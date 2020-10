Okamura v ČT: Musíme pomoct tady, tady i tady. Lidem docházejí peníze. Místopředseda ČSSD souhlasně pokyvoval

„Jednoznačně navrhujeme, aby ošetřovné bylo ve výši 80 procent, protože si myslíme, že ta situace se zhoršuje. Už je to druhý případ, v podstatě už je to druhá vlna těchto vládních opatření a lidem skutečně docházejí peníze. Zároveň už máme připravené další pozměňující návrhy, které podáme k tomuto zákonu,“ uvedl Okamura v reportáží.

Dále také vyjmenoval, co hnutí SPD navrhuje. „Za prvé chceme, aby se to ošetřovné týkalo i živnostníků, na které vláda úplně zapomněla. My navrhujeme, aby živnostníci měli ošetřovné ve výši 500 korun na den,“ uvedl Okamura. Mezi další návrhy patří například možnost přenést ošetřovné na přímého příbuzného.

S jeho slovy Michal Šmarda souhlasil. „Já se musím přiznat k jedné věci. Mně se to stalo teď potřetí za poslední měsíc, co jsem se potkal s panem Okamurou v televizní diskusi, a musím s ním souhlasit, že v podstatě říká věci, se kterými já souhlasím. Což mě v podstatě malinko děsí, ale na druhou stranu jsem rád, protože alespoň si myslím, že se bude ten kompromis v Poslanecké sněmovně hledat snáz,“ komentoval.

„Musíme si říct na rovinu, že není dostatečně nastavená podpora pro zaměstnance ani pro malé a střední firmy, a uvidíte, že v krátké době mi to dá za pravdu, protože lidé přicházejí o práci. A není to jenom o restauracích, co tady nabízí vláda určitý program podpory. Určitě zapomíná na dodavatele do restaurací. Vždyť tam jsou dodavatelé zeleniny, dodavatelé prádelen, dodavatelé dalšího zboží a vláda to vůbec nereflektuje, jako by ta restaurace vařila z vody, a to přeci takhle není. Takže chybí i na tomto příkladu, který tady byl zmiňován před chvílí, předtím, než jsem začal hovořit v tomto vstupu, tak už vláda vlastně sama ukázala, že ta systémová řešení připravená nejsou a bohužel nás to žene do ekonomické katastrofy. A je mi to líto, že to musím říct, a bude na to doplácet teďka hodně lidí. My máme připraveno, SPD předložilo přes čtyřicet návrhů zákonů, vláda jich většinu nepřijala a bohužel samá žádné neprosadila,“ uvedl Okamura.