Oddělení odpůrců: Němcová zděšena. Šéf ANO však tahá důkaz

Slova expremiéra Andreje Babiše (ANO) o vyhrazení míst pro odpůrce na mítincích ANO vzbudila nebývalý rozruch. „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ odkazoval Babiš na policejního prezidenta Martina Vondráška, který však nyní tvrdí, že by to bylo „nepřípustné a nezákonné“ a že Babišovi nic takového nedoporučil. „Takže Babiš zase lže,“ udeřil bývalý premiér Mirek Topolánek. Babiš se krátce na to ozval znovu. Pustil video, na němž Vondrášek v pátek říká, že oddělit oba tábory je povinností pořadatele. „Rakušan dneska střelil do nohy svého policejního prezidenta," ozvalo se pak.

Cesty šéfa hnutí ANO v obytném vozu zvláště v posledních dnech vyvolávají silné emoce ostrými střety shromážděných s odpůrci Babiše. Ti jsou dle něj stále vulgárnější a agresivnější a má podle jeho mínění jít o „organizované skupiny“.

Pozornost veřejnosti pak vyvolávají kromě samotných šarvátek také zákroky české policie na politických setkáních. S kritikou se setkal zásah neuniformovaných policistů proti protestující ženě v Českém Krumlově či zadržení autistického školáka, který na akci v Borovanech Babišovi ukradl reproduktor.

„Od začátku chodili na mítinky i odpůrci, pískali, pokřikovali. I když vykřikovali lži a nesmysly, bral jsem to jako součást výjezdu politika mezi lidi. Občas jsem se s nimi bavil, nebyla šance je přesvědčit, ale mnohé ta otevřenost zaskočila, mělo to smysl. Poslední dobou se ovšem situace vyhrocuje,“ vyjádřil se předseda ANO k eskalaci situace ve svém včerejším sdělení.

Uvedl též, že na základě „doporučení policejního prezidenta“ on a jeho tým udělají všechno pro to, aby policistům práci co nejvíce usnadnili, a budou na setkáních vyhrazovat zvláštní místa pro tábory odpůrců. „Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ oznámil Babiš.

Slova o oddělování příznivců a odpůrců budila silné emoce. Spisovatelka Jenny Nowak se rozhořčila, že tak mohou odpůrci Babiše napříště skončit „třeba ve vedlejší ulici“.

Na ČT24 jde na liště zpráva, že Babiš řekl, že napříště budou odpůrci na setkáních - jen podotýkám, že na veřejných setkáních s OBČANY (!!!) - odděleni.

Třeba ve vedlejší ulici, ne? — Jenny Nowak ???? (@JennyNowak09) August 8, 2022

A ještě dále ve svém vyjádření zašla senátorka Miroslava Němcová. „Babiš chce oddělovat občany na setkáních u obytňáku. A co je rovnou označit? Třeba nějaká povinná nášivka… A potom vytetovat číslo na předloktí ?“ zděsila se senátorka.

Babiš chce oddělovat občany na setkáních u obytňáku. A co je rovnou označit? Třeba nějaká povinná nášivka... A potom vytetovat číslo na předloktí? — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) August 8, 2022

Brzy na to se pak policejní prezident Martin Vondrášek vytasil s vyjádřením, v němž odmítl, že by hnutí ANO a Babišovi doporučoval vyhrazení prostoru pro odpůrce. „Je naprosto nepřípustné a nezákonné stanovovat preventivně jakékoliv sektory nebo vyhrazená místa v rámci shromáždění v jejich počátku,“ uveřejnil a doplnil, že na toto téma „nemluvil s žádným svolavatelem ani s žádným zástupcem svolavatele shromáždění“ a „toto by nikdy neřekl“.

DOPLNĚNÍ: Policejní prezident Martin Vondrášek se ohradil proti tvrzení Andreje Babiše, že by doporučoval vyhrazování míst pro odpůrce na politických mítincích. Bylo by to podle něj protizákonné a protiústavní, oznámil po schůzce s Rakušanem.https://t.co/XfWdORcwRW pic.twitter.com/gffhcIkfeI — ČT24 (@CT24zive) August 8, 2022

Odporujících si tvrzení Babiše a policejního prezidenta si povšiml například novinář Martin Veselovský, jenž poznamenal, že tedy zřejmě „někdo lže“.

„Nově podle doporučení pana policejního prezidenta pokaždé vyhradíme místo pro odpůrce,“ – předseda ANO A. Babiš.

„Já jsem nikoho nežádal o oddělení účastníků shromáždění. Bylo by to protizákonné, protiústavní.“ – policejní prezident M. Vondrášek.

Takže někdo lže??? — martin veselovský (@veselovskyma) August 8, 2022

Mnozí už měli jasno, kdo. „Takže Babiš zase lže a při lži je přistižen samotným policejním prezidentem. To je výkon!“ mínil bývalý premiér Mirek Topolánek s dodatkem, že „ta zrůdnost s vyhrazením místa pro ‚odpůrce‘ (koho, čeho, proč) by snad na ten barnumský cirkus a freak show kolem bydlíku“ vytáhla i jeho.

Takže Babiš zase lže a při lži je přistižen samotným policejním prezidentem. To je výkon!

Dost se mi ulevilo. Ta zrůdnost s vyhrazením místa pro "odpůrce" (koho, čeho, proč) by snad na ten barnumský cirkus a freak show kolem bydlíku vytáhla i mne. https://t.co/LhGsPx1ptN — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) August 8, 2022

„Prozraďte mi, poslanci ANO, např. Karel Havlíček nebo Patrik Nacher, jaké to je, spolupracovat s předsedou, který lidem nelže, jenom když se náhodou splete?“ obořil se také na Babiše po vyjádření policejního prezidenta exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Andrej Babiš dnes tvrdil, že vyhrazení míst pro odpůrce na mítincích mu doporučoval policejní prezident… Prozraďte mi, poslanci ANO, např.@KarelHavlicek, @PatrikNacher, jaké to je, spolupracovat s předsedou, který lidem nelže, jenom když se náhodou splete? https://t.co/5VUMVGXTRj — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) August 8, 2022

Babiš se ovšem krátce na to vytasil s videem z páteční tiskového konference policejního prezidenta Vondráška, kde zazněla otázka novinářů, zda budou policisté oddělovat na dalších mítincích dva tábory.

„Ty dva tábory má oddělovat pořadatel, když to bude nutné, tak to bude dělat policie. A to je ta subsidiární role. My nemáme na první dobrou přebírat odpovědnost pořadatele. A jen když to pořadatel nezvládne, měl by dokonce požádat policii a policie by měla konat,“ zaznělo v pátek od Vondráška.



Podle Babiše je právě páteční Vondráškovo vyjádření, tvrdící, že má tábory příznivců a odpůrců „oddělovat pořadatel“, důvodem, proč se na jeho mítincích uvažuje o vyhrazení místa pro odpůrce. „Je to důvod, proč naši právníci došli k interpretaci, kterou jsem zmínil v dnešním projevu,“ doplnil Babiš.

K policejnímu prezidentovi Vondráškovi pak ještě přistálo nemilé shrnutí od šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla. Poté, co se Vondrášek distancoval od svých policejních kolegů za jejich zásahy, to prý nebude mít lehké. „Rakušan dneska střelil do nohy svého policejního prezidenta. Tak kulhavou kachnu ve vedení policejního sboru jsme tu už dlouho neměli. Teď si nemůže ani u sekretářky objednat kafe, protože mu tam stoprocentně naplive,“ podotýká Plesl.

