Odchod ČSSD z vlády? Vzkaz pro Babiše od jejího bývalého předsedy. Od Hamáčka nejspíš nic takového neuslyší

Byl by odchod ČSSD z vlády tak překvapivý? Nad touto otázkou se v komentáři pro ParlamentníListy.cz zamýšlí někdejší šéf ČSSD a bývalý předseda vlády Jiří Paroubek. Média podle něj poněkud zkreslila výroky vicepremiéra a předsedy ČSSD Hamáčka o možném odchodu jeho strany z vlády. Poukazuje na tři hrubé politické chyby předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), jež devalvují činnost kabinetu, a tedy i koaličního partnera. Koalice hnutí ANO a ODS by prý měla pro Babiše „visačku se značkou ideál“.

Smutná je podle Paroubka reakce premiéra Andreje Babiše, který v situaci, kdy začíná třetí vlna pandemie koronaviru, stát je blízko rozpočtovému provizoriu a schválením „daňového balíčku“ ve Sněmovně hodlá hnutí ANO připravit veřejné finance v následujících letech o cca 100 miliard korun, říká svému dosud vcelku loajálnímu koaličnímu partnerovi „vypadněte z vlády“. „Je to trapné a svědčí to o špatných nervech premiéra, což považuji za trapné,“ dodává expremiér.

K tomu zmiňuje různé materiály z Bruselu, kde se připomínají premiérovy střety zájmů, „Čapí hnízdo“ apod. „Prostě premiér je pod velkým tlakem, proto by měl komunikovat zejména se svým koaličním partnerem velmi konstruktivně a klidně. Urážky a ponižování, to je to poslední, co patří do repertoáru politika, který se možná někdy v budoucnu chce stát i státníkem,“ podotýká někdejší předseda vlády.

V kontextu toho připomíná, proč před dvěma a půl roku vznikla menšinová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD. „Hnutí ANO bylo půl roku po velkém vítězství ve sněmovních volbách, ale nikdo z tradičních politických stran se nehrnul do koalice s ním. A. Babiš byl prostě pro českou pravici nepřijatelný coby premiér.

Naopak sociální demokracie byla půl roku po tvrdém direktu ve sněmovních volbách, který způsobila Sobotkova politika, s níž tato strana ztratila pro velkou část svých bývalých voličů důvěryhodnost. Přitom významná část bývalých voličů ČSSD přešla právě k hnutí ANO.

Zájmem A. Babiše tedy bylo mít v roce 2018 vůbec nějakou vládu se seriózní tradiční politickou stranou anebo mít vládu s jakoukoliv stranou z politického spektra, ale bez Andreje Babiše. Ten osobně tehdy jednoznačně preferoval koaliční vládu s ODS,“ shrnuje Paroubek.

Jaké důsledky by to mohlo mít pro českou společnost a české národní hospodářství, vidíme nyní, kdy se tyto dvě strany (ANO a ODS) spojily k prosazení rovné daně z příjmu FO.

Toto jejich společné „dílo“ bude znamenat každoroční ztrátu v příjmech veřejných financí ve výši cca 100 miliard korun, zdůrazňuje. „Obě strany se ale tváří jako by nic. To, že zvyšují strukturální deficit veřejných financí, je jim srdečně jedno. Opustily dokonce premiérův závazek vůči prezidentu Zemanovi, že to bude na pouhé dva roky,“ pokračuje.

Hnutí ANO a ODS mají v dnešní Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu hlasů, proto by koalice těchto dvou subjektů měla pro Andreje Babiše visačku se značkou ideál, myslí si. I názorově, jak se zdá z jeho vystoupení v poslední době, je podle Paroubka mnohem blíže k pravici nežli k levici. „Dodejme ještě, že pravici poněkud retardované v názorech starých deset až patnáct let,“ nebere si Paroubek servítky.

Do poloviny tohoto roku považoval fungování menšinové koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD za velmi dobré s tím, že A. Babiš vládu v zásadě i dobře řídil. Zlom v jeho přesvědčení prý nastal někdy v druhé polovině srpna, kdy premiér Babiš jasně podcenil riziko hrozící druhé vlny pandemie koronaviru u nás.

„Měl k dispozici statistiky, čísla, modely, které mu simulovaly možný vývoj pandemie v podzimních měsících. Tyto odborné odhady ovšem předseda vlády z počátku zcela podcenil a bagatelizoval. Tak se Česko z pozice premianta řešení pandemie covid-19 dostalo do pozice, jak jsem se obával v jednom ze svých článků ze dne 10. září, ‚idiota Evropy‘. Ohromné počty nakažených, zdravotní systém na pokraji možného zhroucení a počty mrtvých, kterými se vyrovnáváme nejméně úspěšným zemím v boji s nákazou (pochopitelně v přepočtu na 100 tis. obyvatel). Chtělo to jen o tři až čtyři týdny dříve zasáhnout a nenechat fušovat marketingové odborníky do práce epidemiologů a virologů,“ dodává Paroubek.

Druhou chybou Babiše opravdu monumentálních rozměrů je daňový balíček. „Ten hnutí ANO prosadilo proti liteře platné koaliční smlouvy, o jejíž úpravu se ani neobtěžovalo svého koaličního partnera požádat. Samozřejmě že obří schodky státního rozpočtu letos ani v příštím roce, ke kterým nezadržitelně směřujeme, nemusejí znamenat pro české veřejné finance zase až takový problém. Úroveň zadlužení Česka ve vztahu k HDP je zatím velmi nízká. Pokud dojde k oživení českého hospodářství, což lze po potlačení pandemie rozsáhlou vakcinací obyvatelstva předpokládat, rychle z výdajů státního rozpočtu odpadnou různé kompenzace, jdoucí ve prospěch určitých socio-profesních skupin ke krytí dopadů pandemie na jejich podnikání či jinou činnost. Problém je ale právě onen daňový balíček,“ upozorňuje, že deficit z něj plynoucí ve veřejných financích zůstane i do dalších let.

Dalším problémem pro Babiše, vládu, vládnutí a vlastně pro celou Českou republiku je nezajištění dostatečné podpory pro prohlasování státního rozpočtu na příští rok ve Sněmovně. „Premiér při jednání s komunisty, kteří v zásadních otázkách vždy podpořili v posledních dvou letech vládu, rigidně trvá na výši výdajů rozpočtu Ministerstva obrany. Mimochodem, rozpočet tohoto ministerstva se v roce 2021 oproti letošnímu roku zvyšuje ze 72,5 mld. Kč na 85 mld. Kč. Opravdu MO potřebuje v době koronavirové krize nakupovat zbrojní šrot v takovém rozsahu, jak to tento rozpočet předpokládá? Co je ale podstatnější než tato subtilní úvaha, je skutečnost, že komunisté ze svého požadavku tentokrát nejspíš neustoupí,“ pokračuje bývalý předseda ČSSD.

„Tyto tři v zásadě velmi hrubé politické chyby se pochopitelně podepisují pod dosavadní činností předsedy vlády, devalvují činnost vlády, a tedy i koaličního partnera, který s tím nemá nic společného. Tedy nic víc nežli to, že je součástí této vlády, ale chybná politická rozhodnutí činí přímo sám premiér,“ konstatuje s tím, že současná činnost hnutí ANO ve vztahu k jedinému koaličnímu partnerovi je v zásadě nihilistická. „S čímkoliv zásadním partner, tedy sociální demokracie jako ideová a programová strana, přijde, je bagatelizováno a vlastně šmahem odmítáno,“ poznamenává.

A tak nástin důchodové reformy představený veřejnosti předsedkyní komise pro spravedlivé důchody a váženou akademickou funkcionářkou prof. Nerudovou a ministryní práce Maláčovou je zlehčován a odmítán činiteli hnutí ANO. „Řekněme si otevřeně, že toto odmítání, kromě vyslovených krátkodobých politických kalkulů nedopřát koaličnímu partnerovi žádný politický úspěch, vyplývá z naprosté bezprogramovosti hnutí ANO,“ píše Paroubek, kterého by v této souvislosti velmi zajímalo, co by A. Babiš sdělil české veřejnosti na přímou otázku: „Kam vlastně programově hnutí ANO směřuje?“ „Podotkl bych, že to není obecně známo. Myslím tím nějakou koncepci, strategii, vizi, ne marketingové vytírání očí,“ dodává.

Stejně tak podle Paroubka přistupují ministři za hnutí ANO i k návrhu zákona na financování komunální bytové výstavby z dílny ČSSD. Tento návrh prý nebylo MMR schopné za tři roky své činnosti vyprodukovat. „Paní ministryně raději nechá úředníky ministerstva pozorovat z okna na Staroměstské náměstí vrabce,“ podotýká Paroubek.

Pokud ČSSD přišla s takovým návrhem, hledají anoističtí ministři důvody, proč takový návrh neakceptovat. Byť se jedná o jeden ze stěžejních programových cílů společné vlády.

„Stejně tak např. návrh zákona na omezení činnosti Airbnb a jiných ubytovacích platforem, kterážto činnost silně omezuje možnost využití odhadem 20–25 tisíc bytů k nájemnímu bydlení a zvyšuje ceny nájemního bydlení i bytů jako takových,“ dává dále za příklad.

„Je zajímavé, že si ve všech třech případech těchto reformních návrhů z dílny ČSSD zjednalo hnutí ANO známého profesionálního komentátora a lobbistu, Brouka Pytlíka české ekonomické beletrie Kovandu, který s akademickou lehkostí nastiňuje, proč to vlastně nejde,“ pozastavuje se někdejší ministerský předseda.

Pokud jde o návrh důchodové reformy, dokonce prý vcelku „nechutně“ tvrdí, že tento návrh není „… něčím, co by mělo šanci aspoň nastartovat debatu“. „Prostě nechce se nám ani do debaty, natož něco na současné situaci měnit. Obě dámy, které předložily návrh důchodové reformy, také uvádějí, kde je možné získat finanční zdroje nutné pro zavedení takové reformy. Kovanda to ovšem zcela cynicky popírá. Každá vláda, která bude chtít v budoucnu zavést spravedlivou důchodovou reformu, bude muset pro tento účel zajistit potřebné finance. A to ne tak, že zatíží jednostranně střední třídu. Ministryně Maláčová některé možnosti získání potřebných financí do veřejných rozpočtů uvedla, např. zkrácení odvodů dividend, které odcházejí z českých filiálek na účty jejich zahraničních mateřských společností atd. Odhaduje se, že kromě 300 mld. Kč, které takto odešly do zahraničí např. v roce 2019, ještě do zahraničí odteklo z českých firem pod nejrůznějšími tituly (vnitropodnikové ceny v rámci společností; školení kádrů; odborné analýzy; právní služby atd.) dalších 150 mld. Kč. Ten prostor je tu tedy dostatečný, aby vláda mohla vytvořit potřebný finanční polštář k uskutečnění reformy,“ glosuje Paroubek.

Kromě toho připomíná, že OECD ve své nedávné zprávě hovoří o možnosti zapojit do zajištění prostředků pro financování budoucích důchodů část daňových výnosů. To je prý ale v přímém protikladu s politikou devastace příjmů státní kasy, jak jej nyní prosazuje hnutí ANO a ODS.

„Je až dojemné, že pokaždé, když ČSSD přijde s novými zásadními návrhy, dostane v Babišových novinách prostor známý beletrista Kovanda, který uvádí věci ‚na pravou míru‘. Zřejmě proto, aby se s tím příliš nešpinili představitelé hnutí samotní,“ uzavírá Jiří Paroubek a dodává: „Hnutí ANO by se mělo velmi silně zamyslet nad vývojem v posledních týdnech, který ukazuje, že ztrácí podporu veřejnosti. Zatím mírně, ale pokud bude v chybách pokračovat, tak to bude čím dál větší problém.“

