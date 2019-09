Odpad! Diváci zúčtovali s ČT za pořad o „fake news“. A koukejte, kdo se přidal

Kvalitu nového osvětového pořadu nehodnotili jen uživatelé Facebooku, ale i kritici na ČSFD. A ani tam si nebrali servítky, hodnocení „odpad!“ jasně dominovalo. Jeden z hodnotitelů si neodpustil narážku, že i Talk show Jiřího Ovčáčka je lepší. Přišla i výtka, že cílová skupina, kterou by měl pořad vzdělávat, už při vysílání dávno spí. A do pořadu se pustila i kritička na iDNES. „Jedno velké nabádavé trojnásobné N čili Nic Než Nuda,“ zhodnotila pořad s Halinou Pawlowskou a Alešem Hámou.

Pořad na serveru iDNES hodnotila filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. Že ČT označuje pořad za zábavný, hodnotí Spáčilová takto: „To je ovšem taky podraz.“

Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 22301 lidí

„Nevěřte všemu, co vidíte a čtete, vzkazují divákům tvůrci, čímž si odškrtávají typicky veřejnoprávní položku, tedy přidanou hodnotu osvěty,“ říká Spáčilová a dodává, že v jiných pořadech se publikum alespoň něco dozví. A hodnocení: „Jedno velké nabádavé trojnásobné N čili Nic Než Nuda.“

„Přestože Háma či Marek Taclík potili krev, aby vykutali zdání pospolité zábavy nad věcí, poslední ránu z milosti zasadila pořadu závěrečná výzva, abychom šetřili životní prostředí, spořili na charitu a sledovali stránky pořadu. Což může udělat jen člověk, jenž se potřebuje ujistit, že se mu to celé nezdálo,“ zakončuje kritiku Spáčilová.

Ani na Československé filmové databázi se pořad nesetkal s velkým úspěchem. V době psaní článku má To se ví hodnocení 24 % a hodnotilo 74 uživatelů.

Nejpozitivnější hodnocení přidal uživatel Spinosaurus s krátkým konstatováním: „Na diváky Babovřesek to prostě jinak nejde.“

Další uživatel také cíl pořadu schvaloval, ale ne vysílací čas, těsně před desátou večer. „Pro cílovku naprosto patřičnej a výbornej pořad!!!!!! Nesuďte to dle sebe. Jen bych změnil ten vysílací čas! Důchodce a dělník už v tu dobu dávno zařezávaj. Jinak pro lidi, co potřebujou trošku provětrat kožich s tím věčným sdílením hovadin, tohle je geniální počin. Já říkám joóó, jóóó, jóóó. A ideálně pouštět citace pod ty věčný fejkový sdílečky. Obávám se akorát, že ta jelita ani tohle nepřesvědčí. Chtělo by to jít víc na dřeň a do detailu.“

1) Omyl o informační a mediální gramotnosti nad jiné bolestivý.

2) Pro ‚zdatné uživatele‘ přesně tento pořad být neměl a nemá.

Jen je škoda, že vysílací čas (jednak pozdě a jednak až po 168 hodinách) jaksi neodpovídá možnosti reálného diváckého záběru – líbil by se mi větší rozpočet, větší grády a vyhodit ze sobotního hlavního vysílacího času nějakou tu čupr soutěž nebo Zázraky přírody. Jsem zvědav, jak se to bude dál vyvíjet – ale jinak, samozřejmě, vřele doporučuji varovná videa a další projekty Kovyho a podobných uvědomělých youtuberů (ať už se skrývají kdekoliv). Jenže právě na ty se Vaše babička dívat nebude.“

Jednu hvězdičku dal Master19 s krátkým dovětkem: „Nevhodný vysílací čas. Každopádně ta správná cílovka na něj nikdy koukat nebude, takže naprosto zbytečný počin.“

Pak už následovala jen hodnocení „odpad!“. „Pořad na úrovni TV Barrandov, jen tentokrát se neopěvuje Babiš, ale do Babiše se kope. Na rozdíl od TV Barrandov za tyto pořady platíme i my v rámci koncesionářských poplatků. Nechápu, proč ČT podobné pořady vysílá, není to nic jiného než voda na mlýn pro její odpůrce, protože zde je nějaká objektivnost a nezávislost docela diskutabilní. PS: Zajímalo by mě hodnocení, kdyby se stejný pořad vysílal na TV Barrandov, Nově, či kdekoliv jinde než ČT, myslím, že by bylo daleko nižší, ale to je na csfd typické, že uživatelé jsou daleko tolerantnější k seriálům/pořadům ČT, takže bych se ani nedivil, kdyby to ve výsledku skončilo v modrých číslech...“ komentoval Borohub.

„Cílem dramaturgů zřejmě bylo tímto dílkem spojovat rozdělenou společnost a ukázat té druhé polovině, že má více přemýšlet. No, vyšlo z toho něco, čemu se musí smát/nadávat/brečet obě poloviny, takže to asi vyšlo. Teď vážně, jedním slovem – neskutečné,“ zhodnotil dr_drep.

A jeden z uživatelů zmínil další kontroverzní počin, který na ČSFD mnoho slávy nesklidil: „Další úlet havlojedů a ‚pravdoláskařů‘ za peníze všech daňových poplatníků. Čistý fail. To i Ovčáckovic talk show je o dva levely výše.“

Jak bylo výše zmíněno, To se ví má v době psaní článku hodnocení 24 %. Talk show Jiřího Ovčáčka, se kterou někteří pořad srovnávají, má pouhá 4 %. Ale počet hodnotitelů pořadu hradního mluvčího je čtrnáctkrát větší, takže poměry se mohou ještě srovnat.

