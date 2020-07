Ostuda jako hrom. Twitter mazal symbol Židů. Prý je nenávistný. A reakce se valí

reklama

Na adresu sociálních médií už se shromáždila řada stížností za jejich chyby při moderaci diskuzí, povětšinou způsobené tím, že na fotku či příspěvek byl aplikován algoritmus bez kontextu. Z nedávných případů jmenujme třeba fotku britského státníka Winstona Churchilla se samopalem Thompson, za kterou Facebook omezoval příspěvková privilegia, což vedlo nejednoho kritika sociálních sítí k tomu, aby fotku sdílel.

Nyní k chybě podle Kampaně proti antisemitismu (britská nezisková organizace – pozn. red.) došlo na Twitteru. Za „symbol nenávisti“ začala být považována Davidova hvězda, symbol judaismu a také součást izraelské vlajky. Na tuto organizaci se údajně obrátilo hned několik uživatelů, že u jejich účtů na Twitteru došlo k omezení. Důvod? Prý sdílely „nenávistné obrázky“ v profilové fotce nebo v záhlaví. A doporučení pro ty, kterým se tak stalo, bylo, aby „nenávistné obrázky“ smazali, pak by jejich účet byl odemčen.

CAA reveals that @Twitter deems #Jewish Star of David to be “hateful imagery” and is locking accounts of proud Jews who display ithttps://t.co/PAyOkUnMmI — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) July 20, 2020

Zpodobnění Davidovy hvězdy u uživatelů bylo různé, od uměleckého zpracování, až po fotky graffiti na zdi. A také se tak stalo u fotografie kolekce žlutých hvězd s tématikou druhé světové války. Stephen Silverman z Kampaně proti antisemitismu k tomu měl svůj komentář: „Je už tak dost špatné, že Twitter konstantně selhává v potírání antisemitismu na své platformě, ale nyní aktivně postupuje proti Židům, kteří se dopustili ‚zločinu‘ hrdosti na svou identitu tím, že použili Davidovu hvězdu. Nikdy nás nepřestane překvapovat, jak hluboko dokáže Twitter klesnout.“

Doplnil, že Twitter dokázal, že lže, když tvrdí, že na moderaci nemá prostředky, když je používá, ale právě proti symbolům perzekvované menšiny. Vzkázal, že sociální síť musí okamžitě obnovit účty těm, kdo byli postiženi, omluvit se a slíbit, že zakročí proti skutečným antisemitům. Twitter prý také selhal, když odmítl něco dělat s hashtagem #JewishPrivilege (Židovská privilegia – pozn. red.).

Společnost už prý situaci napravila a vydala prohlášení. Davidovu hvězdu prý za symbol nenávisti rozhodně nepovažuje. Ale žlutou hvězdu, ať už samotnou nebo v podobě nášivky, údajně používali ti, kdo jsou proti Židům vyhranění. Což se dle podmínek Twitteru nesmí. „Ve většině případů byl postup proti těmto účtům správný, ale u některých se jednalo o chybu a tyto účty byly obnovené. Děkujeme Kampani proti antisemitismu a dalším organizacím, že nás na to upozornily a za jejich spolupráci v boji proti antisemitismu,“ uvedla společnost.

This is a violation of the Twitter Rules, and our Hateful Conduct Policy prohibits the promotion of violence against - or threats of attack towards - people on the basis of categories such as religious affiliation, race and ethnic origin https://t.co/LWewatWedr — Twitter Public Policy (@Policy) July 22, 2020

While the majority of cases were correctly actioned, some accounts highlighted recently were mistakes and have now been restored.



We're grateful to @antisemitism @ADL @CST_UK and others for bringing this to our attention and for their partnership in tackling antisemitism. — Twitter Public Policy (@Policy) July 22, 2020

Ironickou tečku za kauzou udělal šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl svou poznámkou: „Tohle dělá Twitter moc dobře. Lepší důkaz o debilitě cenzury neexistuje. Davidův štít je projevem nenávisti... Haha. Možná tak žlutej na kabátě několika milionů evropských Židů. Skvěle!“

