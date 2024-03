Ochrana médií? Spíše naopak! Stovky francouzských médií bijí na poplach. Proti Bruselu

Ještě letos by mohl vstoupit v platnost tzv. Evropský akt o svobodě médií (EMFA), který má podle Evropské komise za cíl chránit svobodu a pluralitu médií v EU. Jenže podle francouzských novinářů by měl zákon v současné podobě přesně opačné vyznění a jeho přijetí by mohlo vést k cenzuře. O tom, jaké články a jaká média by porušovaly či neporušovaly pravidla, by přitom rozhodovaly velké světové vyhledávače a sociální platformy na základě svých algoritmů a svého údajně objektivního systému „měřítka důvěryhodnosti“. Přes 500 francouzských médií se tak postavilo proti.

reklama

V dubnu by měl vstoupit v platnost tzv. Evropský akt o svobodě médií (EMFA), který byl schválen Evropským parlamentem a Radou dne 15. prosince 2023 poté, co jej Evropská komise předložila dne 16. září 2022. Ten „akt“ by měl podle Evropské komise chránit svobodu a pluralitu médií v době, kdy se v oblasti médií a informací „objevují znepokojivé trendy“.

„Evropský akt o svobodě médií zavede nový soubor pravidel na ochranu plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků v EU. Zajistí, aby média – veřejnoprávní i soukromá – mohla na vnitřním trhu EU snadněji působit přes hranice, bez zbytečného tlaku a s ohledem na digitální transformaci mediálního prostoru,“ uvádí k EMFA Evropská komise s ohledem na údajné snahy o ovládnutí médií politickou mocí například v Maďarsku, nebo o šíření dezinformací.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků by měl chránit redakční nezávislost, novinářské zdroje a zajistit nezávislé fungování veřejnoprávních médií. Měl by také zvýšit transparentnost vlastnictví médií a chránit média před neoprávněným odstraňováním obsahu online ze strany velmi velkých online platforem. Za tímto účelem má být zřízena nová nezávislá Evropská rada pro mediální služby složená z vnitrostátních mediálních orgánů, které bude pomáhat sekretariát Evropské komise.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Finančně by se měla podporovat tzv. „demokratická média se zaměřením na investigativní žurnalistiku“ a veřejnoprávní média. Celý tento „evropský akt“ by měl být založen na měřítku důvěryhodnosti, což je monitor vytvořený organizací Reportéři bez hranic, v kombinaci s algoritmy sociálních médií a vyhledávačů. Všechna evropská média by tak byla „oznámkována“ na škále „důvěryhodnosti“.

Velké nadnárodní firmy jako Google, Microsoft, Facebook a další by tak vlastně měly rozhodující slovo v hodnocení evropských médií. „Poskytovatelé rozsáhlých on-line platforem by měli poskytnout funkci, která umožní poskytovatelům mediálních služeb prohlásit, že splňují určité požadavky,“ píše se v návrhu schváleného „aktu“ s tím, že tyto platformy se mají opírat o standardy JTI (Iniciativa za důvěru v žurnalistiku), které vytvoří Reportéři bez hranic.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32599 lidí

Proti EMFA se nyní postavilo více než 500 francouzských médií, podle kterých by tento „akt“ v současné podobě, aplikovaný stejně na všechny státy EU, ve skutečnosti svobodu a pluralitu médií omezil. „Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků má vytvořit evropský rámec pro svobodu tisku a nezávislé zpravodajství. Pro evropské instituce je cílem reagovat na situaci v některých tzv. neliberálních členských státech EU, kde jsou svoboda a nezávislost fakticky zpochybňovány, zejména praktikami politické moci. Evropa se přitom snaží zlepšit situaci i v ostatních členských státech, a to uzákoněním obecných zásad a společných postupů, které jsou přímo použitelné v 27 zemích Unie,“ vysvětlují francouzští novináři ve svém otevřeném dopisu.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

„Současný text, který byl připraven rychle, bez jakéhokoli zkoumání situace v jednotlivých zemích a bez skutečných konzultací s médii, hrozí, že dosáhne opačného výsledku, než o jaký usiloval, a znamená skutečný krok zpět, pokud jde o svobodu médií v zemích, kde tato dobře funguje,“ mají jasno francouzští novináři a odkazují na zákon z roku 1881, který je dodnes základem francouzského svobodného mediálního prostředí a který stanoví, že cenzurovat nebo omezovat média může pouze soudní moc. „Tato výlučná kontrola tisku ze strany soudů je pro nás vydavatele cennou zárukou nezávislosti a nestrannosti,“ dodávají.

EMFA podle nich dává obrovskou moc online platformám, které si tak mohou samy rozhodovat na základě svých algoritmů, jaká média propagovat, a jaká naopak cenzurovat. „Paradoxně, pokud jde o cenzuru ze strany online platforem – což je běžná zkušenost evropských vydavatelů – zůstává tento návrh textu velmi nesmělý: pouhé upozornění vydavatele, který předem souhlasil s tím, že se podrobí cenzuře, umožní každé platformě ospravedlnit cenzuru publikace,“ upozorňují novináři.

„Podepsaní vydavatelé proto vyzývají evropské zákonodárce a členské státy EU, aby zachovali ochranné právní rámce, které prokázaly svou účinnost, a tím aby zaručili ochranu tisku a všech sdělovacích prostředků proti jakékoli cenzuře ze strany velkých platforem,“ dodávají.

Psali jsme: Taková cenzura! Evropská unie překonala bolševiky. Petr Žantovský zjistil, jaká hrůza se chystá Karel Janeček: Nebezpečí. Nová světová úmluva. Kontrola nad lidmi velmi jednoduše Svoboda slova: Až spolkový soud rozhodl. A příště už to dobře dopadnout nemusí. Je tu varování Jourová se raduje, jak zatopí Orbánovi. „Mohlo by to přijít draho,“ hrozí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama