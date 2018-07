Ostrý vzkaz Zemana Ťokovu ministerstvu: Odpískejte to rozšíření zpoplatněných silnic první třídy o 900 kilometrů

Události v české politice po posledních volbách na konci října loňského roku se neuvěřitelně vlečou, a taky proto už zajímají málokoho.

To samé platí o tendru na české mýto. Ministerstvo ho vyhlásilo v červnu 2017 a za vítěze vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Letos počátkem května Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tendr zrušil. To způsobilo velký rozruch a obavy, že po roce 2019 nebude mít u nás kdo mýto vybírat a přijdeme o desítky miliard. Dnes už máme červenec a prázdniny podle všeho ochromily i úředníky Ministerstva dopravy a ministra Ťoka, od kterých se čeká rychlé řešení, jak vzniklou situaci řešit. Dva měsíce se už nic neděje. Jak to bude s českým mýtem, nikdo neví.

Ještěže alespoň prezident Zeman se k mýtu občas aktuálně vyjádří. Naposledy na konci minulého týdne v televizi Barrandov. Z jeho slov ale určitě na Ministerstvu dopravy neměli radost. „Byla udělána základní strategická chyba, a sice že se tam dostalo těch 900 kilometrů silnic první třídy. A já mám silné podezření, že hlavně kvůli tomu, aby vyhrál ten satelitní systém,“ řekl otevřeně v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Šlo tedy opravdu o otevřené a nestranné výběrové řízení, jak se nás o tom snaží přesvědčit ministr Ťok, když i prezident Zeman vznese tak vážné podezření? U nás to ale opravdu už asi nikoho nezajímá. Jsou snad prázdniny, ne?

„Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy. Svaz města obcí. Mimochodem jejich prezidenty mám ve svém expertním týmu. Všichni proti tomu protestovali. No a tak já jsem říkal: Víte co? Pojďme se dohodnout na tom, že odpískáte (myšleno Ministerstvo dopravy, pozn. red.) ten požadavek na 900 kilometrů, protože je to absolutní blbost. A všichni víme motivy, které k tomu vedly,“ hodnotil současnou situaci kolem mýtného tendru Miloš Zeman.

Pokud si ale Ministerstvo dopravy vezme slova prezidenta Zemana k srdci a opravdu „odpískají“ rozšíření zpoplatněných silnic, neznamená to nic jiného, než rychlé vypsání nového výběrového řízení na správu současného elektronického mýta. Určitě by se přihlásilo více soutěžících než čtyři, jako nyní, a cena by byla určitě nižší než v současnosti požadovaných 10,75 miliard od slovenského SkyTollu.

Takové řešení nabízel i antimonopolní úřad, když původní tendr zrušil. Ministr Ťok takové řešení ale odmítá, protože se prý nedá stihnout a protože nahrává současnému provozovateli českého mýta rakouské firmě Kapsch, a s tím vede nevyhlášenou válku. A tak se raději čeká na zázrak, že antimonopolní úřad své původní rozhodnutí zruší.

„Nejlepší cestou je korektní soutěž na nového provozovatele stávajícího plně funkčního (mikrovlnného) systému, bez nutnosti nákladně budovat systém nový a znovu se potýkat s jeho porodními bolestmi. Ty bohužel provázely spouštění všech nových mýtných systémů a přinesly dopravcům a často i státu mnoho komplikací,“ si myslí také mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix.

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia je největším sdružením dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě. V současné době sdružuje téměř 2200 podnikatelských subjektů s téměř 25.000 vozidly. Sdružení bylo vedle zástupců krajů, obcí a podnikatelů kritikem současného tendru. Dopravcům se nelíbilo zejména rozšíření mýta o zhruba 900 kilometrů na silnicích 1. třídy.

Jaké jiné řešení asi ministr Ťok vymyslí? Předpokládáme, že bude překvapivé. Stejně jako jeho odchod-neodchod z vlády. Nejdříve mu vadili spolupracující komunisté a nyní po pár týdnech už prohlásil, že na komunisty je spolehnutí, protože vždy dodrželi, co slíbili. Ťoka i tak komunisté kritizují a výhrady k němu mají rovněž sociální demokraté, se kterými bude staronový ministr dopravy ve vládě.

V minulosti Ťoka kritizoval i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. V listopadu 2016 řekl, že by Ťok mohl odvádět lepší práci. Dodal, že by uvažoval o jeho výměně, kdyby mohl udělat revizi u členů vlády z koaličních stran.

Ťok se dostal do sporu s provozovatelem mýtného systému, se společností Kapsch, která mu letos v dubnu poslala předžalobní výzvu s požadavkem, aby se zdržel dalšího poškozování dobrého jména společnosti. Firma označila Ťokovy výroky směrem k ní za manipulativní a lživé a žádá omluvu.

Ťok se také angažoval ve sporu taxikářů se službami typu Uber. Původně plánoval prosazení restriktivních opatření vůči alternativním taxislužbám. Na jednání se sněmovními stranami Ťok však neprosadil projednávání novely ve zrychleném řízení. Poté řekl, že chce se sněmovními stranami vypracovat širší novelu zákona o taxislužbě, která by vyřešila situaci kolem služeb typu Uber. V únoru provozovatelé služby Liftago Ťoka vyzvali, aby se omluvil taxikářům dodržujícím zákony za své výroky, že za neutěšenou situaci v oboru si mohou podnikatelé v taxislužbě sami.

Dopravní odborníci a profesní svazy v dopravě vyčítali Ťokovi postup při zajišťování fungování mýta po vypršení smlouvy s Kapschem i nedostatek připravených projektů, které by bylo možné okamžitě začít stavět.

V březnu 2015 informoval Český rozhlas o podezření z korupce v české pobočce Skansky. Podle informací rozhlasu bylo z této pobočky vyvedeno 100 milionů korun v roce 2011, tedy v době, kdy ji vedl Ťok. Peníze prý putovaly na úplatky do firmy, s níž Skanska spolupracovala na dostavbě silnice R7. Ťok podezření z korupce odmítl.

