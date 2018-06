Ostraha jaderných elektráren Dukovany a Temelín si stěžuje na pracovní podmínky. „Na konci července budeme znovu jednat," reaguje šéf bezpečnostní agentury G4S

„Obracíme se na vás s naléhavou žádostí o řešení vážné situace v odměňování zaměstnanců G4S," stojí v textu, který máme k dispozici a který rovněž vydáváme. Zaměstnanci mají podle názoru odborů nízké mzdy, což se prý odráží ve vysoké fluktuaci těchto pracovníků ostrahy.

„Díky tomu všemu má G4S v lokalitě EDU a ETE kritický nedostatek zaměstnanců," stojí dále v dopisu. Podle prohlášení odborů tkví problém také ve velkém pracovním vytížení. „Zejména v posledním období jsou zaměstnanci G4S během hotovosti (pojem shodný pro pohotovost, pozn. red.) téměř pravidelně povoláváni na výkon práce, vlastně už předem se s tím počítá v harmonogramech služeb."

To má, jak vyplývá z dopisu řediteli společnosti G4S, dopady do osobního života a je to prý náročné "na jejich zdraví jak po fyzické, tak psychické stránce". To vše má mít jediný důsledek: obrovský tlak na jednotlivce, kteří jsou zodpovědní za ochranu strategických objektů České republiky.

Předsedové odborů, kteří dopis napsali, tedy Lenka Juránková a Miroslav Voves, v případě, že nedojde k nápravě dané situace, hodlají na problematiku upozornit nejen předsedu vlády Andreje Babiše, ale taktéž Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny a "v krajním případě i média".

Jako první se ParlamentníListy.cz obrátily na ČEZ, který obě elektrárny de facto provozuje, respektive je jejich vlastníkem. „Za společnost ČEZ můžeme konstatovat, že ostraha jaderných elektráren je plně zajištěna. K zaměstnaneckým jednáním v jiné společnosti nám nepřísluší se vyjadřovat," uvedl na přímé dotazy, týkající se zaměstnanců ostrahy, Petr Šuleř, vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZu.

Další otázky mířily na generálního ředitele G4S. Nutno podotknout, že jeho odpovědi přišly ještě před požadovaným termínem ze strany naší redakce. Peter Žipaj? potvrdil, že i přes shora uvedené problémy není bezpečnost elektráren jakkoli ohrožena. „Ostraha jaderné elektrárny probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na poskytovatele služeb na další období a od výsledku výběrového řízení se bude odvíjet řešení otázky navýšení mezd pracovníků při ostraze jaderných elektráren. Až do uzavření výběrového řízení nemůžeme z pochopitelných důvodů poskytovat detailnější informace."

ParlamentníListy.cz dále zajímalo, zdali je pravdou maximální vytěžování zaměstnanců ostrahy. „Zaměstnanci v ostraze pracují v souladu se zákoníkem práce, pochopitelně práce při ostraze jaderné elektrárny je náročnější než práce běžného zaměstnance ostrahy a je pravdou, že kvalifikační nároky na zaměstnance ostrahy jaderných elektráren jsou vyšší než na běžné zaměstnance ostrahy. Od toho se odvíjí i mzdové ohodnocení, které je výrazně vyšší než u běžných zaměstnanců ostrahy. V současné makroekonomické situaci nízké nezaměstnanosti a vysokého růstu mezd je pochopitelné, že se odbory snaží pro zaměstnance, které zastupují, vyjednat vyšší mzdy," sdělil zástupce G4S, který před svou řídící pozicí v této firmě působil například ve společnosti Sodexo.

ParlamentníListy.cz se od úterý pokoušejí spojit také se zástupci Odborové svazu ECHO a KOVO. Doposud se nám to ovšem nepodařilo. V Odborovém svazu ECHO se nám na uvedené telefonní číslo nepovedlo dovolat a na maily zatím nikdo nereagoval. Zamítavá odpověď na prosbu o kontakt přišla ze svazu KOVO. „Odborový svaz KOVO neposkytuje informace o funkcionářích OS KOVO," sdělila naší redakci Bohdana Göblová ze sekretariátu předsedy.

Celé znění dopisu

autor: Tomáš A. Nový