Okamura v ČT bouchl do stolu: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům

reklama

Tomio Okamura úvodem odmítl snahy Fialovy vlády o úspory a zpomalování zadlužování země. „Nelze je pochválit vůbec za nic. Ten rozpočet nehájí zájmy českých občanů,“ uvedl. Citoval předsedu Národní rozpočtové rady vlády Mojmíra Hampla, že výše rozpočtového schodku je lživá: „Jsou tam přesuny, které se nezakládají na reálných číslech, například příjmy z daní a pojistného. Devatenáct miliard v tom návrhu, které tam vláda přidala na poslední chvíli v říjnu, vůbec nemají. Dvě desítky miliard dalších výdajů vláda účetně a formou úvěrování v podstatě podvodně přesunula na Státní fond dopravní infrastruktury,“ odkázal na slova ekonoma Hampla s tím, že v rozpočtu se dělají přesuny, které tam nemají být.

Zdůraznil především, kolik financí šlo na Ukrajinu a Ukrajince žijící v Česku: „Konsolidovat veřejné finance ano, ale musíme se zeptat jak. To je jako kdybyste ubral své vlastní rodině a přidal sousedovi, který je z úplně jiné země. To je přesně vláda,“ pokračoval Okamura a jako příklad dal podporu Ukrajině: „Už jenom k jaru letošního roku vydali Ukrajině sto miliard korun. Jenom k jaru letošního roku šlo na Ukrajince žijící v České republice 45 miliard korun. Zároveň letos Petr Fiala řekl v televizi už na jaře, že formou zbraní a dalších dodávek šlo na Ukrajinu 40 miliard korun. To bylo číslo k jaru letošního roku a bylo to číslo za loňský rok. Jsme už na konci roku a výdaje na Ukrajince v České republice... já sám ještě zveřejním tu částku za letošní rok.“ uvedl předseda hnutí SPD v pořadu Interview ČT24.

Na poznámku moderátora Martina Jonáše, že podle ministerstva obrany věnovalo Ukrajině nepotřebný vojenský materiál v pořizovací hodnotě šest miliard korun, zbytková byla jen pětinová, Okamura kontroval slovy. „Vidíte, vláda by si v tom měla udělat pořádek. Sám jsem viděl ve veřejných médiích video, jak premiér Fiala říká, že to bylo 40 miliard korun. Vidíte, jaký mají ve vládě neskutečný zmatek? Vy jako Česká televize byste se jich na to měli konečně zeptat, ať už přestanou dělat bordel,“ dodal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ty dotazy, co dáváte mě...Vidíte, že ani vy sami, veřejnoprávní televize, nemáte dostatečnou odpověď,“ zasmál se opozičník a hovořil o „aroganci vlády“. „Vláda posílá peníze na zahraniční zájmy,“ zmínil Okamura například zbytečný nákup stíhaček F-35 až za 150 miliard, když nám Švédsko nabízí násobně levněji modernizaci stávajících Gripenů. „My jsme pro modernizaci armády, ale musíme na to mít, už teď je to vše na dluh,“ zdůraznil šéf hnutí SPD.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 89% Nepovedla 8% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1868 lidí

Zmínil také, že větší podporu by zasluhovali v Česku senioři a zdravotně postižení lidé. „Dnes jsem přebíral petici od předsedy Národního rady zdravotně postižených pana Krásy, mají třináct tisíc podpisů sesbíraných během šesti týdnů, chtějí zvýšení příspěvků na péči alespoň o deset procent. Ti lidé ho nutně potřebují,“ zdůraznil. Kritizoval také, že Fialova vláda odmítla jejich návrh zákona o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Fotogalerie: - Sněmovna jednala

Opřel se také do ministra financí Stanjury (ODS), který obelhal občany i média, protože od prvního ledna zruší příspěvek na obnovitelné zdroje energií. „Přesunou to na občany, zdraží to energie. Ministr financí Stanjura lhal, to je dalších třicet miliard,“ rozezlil se Tomio Okamura.

V rámci návrhu SPD na stabilizaci státních financí opakovaně navrhoval zdanění nezdaněných dividend, které vyvádí nadnárodní korporace z České republiky. Apeloval také na vystoupení z Green Dealu, na zrušení emisních povolenek a na návrat k rozumné energetické politice.

„Výsledkem celé politiky je, že Češi nemají peníze. Úplně zbytečně doplácíme na Fialovu vládu,“ dodal Tomio Okamura.

Psali jsme: Okamura už druhý. „Pěkně jste to dojebal*!“ Silný podporovatel Fialy zděšen

Čísla dne! Okamura přeskočil Fialu. Babiš suverénně první

Rovněž měla dát Fialova vláda nulové DPH na potraviny jako v Polsku, míní předseda SPD. Jonášova slova o tom, že by pak hrozil výpadek příjmu státního rozpočtu, jej znovu vytočila. „Ne, výpadek je teď! Pane redaktore, vy nevíte to číslo? Vždyť oficiální číslo Českého statistického úřadu je propad maloobchodních tržeb o sedm a půl procenta. Výsledkem je, že je tu draho a Češi hledají alternativy v zahraničí,“ dohadoval se Okamura s moderátorem.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 32759 lidí

„Konsolidační balíček není konsolidační balíček, to je normálně okrádací balíček. Je to nejvyšší zvýšení daní v historii České republiky. Lidem a firmám zdvihne daně o 100 miliard korun a stejných sto miliard dává například Ukrajincům..., což je opravdu špatně,“ zopakoval Tomio Okamura.

Věnoval se také otázce vládní spolupráce SPD s hnutím ANO. Například Alena Schillerová a Aleš Juchelka z hnutí ANO dnes prohlásili, že spolupráce s SPD v žádném případě. „U nás to někteří významní členové také říkají, že s hnutím ANO určitě ne, protože jsou prounijní. Já vám řeknu, jaká je realita, pan Juchelka má na starosti sociální věci s naší poslankyní Šafránkovou, na pravidelné bázi spolu konzultují a spolupracují. Něco jsou proklamace během volebního období, ale ta spolupráce na té opoziční úrovni funguje s hnutím ANO ve Sněmovně dobře. Oni si chrání své voliče, my si také chceme chránit své voliče. Oni mezi čtyřma očima říkají také něco jiného. Teď musíme zatáhnout za jeden provaz a ukončit Fialovu vládu, protože zničí úplně republiku, a aby lidé měli víc peněz,“ uvedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Dotazován byl Okamura také na rusko-ukrajinský konflikt, konkrétně, zda se v České republice cítí bezpečně. Bez váhání odpověděl, že ruské agrese se v České republice nebojí. „Proč bych se měl bát?“ otázal se moderátora, který se následně zajímal, kde Okamura bere tu jistotu. „Kde berete tu jistotu, že by k té agresi došlo?“ zeptal se naopak Okamura. „Nestrašme,“ upozornil moderátora, s nímž si opakovaně vyměnil ty samé otázky.

Šéf hnutí SPD zopakoval, že není proruský, ale je pro mírová jednání a ukončení dodávek zbraní na Ukrajinu. Připomněl, že sama Česká televize před nedávnem zveřejnila průzkum, že většina Českých občanů je proti posílání zbraní na Ukrajinu. „Není to naše válka,“ je přesvědčen Okamura, že pokud by Západ nedodával zbraně na Ukrajinu, válka by skončila, nikoli naopak, jak míní Martin Jonáš.

Psali jsme: „Jednací řád mi nedovoluje mu jednu vrazit!“ Rakušan se neudržel, když řečnil Okamura Už se to šíří. Drtivá výhra Wilderse došla až k nám Chtěli, ať taky podepíše. Vyplavalo na semináři o covidu odsouzeném Pekarovou Hluk a křik ve Sněmovně, skoro se vyhánělo. „Mrtví po covid vakcíně! Odpovězte pravdu.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama