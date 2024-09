Odpor proti zákazu plastových brček. Brusel ale trvá na svém

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20554 lidí



Směrnice, která byla u nás implementována v rámci zákona zakazujícího jednorázové plasty, jež nabyla účinnosti v říjnu 2022, přinesla jasnou stopku pro velké množství plastů. Zakázáno uvádět na trh bylo jednorázové plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu, výrobky z oxo-rozložitelných plastů a také právě jednorázová plastová brčka.



Lidé poté firmě dávali svou nelibost s papírovým řešením brček značně najevo, s čímž se výrobce Capri-Sun snažil popasovat zkoušením různého provedení slámek z papíru, avšak ani s již třetí verzí dosud neslaví u spotřebitelů významnějšího úspěchu a někteří lidé do té doby oblíbený nápoj začali v některých případech i zcela bojkotovat.

„Tak do Capri-Sun začali dávat papírová brčka… A víte co? Nejde se do nich dostat, jelikož papírové brčko ten plast neprorazí…“ popsal jeden z konzumentů, kde byl hlavní kámen úrazu celého řešení pití z pytlíku, který je navíc nadále mimo brčko plastový.

Při snaze o proděravění plastu papírovým brčkem se lidem běžně stávalo, že slámku zlomili, a pokud neměli po ruce archivní plastové brčko, nůžky či něco ostrého, bylo po konzumaci dříve, nežli vůbec mohla začít.

„Papírové brčko ke Capri-Sunu prostě NE,“ zaznívalo přitom již při uvedení „brčkové revoluce“ a i pár let poté se ozývá, že jde o naprostý přešlap či se konzumenti nápoje netají tím, že jsou „nas*aní“.

Chuť rozmočených brček a nepraktický způsob otevírání nápoje si uvědomila i samotná společnost a po několika marných pokusech na řešení situace se rozhodla, že je situace s papírovými brčky nepříliš řešitelná. A rozhodla. „Už žádná šedá, rozmočená papírová brčka!“ píše německý Bild, jaký závěr vyvodilo vedení společnosti.



Než budete jásat, že si opět dáte Capri-Sun v balení s oranžovým brčkem, vyčkejte – má to totiž podstatný háček. A to ten, že firma k něčemu takovému nedostala požehnání od Bruselu.



Šéf nápojářského koncernu Roland Weening v rozhovoru pro švýcarský SonntagsZeitung neskrýval se současným stavem naštvání a oznámil, že se firma bude snažit od Evropské komise vyjednat výjimku na znovuzavedení plastových brček, které se prozatím ještě předtím navrátí alespoň ve Švýcarsku, kam unijní směrnice nedosáhnou.

„Zákaz plastových brček je dobře míněný, ale v našem případě nedává vůbec smysl,“ komentoval Weening. Zdali budou lidé moci staronové balení očekávat i v rámci EU či bude nutné Capri-Sun s plastovými brčky „pašovat“ ze Švýcarska, však zatím není jasné. Otázkou totiž je, zdali by po povolení návratu plastových brček Capri-Sun o podobnou výjimkou ve velkém nežádaly i další nápojářské firmy.



Návrat plastových slámek by přitom potěšil nejen zákazníky, ale jistě pomohl i samotnému koncernu, jelikož Bild poznamenal, že se jeho prodejní čísla od představení papírových slámek „nevyvíjejí podle očekávání“.



Není divu. „Konečně po tak dlouhé době… Už léta (Capri-Sun) nepiju kvůli těm papírovým nesmyslům,“ stojí v jedné z mnoha podobných reakcí na oznámení firmy o návratu plastových brček. Krom těch by se jí tak zřejmě mohli navrátit i někteří bývalí zákazníci.

Frankfurter Rundschau dodává, že nejde jen o chuť a problémy s otevřením obalu a odkazuje přitom na studii Taylor & Francis Group z roku 2023, jež ukázala, že alternativy plastových brček jsou často nejen škodlivé pro životní prostředí, ale také nezdravé pro lidi.

Deník dříve shrnul, že studie zkoumající 39 brček na pití zjistila, že se z náhražek plastových brček mohou do nápojů uvolňovat škodlivé chemikálie a v 18 z 20 zkoumaných papírových brček nalezli erfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS). Tyto extrémně perzistentní chemikálie byly také ve 4 z 5 bambusových brček. Přestože tyto látky mohou být pro lidi dost škodlivé, využívají se kvůli své vodoodpudivé vlastnosti.

