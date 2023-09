Obstrukce opozice. Evergreen! Jde jí o mediální prostor, tepal z ČT Michálek

reklama

„Pro nás už je to skoro evergreen, protože vlastně každý politický spor v Poslanecké sněmovně dneska znamená, že je potřeba si odbýt takové to divadýlko obstrukcí, kdy opozice chce ukázat, že opravdu s tím nesouhlasí. Aby získala mediální prostor, tak čtyři, pět dní obstruuje, než dojde ke schválení toho příslušného návrhu,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek v pořadu Interview na ČT24 k obstrukcím v Poslanecké sněmovně, v níž momentálně započalo třetí čtení konsolidačního balíčku. Zmínil, že ani dnes se poslanci ve Sněmovně kvůli obstrukcím nedostali k projednávání bodu konsolidačního balíčku. „Poslouchali jsme dlouhé projevy,“ shrnul.

Moderátor rozhovoru zmínil čtyřměsíční obstrukce ze strany ODS při přijetí EET na přelomu roku 2015 a 2016 a zeptal se Michálka, zda, pokud by se i nyní opozici podařilo obstruovat takto dlouho, nevznikl-li by problém při jednání o rozpočtu na rok 2024 bez přijetí konsolidačního balíčku. Michálek tuto možnost zásadně odmítl: „To si myslím, že se nestane. Jsem si celkem jist, že se bát nemusíme.“

Dodal, že ve Sněmovně je již zavedený postup, jak si s obstrukcemi poradit. Připomněl, že díky usnesení Poslanecké sněmovny, jež bylo dříve používáno i stranou Andreje Babiše (ANO), může Poslanecká sněmovna rozhodnout o konci obstrukcí. „Umožňuje, aby Poslanecká sněmovna řekla: tak teď už je konec, teď se bude hlasovat. Takže dejme tomu nějakých pět dnů, a pak už se bude hlasovat. Myslím, že to je víc než velkorysý prostor pro to, říct cokoliv, co člověk potřebuje,“ uvedl Michálek.

Fotogalerie: - A schůze pokračovala...

Nátlaku opozice by se dle Michálka navíc nemělo ustupovat. „Nemyslím, si, že bychom měli ustupovat nátlaku a podle toho měnit politická rozhodnutí, ale opozice nás vůbec neoslovila s žádostí o jednání,“ řekl Michálek. Připustil, že je možné, že proběhlo jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), sám si toho však není vědom. „V podstatě jsme se k reálné normální diskusi nedostali. Proto já jsem tak smutný z toho, že se dělají takováto vystoupení jenom na efekt,“ dodal s tím, že pokud chce opozice nějaký z jejích návrhů prosadit, jednání jsou nezbytná.

Pokud by opozice přispěla s návrhy, které by pomohly snížit zadlužení České republiky, byly by dle slov Michálka vzaty v potaz. „Ale tady není snad ani jeden návrh, který by přinášel peníze do státního rozpočtu nebo by snižoval výdaje, aby naplnil základní účel protidluhového balíčku. Čili snižovat dluhy. Ani jeden,“ zdůraznil.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14868 lidí

Úsporná opatření konsolidačního balíčku by měla rozpočtu ušetřit celkem 150,7 miliard korun. Michálek je přesvědčen o tom, že konsolidační balíček přispěje ozdravení veřejných financí. „Myslím si, že ta částka 150 miliard stačí na to, abychom se zatím dostali do nějaké zdravé úrovně – třeba Maastrichtských kritérií tak, abychom byli solidním partnerem i v Evropě.

Rozhovor se dále stočil i k tomu, zda na resortech, v jejichž čele stojí ministři za Piráty či hnutí STAN, je více šetřeno, než na jiných resortech. Podle Michálka jsou škrty na provozních výdajích i škrty týkající se platů zaměstnanců ministerstev v pořádku. Za „nekompetentní“ však označil návrh rozpočtu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), ve kterém byly škrty až deseti miliard korun v rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. „Do toho však přišel návrh rozpočtu od pana ministra Stanjury, který nebyl úplně kompetentně sestaven. Tam docházelo k takovým škrtům, že bychom museli vracet i peníze Evropské unie, které dostáváme na financování. Ale podařilo se to vyjasnit,“ sdělil Michálek s tím, že vše se řeší na úrovni koaličních partnerů. „Je to naše společná zodpovědnost. Řešili jsme i financování školství,“ připomněl předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Pro Piráty je dle slov Michálka vzdělávání prioritou, proto o financování školství hodlají jednat i s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem (STAN). Je třeba zajistit, aby byla profese učitelů pro lidi perspektivní, současně však by to nemělo vést k zbytečnému vynakládání peněz do zastaralých struktur oboru.

Ke konci rozhovoru dodal Michálek slovo i ke kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), kdy se setkal s lobbistou Martinem Nejedlým. Záležitost by se měla znovu projednávat na jednání poslaneckého klubu příští úterý. „Tam se domluvíme, jakým způsobem uděláme další navazující kroky na usnesení našeho celostátního fóra,“ uvedl Michálek. Bez ohledu na to, jak se situace bude vyvíjet, zdůraznil, že Piráti respektují koaliční smlouvu stanovující, že za nominaci ministrů má zodpovědnost předseda dané koaliční strany. „V současné situaci, kdy dochází k něčemu, co ohrožuje na důvěryhodnosti celou vládu, v situaci, kdy potřebujeme, aby lidi věděli, že za ně kopeme a že se opravu snažíme se státem dělat maximum, dávat důvěryhodné lidi na posty ministrů, kteří nemají různé kauzy, tak je to věc, kterou bychom probrat měli,“ řekl spolu s předpokladem, že předseda Pirátů Ivan Bartoš s premiérem Petrem Fialou (ODS) vše ještě diskutovat budou.

Psali jsme: Kocmanová (Piráti): Boj za pomoc obětem znásilnění ještě nekončí Stanjurův balíček ve sněmovním finále. Je to tak pitomé, až to bolí, spustil Okamura Pirát a psychiatr. Dva europoslanci o drogách Babiš páchá akty nepřátelství k republice, rozjel se Bartošek. Pokračoval Okamurovou fašistickou kuchařkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE