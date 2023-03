Okamura rozpálil Ostravu: Vláda okradla občany. Říkáme ne bruselskému fašismu

Hnutí SPD uspořádalo v Ostravě demonstraci s názvem „Lidé proti vládě“. Po úvodní státní hymně se slova ujal lídr SPD Tomio Okamura, kterého přivítaly stovky lidí. „Tato vláda okradla české občany, české firmy, české důchodce i české děti, ale zároveň investuje stamiliardy do podpory války na Ukrajině a do občanů Ukrajiny, kteří zde, v České republice, dostali vyšší sociální podporu než vy, čeští občané,“ sdělil Okamura a dočkal se velkého potlesku.

„Moc vám děkuji za to, že jste si našli čas a přišli vyjádřit nesouhlas s tím, co současná vláda dělá, ale také s tím, co Fialova vláda nedělá. Fialova vládní pětikoalice, když si měla vybrat mezi spekulanty s elektřinou a plynem a českými občany, vybrala si spekulanty,“ poznamenal úvodem svého projevu Okamura. Podle něj se vláda podílela a podílí na ožebračování lidí nesmyslnými cenami energií.

„Vládní pětikoalice okradla tuto zemi o historicky skutečně nevídané, doslova nevídané stamiliardy korun a současně se jí podařil rekordní dluh. Tato vláda okradla české občany, české firmy, české důchodce i české děti, ale zároveň investuje stamiliardy do podpory války na Ukrajině a do občanů Ukrajiny, kteří zde, v České republice, dostali vyšší sociální podporu než vy, čeští občané. Když si vláda měla vybrat mezi ukrajinskými občany a českými občany, vybrala si Ukrajince. Aby mohla těmto z velké části ekonomickým migrantům dát peníze, musela je sebrat českým lidem. A boháčům, jako je ukrajinský prezident Zelenskyj, bobtnají účty v daňových rájích,“ poznamenal Okamura, že platíme boháčům v drahých z autech z Ukrajiny život v naší zemi. Vláda podle jeho slov okrádá české důchodce o peníze. „Svině,“ ozvalo se z davu.

„Vláda plánuje, že bude ještě hůř. Zdražení automobilů a dopravy, odsouhlasené Bruselem a Fialovou pětikoalicí, se dotkne vás všech,“ řekl Okamura a hovořil také o zdražování bydlení. „Podcenil jsem idiocii a hloupost hochů a děvčat z Bruselu, mimochodem i z hnutí ANO a z vládní pětikoalice. Představa, jak někdo zatepluje historické budovy, je opravdu mimo realitu. Je třeba opakovat, že Green Deal, nefér trh pro naše zemědělce, nepřišly z Marsu, ale schvalují je čeští europoslanci. A je úplně jedno, že Andrej Babiš i Petr Fiala se zaklínají, jak v Bruselu bojují,“ podotkl Okamura. „Myslete na to u voleb, čí eurokomisař navrhuje cenzuru! Aby bylo jasné, čí eruoposlanci po léta schvalují nesmysly. Jsou to zástupci hnutí ANO v čele s eurokomisařkou Věrou Jourovou,“ rozčiloval se Okamura. Podle jeho slov musíme tomuto všemu říct ne. „Chceme normální Českou republiku. Jsem pro normální rodinu. Jsem pro naši vlast. My v SPD říkáme ano přirozené rodině. Říkáme ano pro naši vlast, ne diktátu z Washingtonu a Bruselu,“ řekl Okamura a vymezil se také proti sponzorování války na Ukrajině.

„Říkáme ano svobodě slova, ne cenzuře a propagandě. Říkáme ano svobodě a demokracii, ne bruselskému fašismu. Na demonstraci v Praze zazněly hlasy, že v nejhorším případě začnou lidé blokovat vládní budovy. Fialova vláda křičí, že je to za hranou. Já vám řeknu, co je za hranou: Fialova vláda se dostala k moci podvodem, lží. Slíbila, že zabrání likvidaci českých firem. Slíbila, že bude zvyšovat vaši životní úroveň. Namísto toho jsme svědky, že vláda odkývala šílenou normu Euro 7, ale odkývali podobně nesmyslné normy i na nové i staré stavby v České republice,“ podotkl Okamura. Vyjádřil také nesouhlas s posíláním zbraní na Ukrajinu. „My chceme mír,“ uvedl.

„Fialova vládní koalice nikomu z nás před volbami neřekla, že chce válku. Přitom dnes a denně tuto válku připravuje a propaguje. Fiala, válečný štváč, s ministryní Černochovou hovoří o tom, že jsme ve válce. Ať nás nestraší. My chceme mír,“ křičel Okamura a dav se k němu přidal.

Vláda se podle něj dopouští vlastizrady a chce zemi zatáhnout do války. „Demisi, demisi,“ křičeli lidé. „Tato vláda by měla s ostudou odejít a nést odpovědnost za všechny zločiny, které napáchala na občanech. My, občané, máme právo tuhle odpovědnost po nich vymáhat. A to všemi legálními a legitimními prostředky. Nemlčme a pokračujme v politickém tlaku na vládu. Chceme demisi této vlády Petra Fialy,“ zakončil svůj projev Okamura.

Na demonstraci mohli lidé též podepsat u petičních stánků SPD petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. „V samotném textu petice je definováno deset hlavních bodů, které přispívají k tomu, že se z většiny občanů stávají osoby závislé na sociálních dávkách. Takový stav naše hnutí SPD razantně odmítá. My prosazujeme body obsažené v našem programu ‚Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov’. Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Pro nás jsou občané České republiky na prvním místě! Zaslouží si ty nejlepší podmínky pro svůj život, výchovu dětí, svou práci a důstojné žití ve stáří,“ uvádí hnutí SPD na svých webových stránkách.

