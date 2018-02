Okamura může být v klidu. Proti jeho odvolání z vedení Sněmovny se zřejmě postaví Babišovo hnutí

Podle informací serveru Novinky.cz se šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie nemusí bát o svůj vysoký politický post – křeslo místopředsedy Sněmovny. Lidovci sice přišli s návrhem na odvolání Okamury z tohoto vysokého postu, jenže se zdá, že šéfa SPD podrží premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

„Nebudeme pro zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny. Pocitově je to tak, že většina je proti tomu, abychom o tom hlasovali,“ řekl Faltýnek a dodal, že ale poslanecký klub hnutí ANO nepřijal žádné závazné usnesení.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán místo odvolávání Okamury hodlá navrhnout, aby si Česká republika připomínala tábor ze druhé světové války v letech v jednom ze svých významných dnů.

„Mohli bychom zavést 2. srpna, kdy došlo k zabití poslední skupiny romských vězňů, jako významný den, kdy bychom si připomínali romský holokaust,“ uvedl Pelikán. Rád by toto hlasování zařadil už proto, aby dal sám Okamura jasně najevo, co si myslí. „Bude to pro něj dobrá příležitost pro to, aby dal jasně a konstruktivně najevo, co si o tom myslí,“ dodal.

Okamura tvrdil, že tábor, ve kterém za druhé světové války zemřelo přes dvě stě dětí, nebyl zcela neprodyšně střežen. Později se za svá slova částečně omluvil. Jeho stranický kolega Miloslav Rozner zašel ještě dál, když tábor v Letech označil za „pseudokoncentrák“.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloslav Rozner SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Občané, jste hloupí na to, abyste rozhodli v referendu. Kalousek, Bartoš, Keller či Okamura reagovali na návrh Klause ml., abyste hlasovali o odchodu z EU, když nám vnutí imigranty Analytik to vidí jasně: Mohli jsme mít přijatelnou vládu bez Babiše v čele, Okamuru mimo vedení Sněmovny, střídání stráží na Hradě. Kdyby... Ťok: Nechci být ministr, pokud vládu bude podporovat Okamura My také chceme sesadit Okamuru z předsednictva sněmovny. Piráti se přidali k Bloku a ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp