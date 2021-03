Odmítnout pomoc jen proto, že je z Východu? Zoufalství chorého mozku. Vzkaz Wollnerovi, Hrušínskému i Jandovi

„Když jde o životy, je každá pomoc žádoucí. Ruskou vakcínu Sputnik si kupují a nechají se očkovat v různých zemích, tak proč ji proboha už u nás nemáme. Jde o životy a zdraví, neměla by to být otázka politická. Takže zmiňované názory je třeba odsoudit,“ reaguje mediální expert Jiří Mikeš na výroky, že ruská vakcína Sputnik je hybridní hrozba, hazard se zdravím či testování na lidech. „Mně na tom vadí, že se tu vede nějaký ideologický, politický či geopolitický spor o věci, kterou by měli rozhodovat především odborníci. Pokud je priorita ochránit veřejné zdraví, pak je jedno, jestli pomoc přijde ze Západu nebo Východu,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz svůj postoj politolog Lukáš Jelínek.

reklama

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 5692 lidí

Koronavirová situace je v Česku katastrofální, lidé umírají, vakcín je málo, očkování postupuje pomalu. Přes tuto špatnou situaci někteří lidé řeší, odkud případná vakcína je. A pro mnohé je nejdůležitější, aby nedejbože byla z Ruska. To na ně přicházejí mrákoty. A netýká se to jenom České republiky. Když si slovenský premiér Igor Matovič dovolil ruskou vakcínu Sputnik V. dojednat a přivézt, nad Tatrami začaly létat hromy a blesky. „Nikdy jsem nevěřil, kolik nenávisti dokáže spustit jeden odvážný nákup proto, že prý byl z nesprávné části azimutu,“ uvedl na Facebooku. Narážel třeba i na výrok slovenského ministra zahraničí Korčoka, že ruská vakcína je prý nástrojem hybridní války... což určitě někoho, kdo bojuje na JIP o život, velice zajímá...

Testování na lidech, organizovaný zločin

Dosti podobná situace je u nás, jen s tím rozdílem, že žádný Sputnik v Česku aspoň zatím není. Ale jen pouhá představa, že by byl, některé přivádí k nepříčetnosti. A i když se uvádí, že má podobnou účinnost jako Pfizer – tedy více než devadesátiprocentní – a očkuje se jím v desítkách zemí světa, někteří výtečníci považují očkování Sputnikem za testování na lidech. Jako například podle svého vyjádření na sociální síti Jakub Janda z Evropských hodnot. „Pokud nám vláda hodlá nutit netestovanou ruskou vakcínu bez evropské certifikace, tak prosím, aby se jí nejdřív naočkovala celá vláda, poslanecké kluby všech tří vládních stran a celá Kancelář prezidenta republiky. Když chtějí testování na lidech, ať začnou u sebe. Tohle už není politika, to je organizovaný zločin, co vláda předvádí,“ napsal „odborník“ na vakcíny.

Nad případnou dodávkou ruské vakcíny do Česka zauvažoval i Marek Wollner z Reportérů ČT. „MfD píše, že za minulý týden dorazilo do Česka 174 tisíc dávek od ostatních výrobců. Celkově už jsme získali 877 860 dávek. Vyočkováno bylo zatím jen 653 tisíc vakcín! Kde to vázne? Dále MfD píše, že v březnu a dubnu dorazí do Čech podle Ministerstva zdravotnictví každý měsíc přes milion vakcín,“ konstatoval na Facebooku.

Do kontrastu k těmto číslům postavil Wollner dodávky vakcíny Sputnik slibované Ruskem. „Podle serveru Lidovky by mohlo dorazit zhruba do 25. března 20 tisíc dávek Sputniku. Sic. – 20 tisíc! Výhledově prý až půl milionu, ale nevíme kdy a za jakých okolností – tedy kolik příchylnosti za to Rusko bude chtít,“ uvedl. Na základě uvedených čísel Wollner nechápe, proč podle něj premiér Babiš tak důrazně tlačí právě Sputnik. „Premiér země, která patří dlouhodobě k nejhorším na světě ve zvládání pandemie, se i v tak dramatických chvílích s prezidentem cynicky baví geopolitickými hrátkami a pokoušejí se chytat rybičky do děravých sítí ruské propagandy,“ domníval se. Také herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský se postavil proti spolupráci s Ruskem. V účasti Rusů na dostavbě Dukovan vidí hrozbu Černobylu a nákup vakcíny Sputnik považuje za hazard se zdravím Čechů.

Proč proboha už Sputnik u nás nemáme

„Když jde o životy, je každá pomoc žádoucí. Ruskou vakcínu Sputnik si kupují a nechají se očkovat v různých zemích, tak proč ji proboha už u nás nemáme. Jde o životy a zdraví, neměla by to být otázka politická. A jestli někdo říká, že za to Rusové jako úlitbu dostanou dostavbu atomové elektrárny v Dukovanech, tak to je naprostá blbost a zoufalost chorého mozku,“ míní pro ParlamentníListy.cz mediální a reklamní expert Jiří Mikeš. „Nejsme na tom jako Česká republika zrovna nejlépe. Vážím si proto toho, že pan prezident i ministerský předseda chtějí zakoupit i Sputnik. Že nám někdo něco nabízí, že někdo něco má. Čím dříve se naočkujeme, tím dříve budeme moci normálně žít, budeme moci chodit do restaurací, děti do školy. Takže zmiňované názory je třeba odsoudit,“ řekl Mikeš.

„Mně na tom vadí, že se tu vede nějaký ideologický, politický či geopolitický spor o věci, kterou by měli rozhodovat především odborníci. Pokud řeknou, že účinnost těch východních vakcín je srovnatelná s těmi západními, v tom okamžiku by neměl vznikat prostor pro podobné diskuse. Pokud je priorita ochránit veřejné zdraví, pak je jedno, jestli pomoc přijde ze Západu, nebo Východu,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz svůj postoj politolog Lukáš Jelínek.

Jediný problém z jeho pohledu je, zda bychom se měli odtrhnout od evropského pelotonu a jít vlastní cestou. „Jestli tu není prostor i proto, abychom i my třeba pomohli otevřít cestu těm východním vakcínám na západní trhy nějakou diplomatickou iniciativou v rámci Evropské unie. Ale stejně si myslím, že prioritou musí být veřejné zdraví, a pokud se nepodaří zajistit certifikaci evropskou, tak bych šel klidně cestou certifikace české, pokud k tomu budou svolné české dozorové orgány,“ uvedl.

Psali jsme: Ivan Noveský: Opravdu se pro dehonestaci špičkového odborníka v něčím „vyšším zájmu“ smí lhát ve všem? Babiš při interpelacích: Nikdo neví, co se stane. Predikce není možná Senátorka Šípová: Dokud neskončí testování, nebudeme vědět, kolik lidí je v provozech nakažených Sport a diplomacie v historii nezávislého Kazachstánu

Věnoval se i současnému dění na Slovensku, kde po přijetí Sputniku málem padla vláda a stále jsou tlaky na odvolání premiéra Matoviče ze strany menších koaličních stran SaS a Za ludí. „Na Slovensku hrají roli dva faktory. Rozpory uvnitř koalice a tím druhým je klasický souboj zastánců a odpůrců Západu a Východu v politice, který známe i z české politiky. Když mluvím o tom otevírání cesty do Evropy, nemyslím, že to, co udělalo Maďarsko nebo i Slovensko, bylo nejdiplomatičtější. Lepší by bylo, kdyby se s podporou Slováků, Maďarů a Čechů měli poradit lídři evropských zemí a neměly by se podnikat partyzánské akce, pokud k nim není nezbytný důvod. Pokud by se ale ukázalo, že tam není vůle a státy lobbují za různé typy vakcín a výrobce, pak už je jedno, jestli člověk dostane látku, která má prakticky totožné účinky, ze Západu, nebo z Východu,“ řekl Lukáš Jelínek.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 19197 lidí

Vládní krize na Slovensku je podle Jiřího Mikeše součástí politického boje. „Zatímco u nás premiér Babiš zase až tolik v popularitě neztrácí, na Slovensku to ministerský předseda má těžké. Dělá zoufalé činy jako státní očkování. To, že nechal přivézt Sputnik, okamžitě využili proti němu. Obyčejní Slováci to však zajisté uvítali. Média a opozice – a on má opozici i ve vlastní vládě – toho využila,“ zmínil.

Potřebujeme co nejvíce vakcín, aby se národ naočkoval a mohli jsme normálně žít

Některým lidem však na ruské vakcíně vadí hlavně to, že je ruská... „Když se podíváte, kdo má nejlepší šachisty, kdo má výborné fyziky, chemiky. Inteligence v Rusku je pořád na světové úrovni. Když dokázali vakcínu vyrobit tak rychle, ukazuje to, že tento potenciál ruského národa je pořád velký,“ řekl k tomu Mikeš. A proč není tato vakcína stále schválená v EU? „Je to také otázka byznysu. Nejdříve musíme prodat to, co jsme vyrobili, co je drahé. A nedejbože abychom schválili něco, co je levnější než současná nabídka,“ konstatoval.

Jiří Mikeš se právě z vakcinace vrátil. „Je mi jedno, jakou vakcínou to je, jestli je americká, nebo ruská. Hlavně že do toho začínáme šlapat. Byl jsem ve Spálené ulici a výborně jim to tam fungovalo. Tím jsem byl potěšen. Personál byl ochotný a přívětivý. Konečně to tu začíná nabírat správný směr. Potřebujeme co nejvíce vakcín, aby se národ naočkoval a mohli jsme normálně žít. Je dobře, že tu budeme mít další vakcíny. Čím více budeme mít očkovaných, tím je větší šance, že to nějak přežijeme,“ podělil se o čerstvý zážitek z očkování. Mezitím je však situace v nemocnicích stále vážnější a lůžek intenzivní péče kvapem ubývá...

Psali jsme: Profesor Beran u Xavera. To zase bude křiku... Obézní umírají na covid více. Očkujte je přednostně, žádají vědci Ministryně Maláčová: Chtěla jsem, aby prošla stoprocentní nemocenská Senát právě schválil izolačku, informovala ministryně Maláčová



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.