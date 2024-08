Odjeďte z Německa a dáme vám peníze. Afghánci se mohou těšit na dotace

Chcete být liberální a legalizovat marihuanu nebo jste horší jak komunisté, kteří zakazovali kde co? Narážím na ten váš nápad omezit večer alkohol. Co je to za nesmysl? Myslíte, že to vyřeší problémy, které jsou s alkoholem, protože netvrdím, že nejsou.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.