Okamura se před lidmi neudržel: V EU se zbláznili! Green Deal. Elektřina zdraží o stovky procent. Všichni budete na dávkách!

reklama

Tour českých jarmarků pořádaných hnutím Svoboda a přímá demokracie se v sobotu 24. září zastavila na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Jako všude jinde se zde prodávaly levné české potraviny, popíjelo pivo za patnáct korun a k tomu byla k mání klobása za dvacku. Z České Lípy sem přijela i Martina Leinerová, která je oblastní předsedkyní SPD na Českolipsku. „Přijela jsem podpořit jarmark pořádaný SPD a také lidi z mého rodného města, protože jsem se v Ústí narodila,“ prozradila ParlamentnímListům.cz. Jaké dává SPD šance ve volbách? „Odhaduji to na patnáct procent celostátně. Tady na Ústeckou je jedničkou Jarda Foldyna, což je výrazná tvář. Dokáže strhnout davy. Takže si myslím, že tady by výsledky pro nás mohly být dobré,“ domnívá se.

„V dalším čtyřletém období je zásadní, aby Česká republika zůstala suverénním státem, abychom zastavili nelegální migraci. Jsme pro všeobecné referendum. Sociální systém je zastaralý a podporuje ty, kterým se nechce makat. Já jako pracující člověk, který dělá šestnáct hodin denně, nechci ze svých daní živit někoho, komu se nechce makat,“ sdělila. Vyjádřila se i k jarmarkům. „Český jarmark je úžasná věc, protože ukazuje na to, jak nadnárodní společnosti Kaufland, Lidl a další dokáží marže opravdu nadhodnotit úplně šíleným způsobem. Koupila jsem si tu balík masa čtyři a půl kila a zaplatila dvě stě korun. To je něco neuvěřitelného,“ uvedla.



(FOTO: Oldřich Szaban) (FOTO: Oldřich Szaban)

Bojím se, že nám budou diktovat. Nechci, aby o nás rozhodovali

O malou chvilku později se na jarmarku objevila i poslankyně SPD za Ústecký kraj Monika Jarošová, která je nyní trojkou na kandidátce do voleb. Co čeká v příštích letech? „Moje největší obavy jsou ze směřování této země a její budoucnost. Bojím se ještě užší spolupráce s Bruselem, že postupně zmizíme jako Česká republika a bude jen Evropská unie jako celek a staneme se evropskými občany. To opravdu nechci. Bojím se tohoto směřování, protože už teď mají tendenci nám diktovat, oni rozhodují o nás. A já nechci, aby o nás rozhodovali. My si musíme o sobě rozhodovat sami,“ vysvětlila ParlamentnímListům.cz.

„Pokud se to nezmění, je jediná možnost - výstup z Evropské unie. A nemyslím, že by se Evropská unie změnila. Naopak, budou na státy ještě větší tlaky, aby se podřídily. Proto je důležité rozpoutat diskuzi o referendu o výstupu z EU. Je potřeba, aby k tomu vystoupili odborníci a poskytli lidem informace ze všech stran, aby se pak sami mohli rozhodnout. Když jsme do EU vstupovali, bylo referendum. Ale směřování EU se změnilo stokrát k horšímu. Je tedy třeba znovu udělat referendum, jestli v ní chceme vůbec setrvat. Myslím, že je to jediná možnost, protože ty nátlaky jsou rok od roku horší.“

Na stejnou otázku odpověděl ParlamentnímListům.cz i poslanec Jaroslav Foldyna, lídr SPD v Ústeckém kraji do sněmovních voleb. „Nejklíčovější v této chvíli bude střet mezi tradičním životem a prosazováním netradičních způsobů života. Progresivisti velmi politicky útočí. Oni chtějí dávat peníze různým minoritám na úkor majorit. Zpochybňují vše tradiční a rozporují jejich zpochybňování. To je cesta k totalitě. Z toho mám strach,“ obává se.



Poslanec Jaroslav Foldyna (FOTO: Oldřich Szaban) Poslanec Jaroslav Foldyna (FOTO: Oldřich Szaban)

Jediná možnost jak odmítnout Green Deal. Vystoupit z EU

Oficiální program začal dvě hodiny po poledni jako tradičně hodinovým vystoupením předsedy SPD Tomia Okamury, který jako na jiných jarmarcích uvedl hlavní hesla svého hnutí jako je - už žádný lockdown, chceme návrat k normálnímu životu, ne povinnému covidočkování, uznávání protilátek, peníze slušným lidem či ne nepřizpůsobivým, migrantům a islámu v ČR. Sdělil i volební priority SPD, například normální život pro naše děti, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, zestátnění exekutorů a lichvy, zajištění dostupného bydlení, jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené, právo na legální držení zbraní a sebeobranu, boj s korupcí, právo na referendum včetně referenda o vystoupení z Evropské unie.

Okamura se vyjádřil i k Zelenému údělu neboli Green Dealu. „To, že se vám teď zdražuje elektřina, už je na základě Zeleného údělu EU. Elektřina se má zdražit o stovky procent, slyšíte dobře. Andrej Babiš na Zelený úděl kývl, odsouhlasil ho loni v Evropské unii a teď před volbami hraje komedii a chce dávat dotace nízkopříjmovým lidem, kteří nemají na elektřinu. Za chvíli ale na elektřinu nebudou mít ani středněpříjmoví. Tak se zdraží energie. Tím pádem se ale zdraží všechno. Nedoplatíte se. všichni budete na dávkách a dotacích. Jen nejbohatší na to budou mít. Oni se zbláznili,“ povšiml si.



Jarmark SPD v Ústí nad Labem. (FOTO: Oldřich Szaban) Jarmark SPD v Ústí nad Labem. (FOTO: Oldřich Szaban)

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 2% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 15499 lidí „Chtějí zrušit spalovací motory do roku 2035. Ekonomové spočítali, že kdyby se teď všechna česká auta vyměnila za elektromobily, musely by být postavené čtyři Temelíny, abychom je zvládli dobíjet. Teď jsme energeticky soběstační. Po Green Dealu budeme závislí na dovozu energií ze zahraničí. Budou nás mít v klinči a diktovat si ceny. Bohužel v případě Zeleného údělu je jediná možnost jak ho odmítnout, protože Andrej Babiš a jeho vláda už na něj kývnul, je vystoupit z Evropské unie,“ domnívá se předseda SPD.

Připomněli také, že SPD byla vždy proti misi našich vojáků v Afghánistánu. „Teď všichni pochopili, že Afghánci tam vůbec nechtěli ani americkou armádu, ani českou. Vnímali je jako okupační armádu. Za dvacet let stála účast našich vojáků přes dvacet miliard korun, které jsme mohli použít pro nás, pro Českou republiku. Jako Rakušani. Ale i jiné státy tam vojáky neměly. Třeba Francouzi nebo Kanaďani. Jen naše vláda se vždycky servilně dívá, co řeknou ve Washingtonu. A s ostudou jsme teď odešli, protože z Talibanu se stalo osvobozenecké hnutí a Afghánci si radši vybrali radikální islamistický Tálibán než vojska NATO. Takový je výsledek. Změňme koncepci Armády České republiky na obranu českých občanů a českého území. Přijde nás to levněji a je to pro nás celkově výhodnější,“ sdělil Okamura.

Fotogalerie: - Český jarmark ve Varech

Fotogalerie: - Tomio Okamura s Jarmarkem SPD v Plzni

EU byla zřízena nadnárodními korporacemi a působí v jejich prospěch

Po něm vystoupil i europoslanec SPD Ivan David. „Je třeba říci, že Evropská unie nebyla zřízena proto, aby dávala prospěch občanům jednotlivých členských zemí a už vůbec ne té východní části Evropské unie. Evropská unie byla zřízena nadnárodními korporacemi a působí v jejich prospěch. Jestli vám někdo říká, že bude Evropskou unii reformovat, nevěřte tomu. Není možná. Nikdo ji vážně nenavrhuje. Nikdo ji neprosazuje. Máme jedinou šanci, z Evropské unie odejít,“ konstatoval.

„Máme necelá tři procenta zástupců České republiky v Evropské unii. Většina těchto zástupců pracuje proti zájmům obyvatel České republiky. A i kdyby pracovali v zájmu obyvatel České republiky, je to strašně málo. Proto když mi lidi říkají, abych prosazoval dobré věci v Evropské unii, tak to prakticky není možné. Jedině v tom smyslu, že se snažíme zabránit tomu nejhoršímu. Občas se to daří. Před dvěma týdny se podařilo zabránit používání některých antibiotik pro zvířata. To je ambice zelené ligy, těch, kteří propagují Zelený úděl,“ řekl.

I podle něj Zelený úděl přinese podstatné zhoršení kvality života. „Už tady hovořil pan předseda o zdražování elektrické energie. Ta bude skutečně v řádu stovek procent. Promítněme si to do příjmů a výdajů běžných domácností. Je to tragické. Také dochází ke zhoršování podmínek pro zemědělskou produkci. Proč? Aby se mohly dovážet nekvalitní levné zemědělské produkty z mimounijních oblastí, které ovládají nadnárodní korporace,“ upozornil.

„Jedno udělat můžeme. Říkat pravdu o Evropské unii, můžeme mluvit o tom, co média zamlčují. O Evropské unii se píše hodně, ale jenom to pozitivní. A většinou nepravdivě. Stojme na straně pravdy, snažme se, aby lidé byli informovaní. Jsem přesvědčen, že pokud by lidé byli opravdu objektivně a úplně informovaní o tom, jak je to s Evropskou unií, že bychom asi vyhráli volby se značným předstihem,“ zakončil Ivan David.

Psali jsme: Foldyna udeřil: Hlídat všechny podezřelé, převážně muslimy, jestli se jim nepomotají tykadla a nepobijí mačetou třeba školku? To nejde! Takže... Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády Piráti a nepřizpůsobiví. Bílý feťák, co zevluje v paneláku. V SPD nerozlišujeme lidi podle etnika, vzkazuje Okamura Sele proti islámu. Pe*is jako hadice, dlouhá tradice. Dva muckající se muslimové. U sousedů graduje kampaň, jakou jste u nás neviděli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.