napadli povinné testování ve firmách. A jak by se tedy dle něj mělo postupovat? „Myslím, že je ten virus v populaci tak rozšířený, že se stejně všichni musíme promořit. Jiná cesta není a toto jen epidemii prodlužuje. Oficiálně to mělo 1,3 miliony lidí, takže reálně tím prošly tak tři miliony. Domnívám se, že kdyby se nic nedělalo, tak se to po pár měsících zastaví samo, protože budeme mít všichni kolektivní imunitu,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.

reklama

„Dnes jsem podal trestní oznámení na ministra vnitra Jana Hamáčka a další neznámé pachatele a dále, v zastoupení klienta, pana Michaela Svatoše, obsahově prakticky stejnou žalobu ke správnímu soudu. Naším cílem je po vyčerpání řádných opravných prostředků podat stížnost k Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení usnesení vlády, kterým se zakazuje cestovat mezi okresy pro rozpor s ústavním pořádkem,“ oznámil advokát médiím 9. března. „Je podezření, že se jedná o trestné činy, neboť právo shromažďovací je zaručeno listinou základních práv a svobod a žádné vládní usnesení ani nařízení o omezení počtu osob na demonstracích a o zákazu pohybu mezi okresy nemůže vzít občanům jejich základní ústavní právo. Takové nařízení je proto nezákonné,“ uvádí v textu trestního oznámení.

Podezřelí: Hamáček, příslušníci policie, politici a úředníci, velitel zásahu

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 28% Ne 72% hlasovalo: 10335 lidí

Dne 6. března se konala demonstrace proti vládním opatřením spojeným s pandemií koronaviru na náměstí v Písku. „V souvislosti s touto demonstrací policie ČR obklíčila okres Písek a nikoho z jiných okresů tam nepouštěla a přímo kolem náměstí v Písku byly policejní zátarasy a rovněž nebyli občané s trvalým pobytem mimo okres Písek vpuštění na náměstí. Totéž se opakovalo 7. března od 13:00, kdy byla demonstrace se stejným účelem na Václavském náměstí v Praze a následně od 14:00 byla podobná demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze,“ sděluje v trestním oznámení Naxera.

Dále dodává, že 7. března policie prováděla rozsáhlé kontroly po celé republice, přičemž autobusy s lidmi, kteří chtěli jet do Prahy na demonstrace, byly zastaveny na hranicích okresu, a to jak v Moravskoslezském, tak v Jihomoravském, tak v Plzeňském kraji. „Přímo v Praze byly policejními kordony zablokovány ulice směřující na Václavské náměstí i na Staroměstské náměstí. Vpuštěni byli zpočátku jen lidé s trvalým bydlištěm v Praze, později ani ti ne. Navíc demonstrace byly rozpuštěny údajně rozhodnutím úředníků Magistrátu hlavního města Prahy, jak sdělovala policie demonstrantům do megafonu,“ konstatuje advokát.

Fotogalerie: - Rozpuštěné demonstrace

Neděláme si iluze, že by byl pan ministr odsouzen

Co si od trestního oznámení slibuje? „Neděláme si iluze, že by byl pan ministr odsouzený. Když nám to zamítnou, tak se budeme odvolávat až k Ústavnímu soudu a naším cílem je, aby soud zrušil toto nařízení vlády,“ prozradil ParlamentnímListům.cz. Což by se mohlo dle něj odehrát do několika měsíců. V té době ovšem, doufejme, bude pandemická situace lepší a mnohá současná opatření už platit nebudou. Jaký to tedy má smysl? „Je třeba, aby bylo konstatováno, že právo shromažďovací se nemůže omezovat, aby se to neopakovalo do budoucna,“ vysvětluje.

Norbert Naxera se ve svém trestním oznámení věnuje i zadržení poslance Lubomíra Volného na demonstraci na Václavském náměstí. „Byla tím porušena ústava, poslanec má imunitu a nelze ho zadržet policií. Pouze při podezření z páchání trestného činu - jak tehdy chytli poslance Ratha. Poslanec Volný byl však podezřelý jen z přestupku, že na veřejném shromáždění nenosil roušku a odmítl si ji nasadit. Policie to může zadokumentovat a předat mandátovému a imunitnímu výboru Sněmovny, protože ten jediný může jednat o přestupcích poslanců. Poslance nemůžou jen tak zadržet a odvést na stanici,“ upozornil advokát.

Má prsty i v tom, že opatření podle pandemického zákona, které podnikům uložilo povinnost testovat zaměstnance, přezkoumá Nejvyšší správní soud. Návrh na zrušení podal dělník z továrny na autodíly v zastoupení právě Norberta Naxera. „A už není sám. Ozvalo se mi několik dalších z různých továren po celé republice,“ prozrazuje advokát ParlamentnímListům.cz. Povinné testování je podle něj nezákonné, vylučuje jej prý totiž zákon o zdravotních službách a Úmluva o lidských právech a biomedicíně. „Zákon o zdravotních službách, občanský zákoník i úmluva o biomedicíně dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnout a testování je nepochybně také lékařský zákrok,“ uvádí se v této žalobě. Nařízení ministerstva zdravotnictví podle advokáta nemá oporu ani v zákoníku práce a je i v rozporu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů, známou jako GDPR.

Fotogalerie: - Za hranice Prahy

Na testování by měl posílat lékař, pokud má podezření, že je člověk nemocný

„Na testování by měl posílat lékař, pokud má podezření, že je člověk nemocný. Vždycky to tak bylo. Laboratorní vyšetření byl jen doplněk diagnózy, kterou stanovoval lékař. A ne aby se pracovalo bez vyšetření, bez toho, jestli má člověk symptomy, jenom s laboratorním vyšetřením. Člověk může mít v sobě pár virů a test mu ukáže, že je pozitivní. I když nemoc vůbec nepropukla. Takhle se vytváří umělá čísla nemocných,“ domnívá se Naxera.

Povinné testování se ovšem zavedlo v době hrozivé epidemiologické situace a naprostého zahlcení našich nemocnic. A dostalo přednost před další zvažovanou variantou, tedy úplným zavřením fabrik, protože nejvíce přenosů viru dochází kromě rodiny právě v zaměstnání. Co by tedy advokát Naxera navrhoval, jak postupovat dále, když je proti testování? „Myslím, že je ten virus v populaci tak rozšířený, že se stejně všichni musíme promořit. Jiná cesta není a toto jen epidemii prodlužuje,“ uvedl a svoji myšlenku ještě rozvinul. „Oficiálně to mělo 1,3 milionu lidí, takže reálně tím prošly tak tři miliony. Domnívám se, že kdyby se nic nedělalo, tak se to po pár měsících zastaví samo, protože budeme mít všichni kolektivní imunitu,“ sdělil. Pokud jde o restrikce, je už na ně dle něj pozdě. Jako příklad dává Vietnam. „Kde když se to objevilo, hned hermeticky zavřeli hranice a každý, kdo je překročil, musel do karantény. To se u nás neudělalo, teď už je na nějaké karantény pozdě,“ myslel si.

Advokát Naxera připojil svůj podpis a je spoluautorem výzvy ke společnému postupu různých organizací kritizujících proticovidová opatření a restrikce. Naxera je tam uveden za organizaci Výbor pro veřejné blaho. Což, kdo zná historii, ví, že to byl docela zlověstný orgán v době jakobínského teroru za francouzské revoluce, zodpovědný za tisíce poprav gilotinou. „Tím jsme se inspirovali. To je spolek, který jsme založili spolu s kolegou youtuberem Michalem Svatošem. Cílem je bojovat proti omezování občanských práv. Zatím ho rozbíháme, ale chceme z toho udělat masovou organizaci,“ prozradil na závěr ParlamentnímListům.cz Norbert Naxera.



Psali jsme: „Pokud Sputnik schválí SÚKL, nakoupit a očkovat. Na EU nečekejme, jsme suverénní stát!“ Exhejtman natvrdo Podlomené zdraví, zkrácená doba dožití lidí. Profesor Flegr se dívá do naší blízké budoucnosti. A je zde i další reálné nebezpečí Nemohl na demonstraci. Na Hamáčka za to letí trestní oznámení „A teď začne anarchie.“ Na Babiše se to sype: Už se to sepisuje proti němu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.