Oddělený Biden. Mluví s manželkou, synem a pár dalšími

Od chvíle, kdy prezident Joe Biden v první televizní debatě se svým republikánským vyzyvatelem Donaldem Trumpem propadl, neabsolvoval konzultace se svým nejbližším týmem z Bílého domu, se svým šéfem kampaně, ani s komunikačním stratégem.

„Místo toho se spoléhá na členy své rodiny – sevřený klan, který zahrnuje jeho syna Huntera a první dámu Jill Biden – spolu s malou skupinkou loajálních stoupenců, kteří ho vedou přes krizi, kterou si sám vytvořil, a potlačují rostoucí povstání proti jeho kandidatuře zevnitř vlastní strany,“ uvedl New York Times.

Biden prý přestává komunikovat se svým širším týmem, který má asi 500 členů a místo toho se vedle nejužší rodiny spolehl na Mikea Donilona, dlouholetého přítele, bývalého hlasatele a dnes prý také muže, s nímž si Biden telefonuje několikrát denně a přijímá od něj informace, jaká je situace.

Kampaň však stále pokračuje a Biden mírní některá své vyjádření.

Minulý týden v soukromém rozhovoru s dárci kampaně Biden prohlásil, že přišel čas přestat rozebírat jeho slabý výkon v první televizní debatě s Donaldem Trumpem v Atlantě a namířit terč znovu na Donalda Trumpa. V rozhovoru pro NBC News v pondělí prohlásil, že to byla chyba, že to neměl říkat.

Jedním dechem však dodal, že Trump během kampaně používal mnohem ostřejší výroky a trval si na tom, že Trump je hrozbou pro americkou demokracii. „Mluvit o terči byla chyba. Chtěl jsem říct, že je potřeba se znovu zaměřit na to, co vlastně Trump dělá, na jeho politiku, na jeho plány. Na množství lží, které vyslovil.

Podle serveru Politico se mezitím ukazuje, že „v celé Evropě politici ze všech stran sledovali sobotní útok na Donalda Trumpa s pocitem hrůzy. To, co mnozí viděli, bylo rostoucí nebezpečí v jejich vlastních zemích, které se může odrazit přímo na ně. Když kontinent začal zpracovávat, jak blízko byl Trump smrti, zpráva od evropských vůdců byla jasná: Pokud se to mohlo stát v Americe, mohlo by se to stát i tady“.

Ve Francii národovecká politička Marine Le Penová prohlásila, že pokus o atentát byl symbolem „násilí, které podkopává naše demokracie“, a na sociálních sítích varovala: „Francie není před tímto násilím v bezpečí.“

Giorgia Meloniová, italská premiérka, řekla, že „na celém světě existují hranice, které by nikdy neměly být překročeny“. „Je to varování pro každého, bez ohledu na politickou příslušnost, aby obnovil důstojnost a čest politice,“ dodala.

Server Politico připomněl, že minulý měsíc byl při pokusu o atentát postřelen slovenský premiér Robert Fico. A to není všechno. Ve Velké Británii byli za posledních osm let zavražděni dva členové parlamentu. Labouristická poslankyně Jo Coxová byla zabita v roce 2016 neonacistou během kampaně o referendu o EU, zatímco konzervativní poslanec David Amess byl ubodán sympatizantem Islámského státu při setkání s voliči v roce 2021.

Jedním z hlavních cílů hrubého a násilného chování v Británii byl Nigel Farage, spolutvůrce brexitu a dnes poslanec za novou Reformní stranu Spojeného království (Reform UK).

Některé evropské státy již zavedly nové zákony na ochranu politiků před rostoucí agresivitou.