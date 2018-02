Onderka z ČSSD spustil: Andrej Babiš je vlastník ANO, to si tu nemusíme vykládat... A ministr Ťok se rozčílil

Hned na úvod se pánové věnovali otázkám sestavení budoucí vlády. Onderka zdůraznil, že sjezd ČSSD sice novému předsedovi Janu Hamáčkovi dal mandát k jednání, ale to nic nemění na tom, že trestní stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je problém. Tentýž sjezd také jasně konstatoval, že se ČSSD nesmí v žádném případě podílet na vládě, která by jakkoli spolupracovala s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. V žádném případě prý také nedojde k tomu, že by ČSSD podporovala menšinovou vládu hnutí ANO z opozičních lavic. „To v žádném případě,“ řekl jasně poslanec ČSSD.

Ťok nabídl na povolební situaci trochu jiný pohled. „Voliči už v říjnu minulého roku jasně rozhodli, koho si přejí v té vládě vidět, a teď je na politicích, aby přestali hrát ty svoje hrátky a začali pracovat pro lidi,“ okomentoval situaci Ťok. O chvíli později dodal, že ani hnutí ANO, ani jiné strany si v tuto chvíli nepřejí předčasné volby. Onderka si přesto posteskl nad tím, že Andrej Babiš předčasnými volbami hrozil. A to nebyl jediný moment, v němž si Onderka rýpl do Andreje Babiše.

„Jestli někdo dává vyjádření, že bude jediným kandidátem na premiéra, a to až do smrti, tak to o něčem svědčí,“ podotkl Onderka. Může to prý svědčit o tom, že Babiš drží hnutí ANO pevně v rukou. „Andrej Babiš je vlastníkem ANO, to si tady nemusíme vykládat,“ podotkl Onderka. „Ale tohle já odmítám,“ ozval se okamžitě Ťok.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z úst Romana Onderky také zaznělo, že ČSSD teď v první řadě musí myslet na své voliče, kterým před volbami slíbila, že nevstoupí do vlády s trestně stíhanou osobou. „Já se obávám, že když budeme neustále porušovat naše sliby, tak v příštích volbách nedostaneme ani těch 7,5 procenta,“ varoval před kamerami Onderka. Proto o konečné účasti ČSSD ve vládě rozhodnou s definitivní platností až všichni členové ČSSD v referendu. To oni posoudí, zda existuje dostatečná programová shoda mezi hnutím ANO a ČSSD. Pokud vůbec dojde na nějaké personální otázky, tak to bude až po nalezení programové shody.

Pokud na personální otázky dojde, Ťok si umí představit ledacos, třeba i to, že osobně nebude ve vládě. Z určitého úhlu pohledu pro něj tato varianta představuje ulehčení.

Probůh, přestaňme šířit tuhle dezinformaci, žádal Ťok

Poté pánové změnili téma a věnovali se prosazování zákona o liniových stavbách, který předchozí koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nedokázala prosadit. Onderka to vyčítá právě Ťokovi, který to znovu okamžitě odmítl. Jistě lze říci, že zákon o liniových stavbách mohl prosadit on, jenže tak mohly učinit i předchozí vlády.

Ale ať už zákon nakonec prosadí kdokoliv, ani jeden z pánů se neobává, že by na jeho základě došlo k nějakému znárodňování.

„Když tady byl socialismus, tak se nikdo nikoho na nic neptal, ale teď se to kyvadlo vychýlilo na druhou stranu... Soukromé vlastnictví je svaté, ale v některých případech musí mít stát možnost prosadit veřejný zájem... My nemáme zájem někomu něco sebrat a nechat si to bez nějakého férového vyrovnání. 90 procent těch dnešních vyrovnání je férových, ale pak tam máme takové šikuly, kteří se na tom snaží vydělat,“ varoval Ťok.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bc. Roman Onderka, MBA ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté před kamerami vytáhl příklad stěžovatele, který se obrátil na soud se žádostí, aby zrušil stavební povolení pod částí již fungující dálnice D8. „Řekněte mi, v jaké absurditě my to žijeme,“ rozčiloval se v televizi Ťok. „Tady jde jen o to, že jedinec zaměstnává všechny druhy soudu a všechny veřejné úřady jen proto, že někdo něco nenapsal úplně přesně,“ zlobil se dál.

Posléze diváky požádal, aby se v Česku přestala šířit jedna dezinformace. „Tady už léta máme zažitý omyl a dezinformaci, že máme nejdražší dálnice v Evropě. Probůh, to není pravda. My dnes stavíme dálnice za polovinu toho, za co se stavěly v letech 2008, 2007 a 2006,“ uvedl Ťok.

I tak je ale co zlepšovat. Panové se shodli na tom, že je konečně načase, aby stát stavěl české dálnice v součinnosti se soukromým sektorem v tzv. PPP projektech, protože takovýto způsob výstavby dálnic budování infrastrukturní sítě zlevní.

Hosté se věnovali také otázce putování kamionů v okolí Prahy. Podle Ťoka je potřeba pustit kamiony tam, kde mohou projet, protože jinak uděláme z dálnice D1 v podstatě parkoviště, což by Ťok považoval za populistické. „Pojďme si ten populismus odbýt jinde, na důchodech, v sociálním systému, ale ne tady,“ žádal Ťok před kamerami.

Nakonec se hosté věnovali nové směrnici EU na ochranu osobních údajů. Hosté se shodli na tom, že tuto směrnici není třeba démonizovat. Ťok všechny požádal, aby počkali, jak se nová směrnice pod zkratkou GDPR projeví. Ministr se v této souvislosti neobává likvidačních pokut, které by mohly dopadnout např. na média.

„Vy jste říkal drakonické pokuty, ale podívejte se, jak se k té drakonické pokutě můžete dostat. Vy uděláte pět kroků, několikrát vás někdo upozorní, abyste to napravili, a vy to neuděláte, no tak pak může přijít ta drakonická pokuta,“ řekl ministr. Nová směrnice bude platit od května. Novináři žádají vládu, aby pro média prosadila výjimku.

V obecné rovině je ovšem třeba chránit soukromí českých občanů.

Psali jsme: Budou další akce proti nezákonnému chování černých taxikářů v Praze. Co vy na to, pane ministře? Komunisté chtějí prosadit do Babišovy vlády některé odborníky. A ministr průmyslu by se měl balit, málo dbá o národní poklad Pokud bude chtít Babiš opřít svou vládu o komunisty, čekají ho prý tyto problémy Ministr Ťok: S taxikáři pravidelně jednáme a chceme se dohodnout, stávka jen škodí a nic neřeší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp