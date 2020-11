Orbán ohromil německé čtenáře: Angelo, tohle je sebevražda. To jsem vaší kancléřce řekl do očí

Maďarský premiér Viktor Orbán pro německý liberální deník Die Zeit uvedl, proč se rozhodl zablokovat historicky největší rozpočet EU. Text v české verzi zveřejnila facebooková stránka Co se děje v Maďarsku. „Kdyby s vetováním rozpočtu přišli Němci, byly by to atomové bomby. Když odpalujeme my, jsou to jen ruční granáty,“ řekl Orbán, jenž Německo připodobnil k vlaku, který se je snaží vytlačit z trati. „Pokud to přijmeme, uděláme z Evropské unie Sovětský svaz,“ upozorňuje maďarský předseda vlády.

Rozhovor vznikl v Budapešti těsně poté, co Maďarsko oficiálně oznámilo rozhodnutí zablokovat rozpočet EU. Premiér Orbán v ten den odeslal dopis pro německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ve dvou krátkých větách v něm uvádí, že maďarská vláda nebude souhlasit s budoucím rozpočtem EU. Maďarský premiér tím uvrhl Evropskou unii do její další velké krize.

Několik dnů předtím s ní záležitost řešil při videokonferenci. Neprozradil, co kancléřka říkala, ale prozradil, že jí k tomu řekl on: „To, co ode mě žádáte, Angelo, je sebevražda.“

„Bráníme status quo, a vy jste nás dosud nedokázali přesvědčit, proč je třeba něco měnit. Maďarský pohled tedy je, že stojíme a německý vlak se přibližuje a snaží se nás vytlačit z trati,“ vysvětloval maďarský premiér v rozhovoru pro německý liberální deník Die Zeit.

„Kdyby s vetováním rozpočtu přišli Němci, byly by to atomové bomby. Když odpalujeme my, jsou to jen ruční granáty,“ pokračuje Orbán, s tím, že jde jen o politickou vůli poskytnout potřebné peníze zemím, kde veřejný dluh přesahuje sto procent HDP, jako jsou Itálie nebo Španělsko.

V případě Maďarská je to však výrazně pod sto procent. „Těm, kteří mají problémy, bychom měli pomoci co nejdříve. A pak, bez ohledu na to, můžeme pokračovat v debatě o právním státě, nemusí to být právě teď,“ říká Orbán.

Italsko-německý novinář, který rozhovor vedl, Giovanni Di Lorenzo vyjádřil názor, že mechanismus právního státu nemá nic společného se schválením rozpočtu. Debata trvá roky. Teprve v červenci souhlasilo všech 27 členských států včetně Maďarska.

„Červencové rozhodnutí se týkalo vytvoření pravidel na ochranu finančních zájmů Unie. Tečka. Otázku mechanismu právního státu je třeba vyjasnit na nejvyšší úrovni v Radě a měli bychom ji urgentně projednat,“ upozornil premiér na dvě věci, které spolu nesouvisejí.

Evropský parlament se je, podle Orbána, však pokusil spojit a pohrozil zablokováním rozpočtu i fondu obnovy, pokud nedojde k dohodě o novém, dosud nedefinovaném, objektivním, vědeckém, univerzálním a neverifikovatelném mechanismu právního státu. „Rada může přijmout rozhodnutí později. Z našeho pohledu se proto německé předsednictví rozhodlo odchýlit se od červencového konsenzu Evropské rady ve světle následných přání Evropského parlamentu,“ doplnil.

To, co se děje nyní, nazývá Orbán „plíživou změnou smluv, renegociací, kdy se zúčastněných stran nikdo neptá“. „Je to ošklivá věc a je v rozporu s myšlenkou právního státu. Ale pokud to Němci budou chtít, budou to mít. Můj malý ruční granát na to nestačí, ale Němci by dokázali oddělit pomoc postiženým od debaty o právním státě,“ podotýká maďarský premiér.

Existuje podle něj řešení – vrátit se k původním záměrům. „Objasnit si, co kdo chce. Země v nouzi chtějí rychle peníze? – dejte jim je. Ostatní země chtějí nová pravidla právního státu? – dobře, promluvme si o tom,“ zopakoval, že první věc musíme udělat okamžitě, druhá je méně naléhavá.

„Stát musí zachovat status quo čili zákony, které se mají uplatnit. Status quo zdůrazňuji jen z důvodu morální odpovědnosti. Morální odpovědnost mají ti, kteří chtějí něco měnit, ne ti, kteří, jako my, brání status quo,“ dodává Orbán.

V případě, že by protistrana namítala, že vláda zákona ještě nebyla napadena tak, jak je tomu nyní v Maďarsku a v Polsku, podotýká, že smlouvy již obsahují ustanovení podle článku 7. „Chceme, aby řízení proti nám bylo ukončeno co nejdříve, a žádáme Radu, aby o tom diskutovala. Na zasedání Rady mohu všechny přesvědčit, že maďarský právní stát je v pořádku, musí tomu dát jen šanci,“ říká Orbám. Místo toho však pracuje na novém právním nástroji.

Co se stane, když se Orbánovo řešení nesetká s otevřenou náručí? „Německo musí problém vyřešit. To je občas něco jako ‚mission impossible‘, ale Němci mají rotující předsednictví, jsou za to zodpovědní,“ zmiňuje odpovědnost Němců.

Překvapuje jej, že v německé pozici cítí intelektuální lhostejnost. „Je dobře známo, že Němci jsou silní, chytří a taktičtí. My zde v Maďarsku ale věříme, že Němci musí také cítit, co přesahuje denní zprávy,“ poukázal na to, že v evropské politice se stalo zcela běžným činit politická rozhodnutí na základě ukazatelů popularity a výsledků průzkumů veřejného mínění.

Kromě denních ukazatelů popularity existuje také historická dimenze: „Jaký dopad bude mít to, co uděláme teď, za rok, dva roky, pět let? Němci měli pro ten historický přesah cit, a myslím, že ho nyní ztratili. Chtějí nás donutit k pravidlu, které postihuje problematiku právního státu takovým způsobem, že neexistují žádná objektivní, pouze subjektivní kritéria,“ konstatuje Orbán.

„Pokud to přijmeme, uděláme z Evropské unie Sovětský svaz. Němci by tomu měli rozumět, ale nezajímá je to. Před 31 lety Maďaři udělali hodně pro to, aby zajistili dodržování zásad práva na východ od železné opony, ale na základě objektivních kritérií,“ dodává maďarský předseda vlády.

Vyhrožování penězi se Maďarska prý netýká. Jen v loňském roce dostalo Maďarsko od EU o 5,1 miliardy více, než zaplatilo, to je podle Orbána však jedna strana mince. „V našich statistikách je to 4,1 miliardy. Firmy z členských států EU však každý rok ze země vyvážejí dividendy a zisky ve výši 6 miliard eur. Rovnocenná konkurence neexistuje, protože my jsme vzešli z komunismu a z diktatury, zatímco země jako Německo z kapitalismu, ze svobody. Nepřijímáme peníze od Unie; vnímáme to jako náhradu za zisky dosahované jinými členskými státy. Proto se nás vyhrožování penězi nedotýká,“ vysvětluje.

Myslí si tedy, že Maďarsko ekonomicky nepotřebuje EU? „Ne, chci jen říci, že ani Němci, ani Brusel nemohou nazírat kohezní fondy pro Maďarsko jako dary. Jedná se o částečnou kompenzaci jejich výhody v nekalé soutěži,“ dodává maďarský premiér Viktor Orbán.

