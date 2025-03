Od nás nic. Maďarsko odmítlo balíček 20 miliard eur pro Ukrajinu

Evropské politiky čeká další kolo jednání o poskytnutí finanční pomoci Ukrajině. O finanční pomoci, která má zemi napadené Ruskem pomoci v obraně. Ale maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dal jasně najevo, že z kapes maďarských daňových poplatníků už Ukrajinci nedostanou nic. Je ochoten kvůli tomu zablokovat celý balík finanční pomoci ve výši 20 miliard eur.

„Připravuje se balíček finanční pomoci pro Ukrajinu ve výši nejméně 20 miliard eur. Nenecháme se do toho zatáhnout, ani nenecháme peníze maďarských daňových poplatníků použít na financování dodávek zbraní Ukrajině. Díky Donaldu Trumpovi se naděje na mír přiblížila tak, jak dosud ne. Jakýkoli pokus podkopat mírová jednání je proto nepřijatelný,“ vyložil svůj pohled na další pomoc Ruskem ničené Ukrajině maďarský ministr zahraničí.

A financial aid package of at least €20 billion for Ukraine is being prepared at today's #FAC.



We will not be dragged into this, nor will we let Hungarian taxpayers' money be used to finance arms supplies to Ukraine.



Thanks to @realDonaldTrump, the hope for peace has not been… pic.twitter.com/WEFzuJbugf