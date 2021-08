Ohrožený Kyjev, Moskva ji bude vydírat? Ukrajina se bojí právem. Toto zaznělo

Pokud Rusko zneužije plynovod Nord Stream 2 k vydírání Ukrajiny, rozhodne se zřejmě Německo nechat Kyjev napospas Moskvě a nelze čekat, že by se následně proti Berlínu postavily Spojené státy. Obě země se sice dohodly, že v případě, že Moskva plynovod využije jako politickou zbraň, dojde na určité sankce, že by ale kvůli Ukrajincům Němci chtěli riskovat ztrátu přívodu strategické suroviny, očekávat podle mnoha zdrojů příliš nelze.

Moskva by totiž nyní mohla vydírat Ukrajinu zastavením plynu bez toho, aby to pocítilo Německo a západní Evropa, jelikož by pomocí Nord Streamu přípojkami přes SRN či přes Česko mohl i nadále na Západ proudit. Rusko by například mohlo hrozbou zastavení plynu proudícího přes Ukrajinu přimět přistoupit na nové poplatky za tranzit.



Ekonom Lukáš Kovanda dodává, že „Berlín tím však vysílá signál také do Washingtonu“. „Signál, který se tam líbit nebude. Spojeným státům se projekt nezamlouvá. Jak z geopolitického hlediska – upevňuje moc Ruska nad východní Evropou. Tak z hlediska ekonomického – činí Evropu závislejší na ruském plynu, takže ta pak bude mít zřejmě slabší zájem o dovoz zkapalněného plynu amerického,“ shrnuje, že tím utrpí i zájmy Washingtonu v Evropě. Jak dodává, tak se „postoj Německa krajně nezamlouvá ani třeba Polsku“, není divu – přípojka plynu totiž obchází i to, a Rusové tak za souhlasu Německa mohli kompletně obejít východní Evropu, plyn by totiž proudil na jih a západ při uzavření ukrajinské i běloruské cesty pouze přes české, německé a nizozemské území. Fotogalerie: - České uhlí nebo ruský plyn ?

Právě americké zájmy podle serveru Foreign Policy Bidenova administrativa Berlínu nemálo předhazovala, Německo ale dalo Americe jasně najevo, že v tomto případě dá raději než svým spojencům přednost strategické surovině z Ruska. Německá kancléřka Angela Merkelová se sice jasně zastávala Varšavy a Kyjeva, že v případě ruského využití plynovodu jako geopolitické zbraně podnikne protiopatření i na národní úrovni, vážná vyjádření plné podpory spojencům však mohou být ve skutečnosti v případě hrozby zastavení plynu tatam. A to i po konci Merkelové coby kancléřky.



Spojené státy se rozhodly proti Německu příliš nevystupovat, a Kyjev tak zůstává osamocený. Současná dohoda o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem, která Kyjevu přináší dvě miliardy dolarů ročně, by tak mohla doznat změny již před rokem 2024, kdy má vypršet, do té doby totiž bude již plyn proudit právě přes Nord Stream a zároveň i bělorusko-polskou cestou zcela obcházející Kyjev.



Ukrajinci prostřednictvím Jurije Vitrenka, generálního ředitele ukrajinské národní plynárenské společnosti Naftogaz, ve Washingtonu před téměř čtrnácti dny žádali, aby byla téměř hotová stavba zastavena a Američané dali od německých zájmů ruce pryč a uvalili na stavbu sankce, Spojené státy ale nakonec ustoupily Německu a Bidenova administrativa oznamuje, že se stavba plynovodu nebude potýkat s americkými sankcemi. Krátce po tom Merkelová volala i ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Obě země se v rámci dohody zavázaly, že uvalí na Rusko sankce v případě, že Moskva plynovod využije jako politickou zbraň, zdali však Berlín bude nakloněný zastavit si případně přísun plynu pro sebe i pro západní Evropu kvůli Ukrajině, pochybují nejen samotní Ukrajinci, vždyť jak upozorňuje agentura Bloomberg, sankce Evropská unie uplatňuje vůči Rusku již sedm let a že by měly na zemi přílišné dopady, se v mnoha oblastech neukazuje. Psali jsme: Uf! Po summitu Putin – Biden vystoupil Donald Trump. I Merkelová se otřese Jan Urbach: Merkelová se postavila za plynovod Nord Stream II Zkušený analytik Štefec rozkrývá mezinárodní hru tajných služeb. V hlavních rolích Navalnyj a plyn Putin v Rakousku: Plyn z USA je třikrát dražší a Rusko je nutné pro mír v Evropě, řekl Van der Bellen. Uvolnit sankce, přeje si Kurz. Ohromila věta o Trumpovi a EU

