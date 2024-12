Ostrý konflikt na ČT: Kroužková nutila Okamuru, ten se neudržel

Publicista Petr Holec při pohledu na veřejnoprávní vysílání, konkrétně na Události, komentáře, konstatoval, že by poslanci měli odhlasovat okamžité ukončení činnosti České televize.

Proč byl tak nekompromisní? Ze židle ho zvedlo vystoupení moderátorky Událostí, komentářů Barbory Kroužkové, která citovala vyjádření Policie České republiky ke střelbě v německém Magdeburku. Strážci zákona oznámili, že v současné chvíli, že situaci monitorují.

A předseda SPD Tomio Okamura začal kroutit hlavou.

„Pane Okamuro, vy kroutíte hlavou. Vy byste v tuto chvíli přistoupil k jakým opatřením?“ ptala se moderátorka.

„Prosím vás, to je tak zoufalý,“ začal odpovídat Okamura.

„Co je zoufalé? Co je zoufalé, pane poslanče, prosím odpovězte na otázku,“ nenechala Kroužková Okamuru pokračovat. Rozhodla se na něj zatlačit.

V tu chvíli se Okamura neudržel.

„Necháte mě domluvit? Tak mi nedávejte dvakrát stejný dotaz,“ žádal ostře předseda hnutí SPD.

Tady vidíte pravý důvod, proč se vláda @P_Fiala snaží parlamentem protlačit vyšší daň za ČT. Přitom by parlament měl okamžitě odhlasovat konec ČT. Vláda by aspoň jednou fakt ušetřila a byla by to její jediná služba veřejnosti?? https://t.co/K5uOHNxFpP