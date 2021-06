Ohrožení voleb do Sněmovny! Čeká na (ne)zvolení do Rady ČT a ruply mu nervy

„Přístup demobloku k dovolbě Rady ČT je skandální,“ říká publicista Pavel Černocký ohledně stále oddalované volby nových členů Rady ČT. Pro ParlamentníListy.cz rozebral, proč si podle něj někteří poslanci nové členy nepřejí. V té souvislosti zmínil nejen ředitele ČT Dvořáka, ale například i moderátory Moravce nebo Wollnera. „Zablokování volby do Rady umožní zpravodajství ČT významně ovlivnit nadcházející volby. To by umožnilo fungovat ČT tak jako doposud,“ varuje.

„Přístup demobloku k dovolbě Rady ČT je skandální,“ říká na úvod Pavel Černocký a hned vysvětluje. „Abych snad neupadl do podezření, že si, jako jeden z kandidátů, přihřívám svoji polívčičku… je mi úplně jedno, jestli bude Rada doplněna o Frantu anebo Josefa. Tady jde o základní, velmi nebezpečnou záležitost.“

Dvořák, Šámal, Wollner…

„Způsob kontroly České televize je naprosto jasně definován. Definován je i postup dovolby do Rady ČT, za členy Rady, kterým funkční období končí. Je zde ovšem početná skupina poslanců, kteří si doplnění Rady nepřejí. Z prostého důvodu, že většina z 12 kandidátů nepůjde na ruku řediteli Dvořákovi, šéfovi zpravodajství Šámalovi a jeho hvězdám Moravcovi, Fridrichové, Wollnerovi a Rosímu. A tak dělají možné, nemožné, aby zkompletování Rady ČT jakýmkoliv způsobem zabránili,“ míní Pavel Černocký a pokračuje.

„Navíc se snaží zdiskreditovat nepohodlné členy Rady, tedy slečnu Lipovskou a Luboše Xavera Veselého. Pokud by se jim to snad podařilo, měli by další záminku pro blokaci. Stávající počet dvanácti kandidátů by pokládali za nutné doplnit, právě na těch dvanáct. Zatím se jim to nedaří, a zřejmě ani nepodaří,“ říká publicista a upozorňuje. „Existuje ovšem ještě jedna cesta… obstrukce a zase obstrukce. Už se jim to čtyřikrát podařilo. Naposledy si v šest večer začali vybírat dvouhodinovou pauzu na ‚porady klubu‘, pěkně jedna strana po druhé, až do půlnoci. Samozřejmě se vůbec neradili, ale šli se pěkně podívat domů na televizi,“ domnívá se publicista.

Pavel Černocký

Teplá místečka a koalice ve volbách

Záměr toho, o čem Pavel Černocký mluví, je dle jeho názoru jasný. „Odsunout dovolbu až na zářijové zasedání Sněmovny anebo, ještě lépe, až na dobu po volbách, které, jak doufají, vyhrají,“ nebere si servítky publicista a varuje.

„Vzniká tedy velmi nebezpečná situace. Zablokování volby do Rady umožní Zpravodajství ČT významně ovlivnit nadcházející volby. To by umožnilo fungovat ČT tak jako doposud. Teplá místečka by zůstala zachována… Původní výběr kandidátů do Rady by byl nelegálně zrušen a nahrazen novým,“ pokyvuje Černocký a pokračuje v souvislosti s blížícími se volbami.

„‚Demokratická opozice‘ si počíná velmi profesionálně. Vytvořila, dvě ‚koalice‘, které se nepochybně po volbách zase rozpadnou. Na opačné straně opozice vládne chaos. Vznikají nová uskupení (Volný Blok, Přísaha a další), které tříští síly a ubírají preference nejenom SPD, ale i Trikolóře a KSČM, tedy národně orientovaným stranám. Demoblok si mne ruce. To je přesně to, co potřebují. Oslabeno je i hnutí ANO,“ říká publicista a dodává. „Bohužel si za to může samo. Andrej Babiš udělal několik důležitých, politických chyb. Nejprve se nechal zastrašit Merkelovou a pozval do vlády ty nešťastníky z ČSSD, pak vyslal do EU tu prodejnou Jourovou a další europoslance, kteří pracují v náš neprospěch. Pak měl velkou šanci neschválit zprávu o hospodaření ČT, což by mělo za následek odvolání Petra Dvořáka. Teď se mu to ve volbách nepochybně vymstí… Poslední chybou bylo, že neprosadil volbu nových členů Rady na začátek zasedání Sněmovny, a tak se demobloku podařilo večer v šest volbu zablokovat průhlednými obstrukcemi. A pak přišel demoblok s naprosto nepřípustným, nedemokratickým ‚handlem‘. ‚Vy nám umožníte dovolit naše dva kandidáty a pak si tam můžete vyslat ty dva svoje‘!“

Kvikot demobloku a druhá spacáková revoluce

„Plány demobloku jsou jasné. Zachovat fungování televizního zpravodajství (které i Dvořák nazývá ‚Talibánem‘ ve stávající podobě. Pokud by se snad podařilo doplnit Radu hned po prázdninách, demoblok by nepochybně spustil další kvikot… ‚Není možné měnit cokoliv v ČT těsně před volbami! To by bylo nedemokratické! Byl by to útok na svobodnou, veřejnoprávní televizi!‘ Možná by byla zorganizována ‚druhá spacáková revoluce‘ na Kavčích Horách,“ říká Pavel Černocký a na závěr nepříliš optimisticky dodává:

„Máme se tedy na co těšit. Pokud by v říjnových volbách zvítězily ty dvě pochybné, spojené koalice, můžeme se nadít velkých změn. Většího začlenění do EU, přijetí eura a otevřené brány pro přijímání arabských a afrických imigrantů.“



