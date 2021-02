Ohromující FOTO politiků v restauraci. Piráti, okamurovci, socani. I Babiš v rohu. Štěpánek u Xavera odhalil, co se strhlo po zveřejnění

reklama

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 12247 lidí Hned ze začátku se řešila slavná Štěpánkova fotografie z poslanecké restaurace. „Já jsem léta kamarád s poslankyní a první místopředsedkyní Trikolóry Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, která byla původně za ODS. My se občas potkáváme a hodně spolu komunikujeme po síti. Měl jsem cestu do Prahy a napadlo mě, že někam zajdeme. My takhle občas chodíme na pivo, ale kam zajít, když jsou zavřené hospody?“ líčí, co předcházelo vzniku slavné fotografie poslanců zachycující, jak si přítomní politici poklidně bez roušek užívají ve své restauraci, zatímco ostatní občané postávají v mrazu před okýnky či nanejvýš u oddělených stolečků v závodních jídelnách.

Poté, co jej poslankyně Trikolóry přivedla do poslanecké restaurace, zažil zajímavé chvíle. „Já tam tak sedím, koukám; spoustu těch lidí znám z nejrůznějších politických stran. A vidím tu pohodičku, jak si obědvají. Číšník kmitá. Objednávají si. Já jim to přeju. Nejsem sám hospodský, ale pronajímám. Řada provozoven je v mých domech. Vím, jak ti lidé trpí – ti restauratéři. A jak tam vidím tu pohodičku, říkám si, to si musím vyfotit. Tak jsem to cvaknul,“ vysvětlil Štěpánek.



Pak ho napadlo se o fotografii podělit i s veřejností. „A pak mě napadlo dát tu fotku na Facebook a že k tomu něco napíšu. A to se strhlo něco, co nepamatuju,“ vylíčil.

Nevadí mu, že se takto poslanci stravují; co ho však mrzí, je to, že tak nemohou žít lidé ostatní.



Majerová Zahradníková o fotografii nevěděla, dozvěděla se o ní až po jejím zveřejnění. „A pak mi volala Zuzana – naštvaná, že jí chodily sprosté smsky od kolegů. Že někdo, koho tam přivedla, bonznul, že jedou v jiném modu než všichni ostatní. A pak jí došlo, že jsem nic neudělal. A umístila to na svůj profil také. Dohry jsou, že poslanci tam nesmí brát žádné hosty. Správná dohra by ale byla, že ve stejném modu by se otevřely i další restaurace, aby se lidé mohli najíst,“ řekl k věci Štěpánek.



„Právě tihle lidé, kteří nám ostatním ordinují všemožná opatření včetně zavřených restaurací, sami pro sebe uplatňují úplně jiná pravidla,“ doplnil s tím, že výmluva, že jde vlastně o závodní stravování, neobstojí. „A jen tak na okraj připomínám, že právě včera v té budově, o které píšu, tihle naši dobře najedení spoluobčané zase odmávali další prodloužení nouzového stavu,“ vrátil se do minulosti Štěpánek.



„Ono by totiž vůbec nebylo na škodu, kdyby i politici na vlastní kůži pocítili dopady svých rozhodnutí,“ narážel na to, že i v Parlamentu by namísto restaurací mohlo fungovat pouze výdejní okénko. „Nebo kdyby i poslanci a ministři si do práce museli vzít jídlo v kastrůlku. Nebo kdyby si po ránu museli na cestu namazat housku se salámem. Nebo kdyby i oni museli během oběda vyběhnout do ulic a tam v mrazu a na stojáka u výdejního okénka zhltnout hamburger či párek v rohlíku,“ uvedl, že všichni ostatní to tak dělají; musejí, z jejich rozhodnutí.

Kromě slavné fotografie se vyjádřil k ODS, s níž Štěpánek spojil pětadvacet let života. Občanské demokraty vnímá jako „krajně středovou stranu“.



Podle něj je v ODS pořád spousta „bezvadných lidí, ale ti nahoře se pomátli“. „Mám pocit, že se zbláznili,“ ohodnotil koalici občanských demokratů s lidovci a s TOP 09.



„S původní ODS to nemá vůbec nic společného,“ uzavřel téma.

Trikolóra podle něj má šanci na úspěch a 5% hranici se jí podaří prolomit i přes nepříliš pozitivní výsledek strany v krajských volbách. Strana dle něho má témata, která se na komunální úrovni příliš neujímají. Jako problém Trikolóry jmenoval především to, že je vidět hlavně její šéf Václav Klaus mladší a ostatní již příliš známí nejsou.

Závěrem došlo i na Českou televizi. „Česká televize neplní to, co jí zákon předepisuje,“ míní. Problém prý není v tom, co veřejnoprávní televize vysílá, ale spíše v tom, co nevysílá. Dle Štěpánka je pohledů na svět více, než co ČT servíruje.

Hudebník tvrdí, že ČT selektuje témata i hosty. Financování veřejnoprávní televize by tak Štěpánek viděl radši na základě dobrovolných poplatků, popřípadě prostřednictvím státního rozpočtu.

