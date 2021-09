Okamura před davy v Plzni: Z ČT na nás uslyšíte špínu. Bartošova muslimská Evropa a 100 pohlaví. EU vadí české zbraně. Akci zkusil narušit zfetovaný mladík

reklama

Ceny „freundlich“

Devátým zastavením volebního putování předsedy SPD Tomia Okamury, které doprovází jarmark, malý farmářský trh, byla Plzeň. Stovky lidí vzaly útokem prodejce masa a drůbeže, zeleniny, a s chutí se pustily také do grilovaných klobás za pouhou dvacetikorunu. Novopacké pivo bylo za 15 korun. Mnohým přecházel zrak – vždyť necelých sedm korun za kilo cibule, pětikoruna za kilogram brambor a 18 korun za česká jablka. A vejce za necelé dvě koruny! Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 22% Není 60% Nevím / Je mi to jedno 18% hlasovalo: 65743 lidí

Než dorazil předseda hnutí, došlo k malému incidentu u stánku s peticí za uznávání protilátek covidu a dobrovolné očkování a peticí za zachování koruny, kdy se do tamních organizátorů nevybíravě pustil jeden na první pohled zfetovaný mladík, jenž byl ale organizátory rychle zpacifikován.

Jestliže byli mnozí občané zvyklí, že lídři se spíše omlouvali nebo přijížděli „za minutu dvanáct“, Tomio Okamura dorazil více než půl hodiny před svým plánovaným expozé. Toho využily davy lidí, kteří se chtěli s populárním politikem vyfotografovat nebo si „jen“ podat ruce.

Zfetovaný mladík narušuje akci SPD. Foto Václav Fiala

Tuzemské potraviny pro našince

První se ujal slova šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala: „Nedávno se mi ptali, jak je to s cenou na našich jarmarcích. Jsou to ceny očištěné, bez marží pro korporace. Vejce za 1,90 Kč vykupují supermarkety. Někdo říká, proč řešíme kvóty na české potraviny, proč se tím zabýváme. Od roku 1989 neustále klesá počet českých výrobků na českém trhu. Nejde nám o to, abychom prodávali mimo ČR, ale o to, aby čeští zemědělci mohli prodávat v ČR za férové ceny.“

Nadnárodním korporacím, řetězcům jde podle Radima Fialy jenom o zisk. „Nedívají se na to, jestli je brambora z Čech, Německa, Polska nebo třeba z Egypta. Tam se dokonce jedná o brambory, které se pěstují v písku. To je neuvěřitelné, že. Jaké z toho ta brambora může mít minerály a vitamíny? No nic! To má vliv i na českou přírodu. Pořád říkáme, že je sucho. Bodeť, když máme na polích soláry, kukuřici a řepku… Když řešíme české zemědělství, řešíme i naši krajinu a přírodu. To jsou spojité nádoby, které od sebe nemůžeme oddělovat. Zemědělství v Evropě není tržní prostředí. Proč mají západní zemědělci dvakrát vyšší dotace než naši zemědělci? Aby to prodali! Musíme do toho zasáhnout. Protože kdyby bylo tržní prostředí, ať do něj naši zemědělci zasáhnou. A oni by se prosadili. Nikdo nemá sílu konkurovat tomu, kdo dostává dvakrát více peněz. Chceme, abyste to věděli. Není to o tom, že by bohatli a chtěli za kuře 150 korun. Podívejte se, za kolik je tady kuře – za kolik to doopravdy prodávají řetězcům,“ konstatoval Radim Fiala a řada lidí se ještě jednou raději šla podívat na onu „fantastickou cenu 39,90“. „Nechceme sem vozit z Polska takzvaně křehčené čtvrtky – ty jsou napuštěné vodou a jsou těžší a mají větší váhu a mnohokrát v nich byla nalezena i salmonela,“ upozornil Fiala.

O zdraví

Ještě než se ujal slova Tomio Okamura, zazněla hymna SPD, kterou nazpíval Petr Kolář.

„Zásadně nesouhlasím s vyjádřením lídryně koalice SPOLU paní Pekarové Adamové, která v rozhovoru pro Novinky minulý měsíc řekla, že je pro přijímání migrantů, a to nejprve dětských a následně i dospělých, do ČR,“ začal za „protitopáckého“ pokřiku „fuuuj!“ „Říkáme, že nechceme už žádný lockdown, ne povinnému covid očkování. Chceme uznávání protilátek a děti do škol bez omezení podmínek,“ pokračoval Okamura za potlesku přítomných. „Udělám vše pro to, abychom se vraceli do běžného života. Sám očkovaný nejsem, ne že bych byl proti tomu, že se očkuje. Kdo chce, ať se očkovat nechá. Ale kdo nechce, ať není diskriminován,“ pokračoval předseda SPH za souhlasného pokyvování hlavou okolními plzeňskými občany.

Tomio Okamura diskutuje s voliči. Foto Václav Fiala

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 27% Ne 69% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 37753 lidí

„Samozřejmě, že se tomu všechny ostatní strany brání, když říkáme, že zde má být vláda občana, a ne elit. Říkají, že jsme nebezpeční pro demokracii. Chceme mít zákon o referendu, aby poslední slovo měli občané,“ uvedl za mohutného potlesku přítomných Tomio Okamura.

Davy na akci SPD v Plzni. Foto Václav Fiala

O té karavaně to jistě znáte….

„Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které už osm let vede ČSSD, nachází Nejvyšší kontrolní úřad miliardová pochybení, a s ministry to ani nehne. Jak to, že vy máte přímou odpovědnost, a politik ji nemá? Jak to, že politik během volebního období nemá výpovědní lhůtu, jako máte vy běžně v zaměstnání? My to chceme změnit, a proto je tu kritika vůči SPD. Budete na nás slyšet další špínu, to jsou ty Seznam Zprávy a Respekt, Reflex. Česká televize a Reportéři ČT. Teď to před volbami bude jen horší, ale my to dáme!“ uvedl Okamura.

A dodal ke své malé indispozici: „Chraptím, protože jsem pořád na kontaktní kampani. Ne že bych měl málo sil. Sil mám hodně. Aby vás můj chrapot nemátl, že Okamura ztrácí síly. Je to přesně naopak!“

SPD je podle Okamury jedinou stranou, která žádá zákon o referendu. „Já to beru jako obrovský podraz od Andreje Babiše, od ČSSD, od KSČM i od Pirátů, protože tyto strany měly už v roce 2017 v programu zákon o referendu. Hned jak se dostaly do Sněmovny, tak to nechaly na nás, a čtyři roky tam leží zákon o referendu. Jsme poslední ze dvou zemí EU, která nemá zákon o referendu. Ne že Okamura je nějakej divnej, oni brání prosazování demokracie. Náš cíl je, aby bez SPD nešla sestavit vláda. Takže si můžeme diktovat náš program…“

Poté apeloval: „Lidé si myslí, že když volí strany, které mají pod pět procent, to je Trikolóry, Volný blok, kteří se do Sněmovny v žádném případě nedostanou, že ty hlasy propadnou. Oni nepropadnou. Podle volebního zákona je to tak, že hlasy pro strany pod pět procent se všechny sečtou a poměrně se přerozdělí stranám, které se dostaly přes pět procent. Takže kdo volí paradoxně Trikolóru nebo Volný blok, tak ve finále volí Piráty, ODS a další tyto strany. Dnes jedno procento hlasů je 50 000 občanů při 60procentní účasti. Když někdo nemá 4,7 nebo 4,8, tak už se do Sněmovny nedostane. Za tři týdny už nedostanete 150 000 hlasů,“ vysvětloval šéf SPD.

Korzáři a bukanýři by byli vyvedeni z míry

„Piráti teď chtějí z občanských průkazů odstranit pohlaví a zdůvodňují to tím, že prý je pohlaví více, a ty se cítí špatně. Tak ať je ukáží,“ konstatoval za smíchu lidí Okamura. „Pohlaví jsou dvě, buď jsme se narodili s pytlíkem, nebo pipinkou. Já jsem další pohlaví neviděl.“ A znovu jej přerušil mohutný potlesk. „Podívejte se, čemu se věnují,“ tepal Piráty místopředseda Sněmovny. „Lidé potřebují zvýšit peníze, rodiny s dětmi živoří, a oni tráví dny a týdny tímto, a dokonce jsem slyšel, že někdo z nich říkal, že je až sto pohlaví! To je neuvěřitelné. Předsedovi Bartošovi by prý nevadilo, kdyby Evropa byla za 15 až 20 let muslimská. Co je to za řeči!“ Dav jen vydechl: „… fuuuj.“ „Já s těmito extremisty nechci mít nic společného, a udělám všechno pro to, aby nebyli ve vládě. Už půl roku nám blokují návrh na odjímání dávek nepřizpůsobivým. Piráti, ČSSD a lidovci. Půl miliardy ročně se vyplácí nepřizpůsobivým. Pro mne je nepřizpůsobivý ten, kdo je práceschopný, zároveň dlouhodobě nepracuje a nehledá si práci a neustále přežívá na sociálních dávkách a porušuje zákony. V Ústí nad Labem mají dokonce v databázi člověka, který je 30 let práceschopný, a je na dávkách. A my toto ukončíme!“ A lidé nadšeně přikyvovali.

Žádné novinky

„Prosazujeme pomoc lidem v dluhových pastích. Chceme ukončit mafiánský systém exekutorů. Systém vysává všechny, a ve finále vydělává jen advokát a exekutor. Chceme zestátnění exekutorů, jako je to v Německu. Na rovinu říkám, že hnutí ANO podporuje exekutory. Už dva roky leží ve Sněmovně návrh na zrušení úroku z úroků. Kdo toto vymyslel, co je to za politickou mafii? A všechny strany, ČSSD, hnutí ANO, ODS, Piráti, ale i KSČM… Je to šílené, co se tady děje. Jde o statisíce lidí, které potřebujeme vrátit zpět do systému.“

„Podpořme družstevní bydlení, to není socialistický vynález, v Rakousku to funguje perfektně. Podpořte nájemní obecní bydlení. Každá obec i větší město má nějaký objekt, který je třeba v dezolátním stavu. Kdo blokoval nový stavební zákon ve Sněmovně? Koalice SPOLU a Piráti. Ten, kdo z vás si plánuje postavit domeček, tak než má vyřízeno stavební řízení, tak se materiál a práce tak zdražily, že na to už často lidé ani nemají. Jsme na 160. místě na světě v rychlosti stavebního řízení. Na úrovni Bangladéše,“ zhrozil přítomné Okamura.

Prověření střelci – žádní zbrojnoši…

„Jsem ve sportovním střeleckém klubu, chodím střílet ty létající holuby, a nevím, proč Unii vadí naše zbraně. A už teď chtějí zrušit i olověné náboje. Co máme zbrojní průkaz, myslivců, sportovních střelců, policistů, vojáků, je nás 300 000. Na nás se můžete spolehnout,“ konstatoval k dalšímu tématu Okamura a zároveň představil olympijského vítěze ve střelbě na olympiádě v Mexiku, Jana Kůrku. Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 3% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 11119 lidí

„Dnes se bojí o půlnoci ženské domů. Říká se – už se setmělo, radši půjdu. Kde to jsme? Dosavadní vlády nám chtějí říci, že si na to máme zvykat. Normální stav je ten, že tu o půlnoci může jít slušný člověk beze strachu domů. Gauneři a kriminálníci by se měli bát,“ pokračoval Okamura.

„Za mě, když jsme šli dříve s batohem, tak jsme jej měli na zádech. Dnes jej lidé nosí na břiše, protože se bojí, aby jej někdo nevykradl. Vy ženy tady máte hezky kabelku na boku, protože jsme na bezpečném mítinku SPD. Když to vidím třeba v Praze, všechny mají kabelku na břiše. Podívejte se, jak si zvykáte na to, že když jdete ven, je to nebezpečné. Chceme to vracet do normálu.“

„A islámští migranti? Rakouský kancléř řekl, že nikoho nevezme. Proč? Podle rakouských statistik mají afghánští migranti největší kriminalitu ze všech. Mají jich tam už dost, a proto tato slova. Andrej Babiš porušil své sliby, a ukázalo se, že SPD drží nulovou migraci z islámských zemí. My tady nechceme ani jednoho. Jestli jim vláda chtěla pomoci, mohla jim zařídit azyl v sousední muslimské zemi, třeba v Pákistánu. Nechceme tady nikoho. Oni mají porodnost ve Francii až osm dětí na matku. ČSSD se opravdu zbláznilo, a doufám, že se už do Sněmovny nedostane,“ zaprognózoval v neprospěch sociální demokracie Okamura.

Hůř než za komunistů aneb bruselská věrchuška jede

V závěru oficiální části krátce promluvil europoslanec Ivan David: „Vrátil jsem se z plenárního zasedání EU ve Štrasburku. Zase tam prošla další podpora imigraci. Oni souhlasí s tím, aby jednotlivé členské státy vůbec nemohly rozhodovat o své zahraniční politice. Aby byla společná v tom smyslu, aby bylo možné kvalifikovanou většinou rozhodnout, kam bude EU v zahraniční politice směřovat. Zatím to vychází změnit v Rusku režim a my máme být zbaveni možnosti rozhodovat o své budoucnosti. Jsme protektorátem, protože toho, co je naše, je tu velice málo.“

Okamura, Fiala a David spolu. Foto Václav Fiala

Když se podle europoslance Davida podíváte na oficiální médium, které se jmenuje Euractiv, „…tak jsou tam samá pozitiva a životní jistoty. Když si přečtete některé návrhy v Evropském parlamentu, tak to tam vypadá, že mají na srdci všeobecné dobro, ale jsou to bláboly daleko větší, než byly v padesátých letech na sjezdech komunistické strany. Oni tam například navrhují, že se v EU vypořádají s bezdomovectvím do roku 2030. V jiném materiálu přiznávají, že bezdomovců strmě přibývá. Jsem přesvědčen, že skutečným zájmem je rozvrátit společnost, vytvořit podmínky pro občanské války a ovládnout lidi, kteří budou zaujati nesmysly, a nebudou si všímat toho, že ztrácejí vliv na svá vlastní práva. Strach a korupce, to jsou jejich nejsilnější zbraně.“

Kdo je větší levičák

Při odchodu se pak Tomio Okamura střetl s mladým pirátem, ještě nevoličem, ale jejich velkým příznivcem, který sice nechce migraci, ale přesto nenechá na Bartoše a spol. dopustit. „Piráti jsou agresivní neomarxisti a vy to úplně potvrzujete,“ uvedl jeden z mužů v diskutujícím hloučku na mladíkovu neústupnost. „A vy jste ekonomicky více levicoví než Piráti. Kvóty na potraviny, co to je??? Do volného trhu!“ pomalu si uplivl budoucí volič, nyní teenager. „Nedělejte mi tady přednášku,“ upozornil jej další muž a postarší žena dodala: „Zakomplexovanej magor…“

Okamura a mladý pirátský volič. Foto Václav Fiala

