Oni se zničí sami. Hnízdil se pomstil a promluvil

Jan Hnízdil se rozhodl zamávat cechu lékařů. Je to ojedinělý krok lékaře, jelikož je svázán se samostatnou existencí ordinace s možností léčit. Jaké to je v undergroundu? „Je to osvobozující. Je to nezávislé, ale není to úplně jednoduché, protože pokud člověk vybočí z davu... Já jsem se vydal cestou, která je nevyšlapaná, nevyzkoušená, takže tady je riziko, že člověk narazí, spadne, rozbije si ústa. Což se mi stává velice často. A stalo se mi to teď opravdu důkladně, ale zatím se mi vždycky povedlo se zvednout a pokračovat na té mojí svobodné, ale nevyzkoušené cestě. Riskantní,“ poznamenal Hnízdil.

„Od začátku covidismu jsem atakoval lékařskou komoru, upozorňoval jsem na obrovské problémy medicínské, etické, nesmyslnost testů, rouškování, rizika vakcíny, očkování na nádraží, bez vyšetření toho člověka, bez dokumentace, bez poučení. To očkování je nesmírně závažný medicínský úkon. Tady je potřeba vědět, v jakém stavu ten člověk je, vyšetřit ho, vysvětlit mu, co od toho očkování očekávám, jaká jsou možná rizika. A ten, kdo očkuje, by za to měl nést odpovědnost. A já jsem na toto upozorňoval dlouhodobě komoru, vědeckou radu, a byl jsem označen za dezinformátora a zlehčovače, popírače. Ale já jsem to nevzdal a i teď, když už ta fakta vyplouvají na povrch a potvrzuje se na základě tedy údajů ze světa, že ty testy byly opravdu úplně zavádějící. Pozitivní test vůbec nevypovídal o tom, jestli ten člověk je nakažený, nakažlivý, nemocný, byl to tedy jen nějaký parametr pochybné výpovědní hodnoty,“ pozastavoval se Hnízdil nad nošením roušek v lese i nad úmrtností kvůli vakcinaci.

„A nikdo za to nenese zodpovědnost,“ dodal Hnízdil, že atakoval komoru a žádal ji, aby provedli reflexi a inventuru chyb, aby se neopakovaly. Byl jsem vymeten. Jediný kontakt komory se mnou byly vždycky v době placení příspěvků. A tak jsem si řekl, že tento spolek už sponzorovat nebudu. Byla i snaha mě vyloučit. Kvůli mým názorům na covid byl podán podnět revizní komisi – protože moje názory nejsou v souladu s oficiálními názory komory, aby mě tedy vyloučili. Ale revizní komisi Prahy 2 vede jakýsi profesor Zacharov. Já ho neznám, ale evidentně tedy statečný moudrý muž. A on projednal ten podnět, byly tam úryvky mých vystoupení – a konstatoval: Žijeme v právním státě a pan doktor Hnízdil má plné právo sdělovat veřejně svoje názory, byť by byly chybné. A navíc dnes nevíme, jestli nejsou pravdivé,“ dodal Hnízdil, jenž nakonec z komory odešel sám, protože podle něj komora hrubě porušila etiku lékařské profese.

„Dostal jsem od nich sdělení, že od 1. 3. nesmím vykonávat léčebně preventivní péči na území České republiky. Já mohu jet na Slovensko, do Německa, ale v Česku prostě nesmím fungovat jako doktor. Mohu fungovat jako léčitel nebo zdravotní poradce. Nesmím psát recepty, žádanky, vydávat doporučení, a hlavně vést zdravotnické zařízení. Což byl problém, protože Hnízdo zdraví mělo statut zdravotnického zařízení a já jsem ten statut chtěl zachovat,“ dodal Hnízdil.

Hnízdil se podle svých slov snaží pacientům jejich nemoc zjednodušit. „Vysvětlit jim, co jim tělo tou nemocí sděluje. A vysvětlit jim to česky. Nedávám jim nesrozumitelné latinské diagnózy. Já jim vysvětlím, z čeho jim je blbě. A používám u toho i to lidové přísloví. Protože základem uzdravení je, že pacient pochopí tu svoji nemoc, převezme za ni zodpovědnost a začne se uzdravovat vlastně sám. Nemám žádné zázračné léčitelské schopnosti, snažím se samouzdravovací schopnosti povzbudit v tom pacientovi. Což je pochopitelně v zásadním rozporu s tím systémem klasické medicíny. Představte si, že by lékaři se chovali tímto způsobem, vysvětlili by pacientovi, proč stůně, on by změnil svoje chování a uzdravil by se. To nemůžeme dopustit. To by se celý ten systém farmaceutických firem, komora, ministerstvo, pojišťovny, to by se vše sesypalo. Takže já jsem se vlastně stal nepřítelem oficiálního medicínského systému, a i ta moje společnost psychosomatické medicíny se ode mě distancovala,“ sdělil Hnízdil, jenž předal Hnízdo zdraví svému kolegovi a ten následně jeho i celé hnízdo vymazal.

„Poté, co jsem ukončil členství v komoře, tak jsem byl nucen hledat následovníka, který by převzal Hnízdo zdraví a byl by zachován ten zdravotnický statut. A to Hnízdo, my jsme tu značku budovali 10 let. Nádherná lokalita, dispozice,“ popsal Hnízdil, jak předal Hnízdo a co se dělo dál, jak o něj vlastně přišel. On podle svých slov se zatím zotavuje fyzickou prací. Drží ho také rodina.

Své pak také řekl ke knize o psychopatech, kterou vydal. Vnímá nějaké nové psychopaty v politice? „To by bylo nekonečné doplňování. Paní ředitelka nakladatelství mi psala, že bych tam měl doplnit několik našich ministryň, politiků, předsedkyni Evropské komise. To by byla kniha knih, to je opravdu nekonečný příběh, takže tak, jak byla napsaná, považuji za naprosto dostačující, protože tam jde o to naučit se psychopaty identifikovat. Tam nejde o to, jestli se jmenuje tak nebo onak, ale jak ho poznat a jak se mu bránit.

A tady je nejhorší se pokusit s psychopatem bojovat. Psychopat nemá etické zábrany. On nemá stud, soucit, a to, co si dovolí psychopat, tak si prostě slušný citlivý člověk, by si to nikdy nedovolil. Psychopat vás zničí. Protože vaším handicapem jsou vaše lidské vlastnosti. Ta lidskost, on to nemá. Dokonce podle některých psychiatrů psychopat je nový živočišný druh. Že to není ani člověk, že to je ne-tvor. A on se tak chová. Takže jediná šance je naučit se je identifikovat a odmítnout. Popsat, zveřejnit – a toho se oni bojí. Oni se bojí, že budou odhaleni. A já i během toho covidu, kdy se ti psychopaté ukázali v plné síle, tak jsem považoval za svoji profesní i lidskou povinnost jim povědět ne. Prostě mě nedonutíte a já nebudu nikoho nutit k nesmyslným testům. Mě nedonutíte nasadit si roušku. A já jsem ji neměl ani jednou,“ dodal Hnízdil, který podle svých slov neměl ani jednu roušku, ani jeden test, ani vakcínu.

Psychopati podle něj mají ideální předpoklady pro dosahování obrovského a rychlého úspěchu. „Ale za cenu zničení mezilidských vztahů, je to ničivá síla. Ale v současném společenském systému, který je vlastně založený na dravosti, bezohlednosti, ekonomickém růstu, tak vlastně ten systém je ideální pro fungování psychopatů. To jsou ty Davosy, Aspeny a další,“ poznamenal Hnízdil, že pokud se psychopati spojí na ničivém cíli, mohou kooperovat. „Ale všeho do času. Pak se začnou ty jejich zájmy... Všichni chtějí víc, začnou si závidět, začnou na to spoléhat...“ řekl Hnízdil, že by sázel na to, že se tito lidé požerou mezi sebou. „A já si myslím, že se to i děje. Podívejte se, dnes už většina lidí vidí, co ta naše politická reprezentace, to jsou psychopati, ale oni se odkopali sami. Oni se zničí sami,“ dodal.

