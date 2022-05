Okamžitě to potřebujeme! Ukrajina vypustila hrozivé video. A hned si řekla o další zbraň

Zveřejněné čtvrteční záběry zachycují sérii typických dvoufázových výbuchů u města Novomichajlivka v Doněcké oblasti. „Takhle vypadá největší a nejděsivější válka 21. století. Ukrajina je připravena vrátit úder. K tomu ale potřebujeme MLRS (samohybné salvové raketomety – pozn. red.). Okamžitě,“ napsalo ukrajinské ministerstvo obrany na Twitteru.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8